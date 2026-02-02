《帝國雜誌》嚴選8部美劇：《神力人》《大熊餐廳》《安道爾》《幕府將軍》等過年一次看

連《帝國雜誌》都認證的必看美劇！不論你是超級英雄迷、驚悚片愛好者，還是歷史權謀與喜劇的忠實粉絲，Disney+ 都有頂級佳作等著獻給挑劇講究、追求質感也愛驚喜的你。

英國權威電影雜誌《帝國雜誌》（Empire）透過每週與全球各大影評團隊深入交流，特別嚴選出Disney+在新一年必看的精神食糧，想必這些作品你都有所耳聞、甚至躺在待看清單已久，趁過年假期就跟著Disney+把這些神級作品一網打盡！

🎬片單1：《神力人》漫威最溫馨的驚喜

想看不一樣的漫威？《神力人》就是你的首選！由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀克萊斯頓操刀，刻意捨棄傳統英雄片的套路與毀天滅地的特效，轉而用黑色幽默與「後設」趣味的拆解「英雄電影」該如何長成。由葉海亞阿巴杜馬汀二世飾演的西蒙，與班金斯利回歸飾演的崔佛史萊特，在片中飾演兩個試鏡英雄片的「三線演員」，兩人一搭一唱的爆笑化學反應，即使是從未踏入漫威宇宙的觀眾都能細細品味。

《神力人》。圖/Disney+ 提供

🎬片單2：《大熊餐廳》混亂與熱血交織的艾美獎王者

橫掃艾美獎、金球獎多項大獎的《大熊餐廳》，將帶來高壓職人劇的極致體驗。這部「美式焦慮系」代表作要帶你走入芝加哥最緊繃的廚房，由視帝傑瑞米艾倫懷特飾演天才主廚卡米，頂著親人離世的創傷，把米其林級料理硬塞進一間搖搖欲墜的平價小餐廳。面對失控的員工、如定時炸彈般的財務壓力，全劇節奏明快、張力瀕臨崩潰，絕對會讓你的心跳跟著內場節奏一起狂飆。

《大熊餐廳》。圖/Disney+ 提供

🎬片單3：《安道爾》星戰影迷認證的頂級天花板

若說《曼達洛人》是熱血傳奇，那《安道爾》就是諜報藝術的巔峰。由《俠盜一號》主創東尼吉洛伊打造，細膩刻劃特務安道爾如何在帝國高壓統治下，從邊緣人覺醒為反叛軍。去年第二季回歸後更打破多項評價紀錄，被公認為「星際大戰」系列中最具文學深度與政治張力的影史級傑作。

《安道爾》。圖/Disney+ 提供

🎬片單4：《幕府將軍》日本幕府版的《冰與火之歌》

日本影帝真田廣之籌備多年，攜手《獨行俠》編劇打造出震撼全球的歷史史詩。迷霧森林、血與泥混合的戰場、宮廷權謀的暗流，整部劇像是一幅以黑墨濃筆作畫的戰國畫卷，細膩描繪幕府末年的權謀、背叛與暴力。真田廣之與澤井杏奈憑藉精湛演技，雙雙奪下艾美獎視帝與視后，更讓全世界再度被日本武士文化的美學震懾。隨著第二季確定開拍，這場關於忠誠與慾望的權力遊戲將持續延燒。

《幕府將軍》。圖/Disney+ 提供

🎬片單5：《夜魔俠：重生》R級英雄殘酷回歸

查理考克斯帶著「地獄廚房」的無畏精神重裝回歸！這次他不僅要對抗老對手「金霸王」威爾遜費斯克，還得面對宿敵成為紐約市長、企圖以法治行獨裁的黑暗政局。拳拳到肉、血腥硬派的巷戰質感，就像是把漫威宇宙帶進影迷最熟悉的黑色犯罪片世界，若你熱愛動作場面或享受深刻的正義反思，這部具備「限制級」質感的英雄劇絕對是首選，第二季也將於今年 3 月在Disney+上線。

《夜魔俠：重生》。圖/Disney+ 提供

🎬片單6：《破案三人行》跨世代的燒腦喜劇

作為「謀殺懸疑復興」的開路先鋒，由史提夫馬丁、馬丁肖特與席琳娜戈梅茲組成的「偵探三人組」，將紐約公寓內的命案化作幽默十足的 Podcast 實錄。全劇巧妙結合推理懸疑與老派喜劇，第三季更有保羅路德與奧斯卡影后梅莉史翠普強力加盟，讓這場充滿鄰里八卦與反轉的追兇戲碼魅力無限。

《破案三人行》。圖/Disney+ 提供

🎬片單7：《異形：地球》比惡夢更真實的經典前傳

科幻恐怖經典《異形》再次回歸地球！名導諾亞霍利將故事設定在初代電影的兩年前，探討生化人與外星怪物的哲學張力。賽德妮錢德勒飾演擁有「混合體」意識的溫蒂，在調查墜毀太空船的過程中，面臨前所未有的生存恐懼。這部影集成功擴展了《異形》宇宙，完美達成老粉們期盼已久的系列「重生」。

《異形：地球》。圖/Disney+ 提供

🎬片單8：《曼達洛人》萌翻全球的旗艦招牌

Disney+ 的開台功臣、星戰宇宙最可愛暖心的招牌鉅作！《鋼鐵人》導演強法洛將《星際大戰》靈魂與經典漫畫《帶子狼》完美融合。性感男神佩德羅帕斯卡與「尤達寶寶」古古這對最強拍檔，在浩瀚銀河中展開一段又一段的冒險。古古的超萌魅力與曼達洛人的硬漢柔情，早已成為跨世代影迷心中最無懈可擊的經典組合。

《曼達洛人》。圖/Disney+ 提供