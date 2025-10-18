《吊鬼祭》爪哇有個傳說 火球降臨上吊死亡接連發生

由《薇娜：死後七日》幕後團隊驚悚打造，挖掘印尼最黑暗的駭人傳說，《吊鬼祭》（原文片名：Pulung Gantung: Pati Ngendat）即將在台上映。《吊鬼祭》故事描述瑞安在得知父親過世的噩耗後，必須回日惹老家一趟。他不顧母親阻攔，在幾名朋友的陪伴下返鄉，抵達後他們發現村莊壟罩在一片詭異氛圍中，聽說受到詛咒的村民紛紛上吊自殺……。《吊鬼祭》10月23日無人倖免。

在爪哇當地傳說中，「Pulung Gantung」為一團巨大的紅黃火球，會在夜間墜落到某戶人家，該家庭在短期內就會有人上吊自殺。此一傳說的發源地為爪哇日惹地區的古農基都爾縣（Gunungkidul），該地自殺率長年居高不下，尤以上吊為大宗，使這個傳說不脛而走。《吊鬼祭》取材「Pulung Gantung」的故事，因應劇情需求做出微幅改編，將這個傳說推向全世界。

為了營造真實氛圍，《吊鬼祭》製作團隊特別挑選古農基都爾縣一些鮮有人涉足的地點，例如偏僻的海灘和洞穴，這些地方以難以接近而聞名：「我們特意選擇從未被其他電影觸及、甚至從未使用過的地方拍攝。」導演齊卡多佩特（Chiska Doppert）說。導演表示他們力求打造與傳說產生共鳴的氣氛，以及沉浸式的電影體驗，多佩特強調：「我們的目標是讓這部電影具有視覺吸引力。」

《吊鬼祭》劇組透露他們經歷最驚恐的時刻之一，是開拍前一週片場附近發現一名男子上吊身亡。這則消息立刻讓劇組人員心神不寧，尤其考慮到他們正在拍攝的電影與這起悲劇事件息息相關：「在拍攝之前，我們就被告知，在離我們拍攝地點不遠的地方，有人上吊自殺，這真的非常可怕。」飾演班的麥克羅素說。他們曾一度猶豫是否要繼續拍攝，最後在獲得當地耆老支持後決定繼續。

《吊鬼祭》。圖/車庫娛樂提供

在洞穴拍攝期間，怪事接踵而至。劇組人員和演員情緒不穩，經常發生無端爭吵，技術故障也不斷阻礙拍攝：「大家都變得很情緒化，對一點雞毛蒜皮的事大驚小怪，氣氛變得不太舒服。」羅素表示甚至有條蛇莫名從樹上掉下來；拍攝途中還錄到了奇怪聲音。後來擔憂的劇組請來了專家進行淨化儀式，片場的氛圍才終於漸趨平靜，得以在沒有太多干擾的情況下順利完成拍攝。

飾演艾莎的安妮莎凱拉（Annisa Aurelia Kaila）在過程中也經歷了毛骨悚然的神秘體驗。拍攝其中一場戲時，她突然感覺到一股強大的推力，導致她摔倒並傷到了手肘：「我感覺好像有人用力推我，讓我的手扭傷了，儘管在鏡頭裡不太明顯。我不得不休息一下，因為手真的很疼，但除此之外，我很安全，能夠完成自己的戲份。」種種超自然現象皆為這個傳說再添一絲靈異詭譎色彩。《吊鬼祭》10月23日無人倖免。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

