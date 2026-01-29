《赤手登峰》霍諾德徒手攀登兩座101 全世界為他屏息4小時
榮獲奧斯卡最佳紀錄長片、英國電影學院獎（BAFTA）等多項指標性大獎肯定的《赤手登峰》（Free Solo），早已超越了傳統運動紀錄片的範疇。這部神作被《紐約時報》讚譽為「人類歷史上最偉大的體能壯舉之一」，不僅精準捕捉了極限運動的視覺震撼，更將人類意志力的展現提升至藝術境界。影片的核心，在於見證一場徹底打破攀岩界常規認知、將人類體能推向全新維度的傳奇挑戰。
徒手挑戰兩座 101 高度的垂直生死線
《赤手登峰》詳實記錄了 2017 年 6 月 3 日，攀岩奇才艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）令全世界屏息的震撼過程。他獨自站在優勝美地國家公園的「酋長岩」下，面對這座高達 3,200 英尺、相當於兩座台北101 高度的垂直花崗岩巨壁，選擇以「無繩索、無保護」的無效防護狀態挑戰。在生死交關的 3 小時 56 分鐘內，他僅憑雙手與極致的精準動作，在光滑如鏡的岩壁上尋找微小支撐，完成了一場與地心引力的正面搏鬥。
逛書店
《赤手登峰》刻畫超越恐懼的靈魂印記
除了驚心動魄的攀登過程，導演金國威與伊莉莎白·柴·瓦沙瑞莉更透過鏡頭挖掘了挑戰者深層的心理韌性。在面臨「失誤即死亡」的巨大壓迫下，艾力克斯展現出冷靜到令人窒息的專注力，這種超越本能恐懼的精神狀態，正是本片最引人入勝之處。這部橫掃多項國際獎項的傑作，帶領觀眾反思：當一個人的夢想力量大過對死亡的畏懼時，生命將迸發出何等燦爛而壯麗的光芒。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言