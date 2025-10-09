【影評】《泥娃娃》VR幻境也能觀落陰？今年最恐也最暖的鬼片

本片應該是繼2022年《咒》之後，台灣最佳恐怖鬼片，以製作層面與類型角度來看，可以說是媲美《紅衣小女孩》前兩集，還有《粽邪2》的水準。曾任《返校》、《緝魂》、《鬼才之道》等片剪接的解孟儒導演，以嫻熟的執導能力，在這部電影成功結合了嚇人與感人兩種商業元素。

電影從坊間公認「最詭異童謠」的傳說元素延展，讓電影可以從大眾熟悉的認知角度切入，加上傳統民俗、生育禁忌（創作者對於新手父母「生育恐懼」的某些延伸異想），以及現代VR科技（沒想到電影竟將「觀落陰」與「VR」做某種類比，其實很有意思）。

除了有一般傳統靈異鬼片的邪靈附身、道教符籙驅邪的橋段，《泥娃娃》還添加現代VR遊戲虛擬幻境，與真實鬼魅的現形實境，兩者對比的元素，彼此以平行空間的並置疊加，充滿虛實難辨的詭譎氣氛。記得上次看到將虛擬遊戲放在靈異鬼片來發揮，應該是2023年的《女鬼橋2：怨鬼樓》其中一段，但《泥娃娃》玩的更完整，我蠻喜歡這樣的創意構想。

電影嚇人的還不只如此，宛如洋片《鬼入鏡系列》（Paranormal Activity）、《陰兒房》（Insidious）那種通訊視聽設備的恐怖橋段，不僅有聲音還有監視器，家裡密閉空間的日常驚悚氛圍，玩好玩滿的「Jump scare」，膽子再怎麼大都很難不被驚嚇。我在看的時候還有想起1989年王晶導演的香港鬼片《鬼媾人》（Ghost Fever），一樣是滅門慘案、家庭受邪靈入侵，以及一樣有少年老成的驅魔法師。

《泥娃娃》。圖/天予電影提供

那幕飾演驅魔師的張軒睿與片中被鬼附身的蔡思韻鬥法那段真的精彩，幾乎很少見到台灣電影可以拍出港片那種俐落動作的降妖伏魔場面。張軒睿扮演的驅魔師，外型與角色設計都頗為討好；而男主角楊祐寧飾演拯救愛妻的遊戲設計師丈夫一角，也有稱職的發揮。

但最搶眼的還是蔡思韻扮演的入魔懷孕妻子（女性懷孕時心理生理的改變，可以被這樣延伸想像，也是很有意思），她可以演繹出脆弱堅定與邪氣發狂截然不同的層次面貌，堪稱新一代鬼后。而電影從嚇人到感人的鮮明轉折，在伏筆安排妥當的前提下，那催淚的程度有點出乎預料。

我不會說電影敘事邏輯縝密無暇，或是創意執行完美無缺，但就商業電影來說，能夠同時滿足感官與感動，就已經很了不起了。泥偶死胎，修復治癒，愛與生命的延續，除了找宿主轉生，當然還有另一種生命的延續：「科技」，電影企圖在傳統民俗與現代文明之間，找到某種迎合時事的合理替代，在恐懼中也能看見希望。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

