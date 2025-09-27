《熱烈》黃渤x王一博 熱愛跳舞的窮小子熱烈追夢燃動人心

全能巨星王一博 × 金馬影帝黃渤 笑淚交織的熱血追夢之旅

《熱烈》(One and Only)故事講述，街舞老手丁雷（黃渤 飾）遇到了心懷熱愛、赤誠追夢的青年舞者陳爍（王一博 飾），機緣巧合下陳爍加入了丁雷經營的街舞團——驚歎號。舞團內高手如雲，性格各異，有了陳爍的加入，他們一同奮鬥，期望能往更大的舞臺前進。然而舞團原先的贊助方凱文(儲曉祥 飾)，不甘心他們在失去他的贊助下越過越好。他聯繫丁雷，表示願意重新贊助舞團，甚至讓丁雷成為國家代表隊教練，但前提是陳爍必須離開舞團。在誘人的條件下，丁雷會做出什麼樣的抉擇呢？

導演大鵬攜手人氣巨星王一博、金馬獎影帝黃渤，加上宋祖兒、小沈陽、劉敏濤、王霏霏等人，結合巴黎奧運新增的霹靂舞項目，共譜最熱血勵志的青春扉頁，一舉斬獲金雞獎5項大獎提名，最終榮獲最佳攝影大獎。

《熱烈》。圖/鴻聯國際提供

票房飆破37億！超越《奪冠》奪中國影史體育片票房冠軍

《奪冠》片中王一博飾演的追夢少年陳爍，縱使深陷現實泥淖，但他心裡那團想跳街舞的火從沒滅過，憑著一股不服輸的傻勁，他在無人關注的角落拚命磨練舞技。而由黃渤飾演的舞團教練丁雷，無意間發掘了這塊璞玉，給予他登上街舞夢想舞台的機會。然而，迎向夢想的同時，也必定迎戰來自各路強者的巨大壓力，陳爍將如何以平凡的追夢少年之姿，撼動最頂尖的職業舞台？這段充滿汗水與淚水的師徒情誼，以及放手一搏的熱血精神，正是《熱烈》最引人入勝的核心亮點！

令人高度期待的是，王一博在電影中將其精湛的街舞實力與角色完美融合，展現出驚人的舞技和堅韌的追夢精神，無怪乎導演大鵬都盛讚：「當我詢問身邊的年輕人該找誰飾演『陳爍』這個角色？所有答案都是『王一博』，沒有別人。」證明了大家對王一博實力的肯定與喜愛。

《熱烈》不僅是王一博主演的第一部在台灣上映的電影，更是一份獻給所有懷抱夢想的人的禮物。為了回應粉絲的熱情敲碗，片商也宣布即日起，全台威秀影城皆可接受9月26日後的電影包場活動，並提供限量包場特典「熱烈應援手牌」，邀請大家一起踏入《熱烈》的街舞世界，感受那份「一舞入魂」的極致魅力，見證夢想燃燒的瞬間！更多消息👉鴻聯國際粉專

黃渤與王一博在電影《熱烈》中首次合作，飾演互相扶持的師徒關係。圖/鴻聯國際提供

《熱烈》王一博飾演對街舞夢想永不放棄的B-boy陳爍。圖/鴻聯國際提供

《熱烈》黃渤在電影中飾演對街舞執著熱愛的丁雷教練。圖/鴻聯國際提供