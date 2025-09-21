《辛亥隧道》是鬧鬼地標？徐若瑄x李多慧勇闖「最陰路段」

全台最有名的鬧鬼地標「辛亥隧道」的恐怖故事確定影視化！電影《辛亥隧道》宣佈開鏡，集合鋼鐵女神徐若瑄、啦啦隊女神李多慧及演力派演員李李仁、季芹、古斌及頑童小春共同大膽揭開走不出隧道鬼打牆的密秘，導演簡學彬經過六年田調與籌備，建構出此地的恐怖境界，電影今天（9月21日）宣布開鏡，預計2026年暑假上映。

台北市的「辛亥隧道」雖是連結最繁華的大安區及文教著名的文山區，但因附近有殯儀館及墳地，被封為「最陰路段」，鬼故事層出不窮而享有盛名，其中最知名的便是各種「鬼打牆」的遭遇，像是計乘車司機載到了鬼乘客無法開出隧道、機車騎士在隧道中見到在路邊的長髮女子後，再也騎不出隧道等等駭人傳聞，有如猛鬼隧道，可說是全台最有名鬧鬼的都市傳說所在地。經過多年的籌備和田調，終於確定要將「辛亥隧道」的故事影像化，揭開隧道鬧鬼的起源。

《辛亥隧道》由《器子》導演簡學彬執導，女神徐若瑄、李多慧再加上實力派的李李仁、季芹、古斌及頑童小春共同演出，卡司強大且具有新鮮感。電影今天早上於成功片廠宣布正式開鏡，特別邀請法師坐鎮，祈求拍攝順利，主演李多慧、李李仁、季芹、古斌、頑童小春、王品澔及蒲禾菲都現身參與開鏡儀式。其中來自韓國的啦啦隊女神李多慧首次躍上大銀幕，便大膽破格挑戰恐怖電影，表現受到高度期待。

《辛亥隧道》開鏡。圖/華映娛樂提供

李多慧來台灣發展成績亮眼，她表示本來期待可以演出台灣的愛情作品，沒想到第一部邀請她加入的作品竟然是要演恐怖片，她也大膽接受挑戰，更已為演出上了許多堂的表演課程，老師讚美她很有表演潛力且非常認真努力，表現超乎預期。李多慧在電影中扮演台韓混血兒，許多台詞都台韓交雜，導演簡學彬透露她的角色會是全片最辛苦的一個。

李多慧表示曾經聽說過「辛亥隧道」的鬧鬼威名，覺得非常期待，「我不怕鬼，很愛看恐怖片，我想要見鬼！」跳脫的反應，讓一起演出的季芹和李李仁都驚訝，覺得她膽子太大。李多慧接著說：「我有朋友見到過鬼，我也很想見，想和他們聊聊天，他們應該可以聽得懂韓文吧！」季芹和李多慧在片中演出母女，季芹現在一見到李多慧便會用韓文跟她說：「媽媽很愛你。」和她培養母女感情，李多慧則是驚訝季芹看起來非常年輕又美麗，「我們真的像姊妹吧！」季芹透露對於演恐怖片很緊張，特別去求了護身符，本來也想再幫戲中女兒李多慧求一個，「但多慧想要見到鬼，我想就先不需要了喔！」

《辛亥隧道》開鏡，禾菲、季芹、李多慧。圖/華映娛樂提供

而李李仁扮演教授，致力研究「辛亥隧道」內的靈異現象，特別為了演出要背日文台詞，而他透露從影多年來從沒有演過鬼片，但「辛亥隧道」的故事讓他覺得有很強大的吸引力，所以特別覺得可以嘗試，以《拜六拜日》表現受到矚目的王品澔在片中扮演李李仁的學生，而獲選台北電影節非常新人的蒲禾菲演出的角色相當神秘，導演簡學彬表示是一位很特殊的舞蹈家。而古斌和小春則是扮計程車司機好友，他們都因隧道的怪象改變了命運，更牽引出隧道鬧鬼的起源。

《辛亥隧道》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、轅年視覺創意股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、昕璟娛樂股份有限公司、大慕可可股份有限公司、三皇生物科技股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司、良人行影業有限公司、三洋維士比集團、宏將影業有限公司出品，華映娛樂股份有限公司製作，預計於2026年暑假上映

《辛亥隧道》開鏡，古斌、蒲禾菲、季芹、李多慧、簡學彬、李李仁、小春、王品澔。圖/華映娛樂提供

《辛亥隧道》開鏡。圖/華映娛樂提供