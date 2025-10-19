《大蟒蛇》兩大喜劇天王勇闖亞馬遜 恐怖經典以惡搞方式重啟
趕上蛇年的尾巴，今年底最駭人的龐然大物即將席捲而來，冒險動作喜劇鉅獻《大蟒蛇》由動作喜劇巨星保羅路德聯手傑克布萊克，帶領觀眾走入充滿笑料與危機的亞馬遜叢林，重新演繹經典恐怖神片《大蟒蛇》。更震撼的格局、更刺激的瘋狂追殺，當然還有更龐大的巨蟒，2025聖誕假期即將展開人蛇大戰！
《大蟒蛇》故事講述從小就是摯友的道格與格里夫，長年夢想能重拍他們最喜愛的「經典」電影《大蟒蛇》。當中年危機推動他們放手一搏時，兩人毅然深入亞馬遜叢林展開拍攝。然而，當真正的巨蟒現身，原本荒唐滑稽的片場瞬間變成致命戰場。最新預告中可見巨蟒以極速襲擊獵物、盤據叢林的震撼畫面，加上爆炸、追逐與生死對抗場景，營造出大銀幕獨有的壓迫感與張力。
與1997年由珍妮佛羅培茲主演的原版《大蟒蛇》相較之下，保羅路德加上傑克布萊克的神級爆笑組合將帶來完全不同的化學效應，保羅的淡定吐槽與傑克的誇張喜感，將喜劇的節奏與火爆動作場面完美融合，既荒誕幽默又讓人心跳加速，一場驚險與笑聲齊飛的聖誕節饗宴，即將衝出大銀幕！《大蟒蛇》將於12月24日（三）正式上映。
