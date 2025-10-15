新北市紀錄片獎《2025優選影片首映》13部優選作品首登大銀幕（下篇）：感受離別與歸屬的流動關係

延續新北紀錄片獎15周年「從島嶼出發，凝視世界」的策展主軸，本屆優選作品共13部，橫跨教育、家庭、環境、社會運動、性別與生態多重議題。新北市政府新聞局表示，十五年來，從單一城市計畫，逐步發展為具完整輔導鏈的影像扶植機制--包括前期提案培力、製作補助、公開放映、影展推廣與國際連結。這些努力，使新北市成為台灣紀錄片創作能量最活躍的城市之一。

今年的優選作品不僅展現台灣紀錄片創作的多樣性，也體現青年創作者對公共議題的關注與洞察。繼上一篇介紹的優選作品後，以下六部優選影片從生死、性別、家庭、政治、居住與環境等角度，持續以影像書寫人與世界的關係。

在一次次離別中，思索何謂完美的告別《不完美告別》

影片走進獸醫廖冠智的日常，記錄他陪伴無數家庭面對寵物生命的最後時刻。有的飼主選擇長期照護，有的則決定以安樂死作為解脫，每一次抉擇都道出人與動物之間深厚的情感與掙扎。透過鏡頭，我們看見安樂死不僅是一種醫療選項，更是對生命尊嚴的理解與實踐。

《讓蜜蜂回家》劇照。圖／新北市政府新聞局提供

在母女的凝視裡，看見歸屬的流動《遠雷與晚霞》

導演透過攝影機，陪伴母親雷霞回望過去與家鄉。從床邊的閒談到四川老家的探訪，母親透過舊照片與親情回憶，訴說青春與成長的片段，也思索自己在台灣生活多年後的身分認同。影片在母女的交流與相伴中，展現跨越世代的理解與靠近，也折射出生命中對歸屬的追尋與回應。兄弟的回望與對話，在霧與風暴中尋找連結。

《遠雷與彩霞》劇照。圖／新北市政府新聞局提供

霧裡重逢，兄弟的對話與羈絆《拍下你在囚室裏比V》

哥哥為弟弟撰寫求情信時，因關係疏離而難以下筆，只能藉由重看家庭錄像尋找線索。影片交織童年的回憶與眼前的現實，呈現兩人在時光中逐漸拉遠的距離。入獄前夜，兄弟騎車上山長談，並靈機一動設下一場遊戲──弟弟在囚室裡比出「V」字手勢，讓哥哥在監獄外按下快門。這段遊戲般的約定，映照出手足之間未竟的理解與情感，也讓觀眾感受到親情在困境中的深刻力量。

《拍下你在囚室裏比V》劇照。圖／新北市政府新聞局提供

本片聚焦多位女性，記錄她們在都市計畫與土地開發的壓力下，如何奮力守護家園。從以法律途徑爭取居住權，到透過文化資產保存開闢新戰場，她們在壓迫與失落之間，彼此扶持、分享資訊與情感，努力為「家」留下最後的依靠。影片不只是抗爭的紀錄，更展現女性在困境中展現的勇氣、互助與堅韌。

《她的家》劇照。圖／新北市政府新聞局提供

台灣最後眷村裡，修補一生的記憶與家園《房子》

影片以高雄自強新村為舞台，記錄 78 歲的徐凱與鄰居們在此生活超過七十年的日常。這裡是他們的童年、青春與家庭記憶，也是台灣最後仍「活著」的眷村聚落。猴群的侵擾、颱風的破壞，讓「修補」成為生活的一部分，映照出住戶與房子的情感連結。影片透過人、猴、房子之間的互動，展現「家」在時間與歷史中留下的生命力，也勾勒出身份與歸屬的深刻故事。

《房子》劇照。圖／新北市政府新聞局提供

當農藥與蜜蜂相遇，守護生態的抉擇《讓蜜蜂回家》

每到花季，南投中寮蜂農吳俊賢一家都要在農藥與蜜源之間作出抉擇。為避免蜜蜂在噴藥期間大量死亡，他必須帶著蜂箱「回家」，等花季過後再重新放養。這段往返不僅是農忙日常，也道出蜜蜂生態面臨的嚴峻挑戰。父子兩代雖有不同做法，卻共享同樣的信念──讓蜜蜂回來。影片揭示農業習慣與環境永續的矛盾，也呼籲大眾在消費選擇中思考如何守護生態。

《讓蜜蜂回家》劇照。圖／新北市政府新聞局提供

活動資訊 : 新北市紀錄片獎15週年系列活動「2025優選影片首映」

時間｜2025/10/18-10/26，每週六、日，限定放映

索票｜免費，請上「新北市紀錄片獎」官方網站查詢