22歲柯俊雄帥翻港都《寂寞的十七歲》「致敬．白景瑞」高雄電影節專題放映

高雄電影節影展現正火熱舉辦，這次特別與國家影視聽中心攜手合作特別單元「致敬．白景瑞」，以作品紀念當年獲得金馬獎最佳導演、終身成就獎的白景瑞導演！放映三部和高雄充滿拍攝緣分的代表之作：《寂寞的十七歲》（1967）、《今天不回家》（1969）與《再見阿郎》（1970）數位修復版，讓半世紀前的港都風情重回當地，更讓金馬影帝柯俊雄（1945年1月15日—2015年12月6日）的帥氣瀟灑於大銀幕再現！

白景瑞導演在60年代遠赴歐洲學習電影，因此深受義大利新寫實主義影響，和同時期台灣電影圈興起的健康寫實路線截然不同，強調實景拍攝、以自然光為主，因此更能捕捉當時台灣的街道與社會氛圍。10月18日《寂寞的十七歲》放映後，國家影視聽中心董事長褚明仁特別到場致詞分享，他表示：「《寂寞的十七歲》不只是青春故事，更折射出那個年代的社會想像與情感風貌。隔著半世紀回望，依然能感受到它的真誠與力度。」

當年《寂寞的十七歲》風光拿下第六屆金馬獎最佳導演、最佳彩色攝影、最佳剪輯、最佳錄音等大獎，時代意義不言而喻。有趣的是，《寂寞的十七歲》和《再見阿郎》的男主角柯俊雄在高雄成長，《今天不回家》亦有出現在高雄取景的片段，褚明仁董事長補充：「在那個高雄加速工業化的年代，無數在地勞動者撐起台灣的前行。今天在高雄放映，也讓我們回望那個時代的樣貌，更想把掌聲獻給這座城市與那一代打拚的人們。」電影作品重回放映地和觀眾見面，對影迷來說是最魔幻難得的觀影體驗。

本次單元放映特別邀請詩人鴻鴻舉辦座談「慾望魔法師—白景瑞的電影光譜」，他分享：三部片不僅可以看出白景瑞導演特有的個人風格，劇情主題也都強烈環繞著「慾望」這個關鍵字。「在戒嚴年代、在國語政策的限制下，白景瑞仍然拍出極有在地氣息的寫實場景與情慾象徵，這非常不容易。」

《寂寞的十七歲》是情竇初開的青春少女深陷三角戀情；多線敘事的《今天不回家》，從三個中產家庭看出人們渴望逃出既有生活的掙扎；改編臺灣作家陳映真的小說《將軍族》的《再見阿郎》，桂枝涉險和浪子阿郎私奔到高雄，卻發現對方沉迷都市的燈紅酒綠無法自拔。鴻鴻表示：「白景瑞開拓了三廳電影，也很擅長都會喜劇，但市場最終讓三廳電影成主流；他就在類型之中持續做影像冒險。」

鴻鴻更強調，《再見阿郎》完全可以讓跨時代的觀眾群感受到演員柯俊雄的魅力！阿郎在片中並不是討喜的角色，但在金馬影帝柯俊雄的詮釋下，這個喜怒無常、照直覺行事，充滿野性魅力的男子活靈活現，搭配柯俊雄當年僅有二十五歲的瀟灑顏值，相信會再次被台灣影壇無法被取代的大銀幕小生圈粉！《寂寞的十七歲》數位修復版本次為台灣首映，《今天不回家》、《再見阿郎》數位修復版則為亞洲首映，影像故事在半世紀後仍讓觀眾深感共鳴。更多資訊👉高雄電影節影展

