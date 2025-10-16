《盛夏心動》30張劇照首曝 溫柔呈現14歲少年純真初戀的悸動

你們還記得，人生中第一次心動、戀愛的感覺嗎？今年最甜蜜的青春成長電影《盛夏心動》，要帶你進入時光隧道當中，回憶起當時最單純美好的感動。

於去年獲得柏林影展-新世代Kplus 水晶熊最佳影片特別獎的《盛夏心動》，導演以自身成長經驗，偕同他的好朋友、以電影《親密》獲得坎城影展評審團大獎的盧卡斯．東特，共同編劇創作這部半自傳性質的電影。劇情描述14歲的艾利亞斯有著美好家庭和漂亮的女友，但隨著大方坦承同志身分的帥氣鄰居搬到隔壁，少年發現自己似乎有那麼一點不一樣......

《盛夏心動》以兒童之間萌芽的愛情作為主題，14歲時的我們還在探索這個世界與自我，是個對於愛情還懵懵懂懂、一知半解的年紀。此時的戀愛或許只是人生中的一段小插曲，但那純粹的感受以及令我們傾心的對象，也會是一輩子最難忘的回憶。

如導演所言「本片描繪了一個男孩─正如同過去的那個我─面對剛萌芽的性意識卻不知如何應對的處境。」《盛夏心動》便是捕捉到每個人都有過的、最初始的怦然心動，這是屬於導演以及每個人的故事。各國影評看完後也紛紛盛讚：「運鏡如天使之戀般動人，剪接敘事手法節奏流暢，配樂也動聽，劇情精準刻畫出少年面對同儕壓力發現自身性傾向與眾不同的害怕徬徨。」、「《盛夏心動》與《以你的名字呼喚我》中夢幻般的感官氛圍相得益彰：風景和引人深思的場景賦予電影一種震撼人心的特質，讓你彷彿置身於角色世界的中心。」

《盛夏心動》於去年高雄電影節及酷兒影展在台放映後深獲觀眾好評，並榮獲酷兒影展國際新秀酷兒劇情長片競賽-首獎，今年10月將帶給全台觀眾一場甜蜜與淚水的雙重爆擊！《盛夏心動》將於2025年10月23日上映。

《盛夏心動》。圖/晨曲電影提供

