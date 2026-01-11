【影評】《恨女的逆襲》宮廟前的逆光拳擊，用台灣草根符號擊中每位掙扎者的心

2017年以自編自導的短片《亮亮與噴子》獲金馬獎最佳劇情短片的李宜珊，在2025年推出其首部劇情長片《恨女的逆襲》（A Dance With Rainbows），宮廟、外燴、拳擊、外遇，這部包含著家庭失衡議題的女性成長電影，父親出軌外遇、母親好賭還重男輕女。

主角總是在生活低谷中掙扎，總在一種無止盡的困境中奮力持續著，對照拳擊擂台上的血汗搏鬥，有時候外表上的傷痕坑疤也似她們生命裡的刻痕，打落牙和血吞。她們終將理解人生亦似擂台，不只有單純輸贏對錯，檯面上與檯面下的暗流更複雜。

就像是日片《惠子不能輸》、《百元之戀》之類的女性拳擊電影，那種從低谷振作的故事，或是導演曾拍攝過的女性拳擊紀錄片《下一秒．無限》（該紀錄片的主角正是《恨女的逆襲》動作指導陳嘉玲，她本人亦在片中客串一角）。

電影某部分的氣息的確有著某些創作精神的延續（甚至女主角家玲也同音嘉玲），二十歲的女孩在家庭、打工、擂台上拚搏，每個場域對她來說稍有不慎便是一記重擊，臉上帶傷流血，內心更是傷痕累累。這樣一齣底層奮鬥的成長作品，主角被創作者形塑成「救贖者」的角色，甚至片中女主角家玲拾起一本名為《恨女的逆襲》的漫畫，想做某種呼應對照。

她疲於奔命地用盡全力想拉回家庭過去的團圓時光，想要正大光明地在擂台上爭榮譽（片中隱約帶出拳擊市場的暗中金錢交易），但有些事就是無力挽回，人生不是單純比賽論輸贏，擂台賽都有下注暗盤，何況是複雜人性情感。

《恨女的逆襲》。圖/華映娛樂提供

片中那些時常缺席的大人們（父母、教練，實際或是意象上其實都是），這個被迫獨立的女主角家玲跟其他角色相較，與其説是懞懂單純，更多時候反而像是一種不願改變的執著（堅持）存在。

當我看到主角在宮廟前逆光鏡頭練習拳擊，台灣草根、女性陽剛等等符號意象場面調度鮮明，導演李宜珊花了很大的力氣去經營人物支線的各種層次面向，主角家玲多少也似導演本身的創作投射，作為部劇情長片，片中那種拚勁盡力的「痕跡」，就像是在擂台上賣力揮灑汗水的家玲，誠意到位。

以《恨女的逆襲》入圍第62屆金馬獎「最佳新演員」的女主角林怡婷，曾以短片《回收場的夏天》拿下金穗獎「最佳演員」，她在《恨女的逆襲》身心全情投入，表演有著生活感的寫實質地，卻絲毫未顯匠氣，是她讓電影自然有著青澀質樸的氣息，是一顆值得開發的新星。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《恨女的逆襲》。圖/華映娛樂提供