《鬼追蹤》數位「偽紀錄」嚇瘋觀眾 社群成癮者的終極驚悚

曾製作過《陰兒房》（Insidious）、《靈動：鬼影實錄》（Paranormal Activity）等驚悚懼作的「恐怖大廠」布倫屋，這回破天荒推出首部西班牙語的原創恐怖新片《鬼追蹤》（Don't Follow Me），並將在2月26日（四）於台灣驚駭獻映。

本片是墨西哥新銳導演希蜜娜加西亞萊庫納（Ximena Garcia Lecuona）與愛德華多萊庫納（Eduardo Lecuona）執導，取材墨西哥鬧鬼傳說，以超自然現象結合年輕世代的社群成癮、流量焦慮等深具共鳴的議題，因此獲得布倫屋青睞。從小熱愛恐怖片的導演二人組，深受2000年代「偽紀錄」恐怖片影響，以此為靈感並加入現今熟悉的社群媒體平台，創造出充滿人性的不安氛圍，更藉由大量影像紀錄畫面，向經典恐怖片《厄夜叢林》（The Blair Witch Project）與《鬼入鏡》（Paranormal Activity）系列致敬。

《鬼追蹤》全片玩轉各式社群平台，也引爆MZ世代對社群身分認同的現代恐懼，讓演員們一致驚呼：「這甚至比鬼還可怕！」值得一提的是，為了讓片中邪靈有「近在身邊」的驚嚇感，劇組也盡可能運用實體特效，甚至請來肢體表演者演出，讓恐懼真實感再度提昇！

《鬼追蹤》。圖/采昌國際多媒體提供

社群成癮恐懼比鬼更可怕？！ 《鬼追蹤》靈異畫面致敬《鬼入鏡》

《鬼追蹤》由《綜藝》（Variety）雜誌評選為「值得關注的十大編劇」希蜜娜加西亞萊庫納，攜手手足愛德華多萊庫納共同執導。從小熱愛恐怖片的兩人，深受2000年代「偽紀錄」恐怖片類型影響，愛德華多表示：「我們希望創造出讓恐怖片觀眾感到害怕的作品。對我來說，那些早期的恐怖非常令人不安，因為它們很有人性。」因此以該類型為靈感，並考量時代變化，加入數位與虛擬元素，愛德華多分享：「現在幾乎沒有人在用當年那種小型攝影機了，但我們還是使用一些紀錄手法來玩一個概念：如果恐怖發生在我們現在使用的工具上，會是什麼模樣？比如當你回頭看自拍畫面，卻發現身後好像出現奇怪的東西。」同時藉由捕捉靈異現象的影像紀錄畫面，向經典恐怖片《厄夜叢林》與《鬼入鏡》系列致敬。

本片玩轉YouTube、Instagram、TikTok等各式社群平台，透過追逐流量、維持網路形象、羨慕他人爆紅的網路焦慮，引爆MZ世代對社群身分認同的現代恐懼。片中為了流量而拍攝造假靈異影片的女主角卡拉科羅納多（Karla Coronado）表示：「你願意為了得到按讚做什麼？有人可以改變自己的身分、成為別人，甚至犧牲生命。我很喜歡這部電影敢於面對這些非常現代的恐懼。你可以看到一個女孩在鬧鬼的房子裡，經歷無數次的恐慌發作，並試圖把自己改造成一個她自己都不認識的人。」社群成癮的失控驚悚夢魘，也讓演員群一致驚呼：「這甚至比鬼還可怕！」

《鬼追蹤》實體特效恐懼再升級 觀眾盛讚「近期最讚恐怖片」

為了讓《鬼追蹤》中的邪靈有「近在身邊」的驚嚇感，劇組期許能讓牠的存在具體化，導演愛德華多表示：「我們非常想做到的，就是讓那個『存在』具體、貼近現實。我們也深受日本恐怖片影響，就是鬼就在你身邊的感覺，牠不是實體，也不是透明的，你甚至不確定自己到底有沒有看到牠；但一旦你看見，牠就是站在你旁邊。」因此本片盡可能運用實體特效，並請來肢體表演者演出，讓恐懼真實感再度提升！本片在墨西哥上映也獲得觀眾大量好評，盛讚：「節奏緊湊，沒有絲毫贅述！」「近期看過最讚的恐怖片，氛圍營造得太好了！」「難以分清哪些是精心設計的驚嚇，哪些是真正的求救信號！」「當你以為猜到反轉，但又會發生另一個反轉！」

這部以造假靈異影像，驚悚穿插真實邪靈顯現的恐懼新作《鬼追蹤》，即將在2月26日（四）於台灣驚駭獻映。本片劇情描述經營靈異與超自然頻道的網紅卡拉（卡拉科羅納多飾演），一心渴望自己有一天能在網路上爆紅。為了追求流量與關注，她在暗戀對象安德烈斯（揚克爾史蒂芬飾演）的幫助下，搬進墨西哥一棟盛傳鬧鬼的老舊公寓當中，並邀請在網路上小有名氣的好友山姆（茱莉亞馬奎奧飾演）一起拍片，試圖自導自演靈異儀式與各種超自然事件。

隨著影片擴散，卡拉的頻道訂閱數暴漲，在網路上迅速竄紅。不過當人氣暴漲的同時，她的家中也開始出現難以解釋的詭異身影。即使這樣，沉迷於關注的她仍然選擇繼續拍攝，渾然不覺早有邪惡力量在旁潛伏，並一步步侵蝕她的生活。當現實與虛擬的界線模糊，她逐漸分不清究竟眼前看見的，是真實還是幻象？直到她在公寓中揭開一個駭人祕密，才發現自己所招來的，已經遠遠超出她的想像…。

