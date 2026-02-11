文策院前進2026電影市場展：《你吹Do，我吹Si》《怪城少女》《懸日掛月》等嶄露臺灣敘事新鋒芒

2026 年柏林影展（Berlinale）與歐洲電影市場展（European Film Market）即將同步於 2 月 12 日盛大開幕。文化內容策進院（文策院）今年「臺灣館」集結 51 家業者與 100 件作品登台，不僅展現臺灣豐沛的創作能量，更有多件作品在影展競賽與電影市場展產業單元取得突破。

其中，新生代導演莊榮祚的兒少短片《你吹Do，我吹Si》成功闖進柏林影展「新世代」競賽單元（Generation Kplus），劉思坊的奇幻小說《怪城少女》則入選大會合製市場展（Berlinale Co-Production Market）的「Books at Berlinale」單元。此外，邁入第四年的「臺灣提案專場（Taiwan Spotlight Pitching Session）」亦將帶領 5 組具備國際合製潛力的團隊，直接對接全球買家與選片人。

本次進軍柏林的臺灣作品展現了高度的敘事韌性與多元視角。導演莊榮祚的《你吹Do，我吹Si》是臺灣繼 2023 年之後再次入選柏林影展「新世代」競賽單元的兒童作品，以細膩平實的鏡頭捕捉孩童在同儕與挑戰中的情感流轉，獲得選片人高度讚譽。

在文學改編方面，作家劉思坊的《怪城少女》以 90 年代台北為背景，透過少女視角對成人社會提出反思，展現跨越國界的普世成長共鳴。而在今年由歐洲電影市場展與 EAVE Ties That Bind 、 Focus Asia 及 Far East Film Festival 合作推出的「Far East in Progress WIP」單元中，導演宋康欣的《拾光》以及導演呂柏勳的首部長片《懸日掛月》雙雙入選，顯示臺灣新銳創作者的開發實力正與國際市場接軌。

劉思坊的奇幻小說《怪城少女》則入選大會合製市場展的「Books at Berlinale」單元。圖/文策院提供

文策院董事長王時思表示：「歐洲電影市場展（EFM）作為年度首場國際影視盛會，不僅是掌握全球影視脈動的重要指標，更是臺灣作品接軌國際的關鍵前哨站。文策院致力於將臺灣豐富的文化呈現到世界舞台，透過參展，我們希望能串起世界和臺灣文化產業的連結，也讓世界看見臺灣在跨國合製與投資的積極與企圖心，讓臺灣多元文化的優勢能孕育出更多國際合作的優秀作品。」

針對產業端的開發與交流，文策院與大會於 2 月 13 日合作主辦「臺灣提案專場（Taiwan Spotlight Pitching Session）」，並邀請國際專業組織 Ties That Bind 協助參與團隊進行提案培訓。本次入選的 5 組團隊包含：由黃茂昌與 Alemberg Ang 監製、導演陳彥廷與製片黃衍豪的《一件好事》；導演曹仕翰與製片潘之敏的《我們的世界末日》；導演蘇亦瑄與製片粟田経弘製作的《焰花》；導演鄧依涵與製片沈俞樺的《戀人來日》，以及曾獲柏林影展泰迪熊獎的導演黃惠偵與製片卓紫嵐的紀錄片《LOMÁ》。期盼這些提案作品能透過與國際選片人、買家及產業專業人士的深度交流，促成更多跨國投資機會。

臺灣館亦展出數位修復經典作品《愛情萬歲》。圖/文策院提供

臺灣館的亮點作品同樣吸睛，包括近期迴響熱烈的 票房冠軍《陽光女子合唱團》，展現極強的市場爆發力；由入圍 2025 金馬獎最佳新演員林怡婷主演的《恨女的逆襲》，則以女性奮鬥與韌性為題材，備受期待。此外，深受臺灣觀眾喜愛的經典動畫 IP 續作《魔法阿媽 2：魔法小豆苗》、由渡邊直美與劉以豪主演的恐怖喜劇《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，以及多部數位修復經典作品如《愛情萬歲》、《超級公民》與《拒絕聯考的小子》等，均在本次展出清單之列，向全球市場展現臺灣內容產業跨越世代的商業潛力。👉2026 年歐洲電影市場展臺灣館線上型錄

導演莊榮祚的兒少短片《你吹Do，我吹Si》成功闖進柏林影展「新世代」競賽單元（Generation Kplus）。圖/文策院提供

導演呂柏勳的首部長片《懸日掛月》亦脫穎而出入選「Far East in Progress WIP」單元。圖/文策院提供

臺灣館於歐洲電影市場展（EFM）展出近期迴響熱烈的票房冠軍《陽光女子合唱團》。圖/文策院提供