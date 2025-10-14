新北市紀錄片獎《2025優選影片首映》13部優選作品首登大銀幕（上篇）： 聚焦社會共鳴的多元議題
新北市紀錄片獎今年適逢第 15 屆，十五年來，新北市紀錄片獎持續扶植紀錄片工作者，陪伴無數創作者走過影像創作的歷程，讓新北市成為紀錄片的孕育搖籃。
新北市紀錄片獎是一條持續守護紀實影像創作的道路，也是一個提供創作者發聲、對話的舞台，在本屆優選作品中，共有 13 部紀錄片脫穎而出，涉及議題從教育、家族、流浪、制度、性別、生態等多元面向。優選影片本周六起在府中15紀錄片放映院首映，並安排映後座談，讓導演與觀眾直接對話，探究影片創作故事。
以下盤點並簡介其中6部作品：
以教師視角，紀錄教育現場的挑戰與堅守《校正回歸》
敏實科技大學曾經風光一時，曾有逾萬名學生與三百多位教職員，但在少子化與技職教育風評影響下逐漸衰退，學生僅剩七百人，失業潮隨之而來。導演從父親的身影切入，以教師角度紀錄教育現場的掙扎，追問在困境中為何仍選擇堅守崗位。
兩名學生的小島校園，最後的日常與告別《再見小學》
對離島的孩子而言，升學意味著終將離開家鄉；而對小島來說，失去小學則象徵著文化與社群逐漸流逝。影片紀錄澎湖的一所小學，如今僅剩下兩名學生，以孩子的日常與校園最後的時光為切入，細膩映照小島教育資源凋零的無奈，也引發觀眾對成長與告別的深刻思索。
選擇與代價之間，年輕生命的掙扎《若無其事》
一場突如其來的事件，改變了一對年輕情侶的人生。男主角因而入獄，母親過世時，他僅能短暫回家探望；女主角則在孤獨與等待中，逐漸面對現實與未來的不確定。影片不只是呈現創傷與失落，更讓人感受到選擇背後的代價與重量，揭示人生中難以迴避的掙扎與抉擇。
在城市縫隙中漂泊，尋找安身之所《浮巢》
32歲的嚕米自幼因家暴多次逃家，成年後輾轉各種臨時工作，最終流落街頭。影片記錄他在 NGO 協助下嘗試重建人生的過程，並透過導演與嚕米的交流，呈現他對未來的規劃與遲疑，也揭示都市邊緣者在漂泊與安身之間的掙扎。這部作品以細膩視角描繪一種不被主流價值看見的生活方式，讓觀眾看見尊嚴與選擇的另一種樣貌。
一場未竟的對話，記憶與和解的凝視《今生再會》
父親過世後，導演重回即將面臨都市更新的老公寓。在翻找遺留物件的過程中，封存的記憶與情感逐一被喚起。這部作品既是一場未竟對話的延續，也是一次與自我和家人的深刻凝視。透過影像，導演將失落與和解交織在一起，呈現家庭關係中難以言說卻最真切的情感。
接住生命，也守護逐漸消逝的專業《助產之聲》
在台灣，想學習助產技術必須親自尋找願意傳承的老助產師。湯楷琳選擇在助產文化逐漸消逝的時刻，向接生逾萬名新生兒的王秀霞拜師學習。鏡頭跟隨她進入產房，在產婦的呼喊與新生兒的啼哭聲中，展現助產師「接住生命」的專業與使命，同時映照這份職業在現代台灣面臨的困境與挑戰。
活動資訊 :
新北市紀錄片獎15週年系列活動「2025優選影片首映」
時間｜2025/10/18-10/26，每週六、日，限定放映
索票｜免費，請上「新北市紀錄片獎」官方網站查詢
