《咒你》巫覡警告祭祀不可少 頌樂恐怖首秀驚悚全開

韓國驚悚新作《咒你》，由新一代恐怖片大師洪源基執導，集結實力派演員與多組人氣女團成員演出，其中包括首次挑戰大銀幕的 「MAMAMOO」隊長頌樂，電影以買賣鬼魂的禁忌市場為背景，揭露人性在慾望與恐懼之間的極限掙扎，從題材設定到卡司陣容都引發關注，頌樂在片中飾演懷抱作家夢、搬入安靜鄉村小鎮的女子，在詭譎氛圍中展現不同以往的表演能量，成為電影中恐怖擔當，演出多個狂噴血的畫面，展現恐怖演技！

歌手頌樂首次出電影，在《咒你》中飾演為了實現作家夢而搬到鄉村小鎮生活的女子「美妍」，卻因村裡一棵古老的神木而捲入一連串離奇事件。導演洪源基堅持所有場景都必須與鬼市的詭異氛圍保持一致，團隊走遍多地，最終才找到片中那棵形狀詭異、氣氛詭譎的樹木。

頌樂透露劇組為了確保真實性，特別請來一位巫覡當顧問，當巫覡一看到那棵大樹就說：「這地方已經很久沒有舉行祭祀，守護的祖靈早就離開了。」並警告必須在拍攝前先舉行祭祀，劇組遵循建議進行祭祀，而這句話也被寫進飾演「巫覡」的演員元炫埈的台詞裡，成為片中經典台詞「大家都離開了，只剩空殼。」

頌樂說：「巫覡有警告當一個地方失去了信仰，守護神就會離開，剩下的空間就會被其他東西佔據，甚至偽裝成神明的樣子出現，據說有次工作人員和巫覡在現場討論神木的位置時，都感覺到被盯著看的異樣感，但他們擔心我害怕，拍攝前都沒有跟我說這些事。」她自曝睡前一定要聽專講鬼故事的YouTube頻道《杜比恐怖電台》助眠，但聽到這番話，心中還是有些毛毛的，感謝工作人員等拍完戲才讓她知道，讓她更專心演出。頌樂雖然首度登上大銀幕，但演出搶眼，大膽演出多個恐怖狂噴血的畫面，一場為去除脖子異物，用力擠肉到鮮血淋漓，讓觀眾都感到非常疼痛和驚悚！

頌樂還提到飾演她好友的文彩元片中居住的那棟公寓也是怪事不斷，當時劇組找了一棟即將拆除且斷電多時的無人公寓取景，某天副導在走廊準備拍攝時，抬頭忽然看到年輕的工作人員探出窗外，他便大喊道，「快閃開，要拍了！」但下一秒，那名工作人員卻從走廊另一頭拿著場記板走過來，眾人立即趕去檢查那扇窗戶，發現窗戶是被釘死的，玄關門也上鎖，根本不可能有人進出。副導不敢相信自己所見，當晚反覆播放拍攝片段但什麼也沒看到，不禁狂起雞皮疙瘩。

聽完《咒你》工作人員的撞鬼經歷後，頌樂也想起她以前還住在宿舍時，曾經睡到一半見到隊友華莎只穿著內衣褲，站在房門口一動不動地望著她，她本能地出聲催促對方快去洗澡，但華莎卻沒有任何反應，只是靜靜地凝視著她，那眼神讓她感到有些不安，過了幾秒，對方才慢慢轉身離開。

隔天早上，頌樂起床後才猛然意識到，當晚宿舍裡除了她和玟星在，華莎和輝人早在前一天就已經休假返鄉，想到這裡，她頓時背脊一涼，那個深夜出現在門口，以華莎模樣凝視著她的身影究竟是誰，至今仍無解。

而在《咒你》即將於台灣上映之際，頌樂與台灣的緣分也愈發緊密，這幾年她多次造訪台灣，今年更獨自來台Long Stay學中文，親身體驗釣蝦、煮冬瓜茶等在地文化。短短時間內，她的中文進步神速，現在已經能以中文與粉絲互動，流露自然親切的一面，近期她也將再次來台展開活動，讓粉絲笑稱她根本是半個台灣人。而粉絲對她的電影演出高度期待，已經動員包場，台灣發行的電影公司也將公佈特點活動，安排驚喜好禮，請影迷觀注電影官方訊息。

電影《咒你》描述苦思題材的作家、偷取鄰居包裹的上班族、為讓女兒考上醫學院而煞費心機的母親、想洗刷污名的資深警察以及拍攝恐怖探險影片的大學生 YouTuber，這些看似毫無關聯的人物，在命運的交錯中逐漸被一股神祕力量牽引，所有錯誤的選擇都指向同一個可怕的真相，那就是由慾望構築的鬼魂交易市場，凡與鬼做交易者，終將付出代價，卻無人能預料代價會在何時、以何種方式降臨。《咒你》將於10月31日上映，更多資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

