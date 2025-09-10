《一一》獲譽「21世紀最偉大百大電影」25周年特典海報再現囍宴溫情記憶

名導楊德昌生前最後一部集大成之作《一一》，透過一個中產家庭的生活片段，深刻描繪台灣九零年代社會變遷，奠定影史崇高地位。適逢上映25周年，片商甲上娛樂推出全新4K數位修復版，將於9月19日在台上映，該版本集結全球影人心血，力求重現經典原貌，並特別邀請曾獲4A創意獎、金曲獎及台灣電影行銷獎提名的頂尖平面設計師陳世川操刀設計全新「純真版」特典海報，堪稱影迷夢幻逸品。

《一一》於2000年讓楊德昌榮獲坎城影展最佳導演，成為首位獲此殊榮的台灣導演，更被BBC、《紐約時報》、《衛報》等權威媒體譽為「21世紀最偉大百大電影」。今年紀念上映25周年，《一一》4K修復版更獲選為坎城影展「經典單元」開幕片，盛大重返國際舞台，讓歐美影迷趨之若鶩。

這次由陳世川設計的特典海報，延續原版紅色背景，卻以帶有歲月痕跡的質感，呈現復古卻又蒼涼的氛圍。海報場景回到《一一》最經典的囍宴片段，小男孩洋洋穿著筆挺西裝、手握粉紅氣球奔跑離去。氣球在畫面中化作光暈，象徵童年與美好稍縱即逝；而片名「一一」則以書法筆觸揮灑，彷彿一首靜謐詩句，將時間與記憶永遠留存。

《一一》修復過程橫跨多年，由楊德昌遺孀、也是本片配樂的彭鎧立四處奔走，從版權洽談、修復細節到監督調色皆親力親為。法國發行商Carlotta製片人保羅邦庫爾（Paul Boncour）擔任推手，並與日本Pony Canyon跨國合作。聲音修復由金獎大師杜篤之擔綱，調色由Imagica的山口昇負責，彭鎧立更親自監督修復成果，因其全力付出而獲得高度讚譽。

《一一》25周年4K修復版。圖/甲上娛樂提供

電影透過一個台北中產家庭的婚禮到葬禮，展現人生不同階段的愛與失落，被譽為「新台北三部曲」的收官之作。楊德昌藉家庭縮影描寫社會矛盾與城市變遷，讓《一一》成為映照世代記憶的經典之作，多年來，《一一》始終被影評人與觀眾盛讚：「不同年紀看，都能體會到不同感動。」

《一一》25周年4K修復版將於9月19日在台上映，凡於上映首周（9/19至9/25）至全台戲院購買《一一》4K修復版電影票一張，即可兌換陳世川打造的「純真版」A3限量特典海報一張，另外，預售套票現正熱賣中，內容包含坎城紀念版A2原文海報一張 + 電影票一張，購買預售套票者於上映首周看片同樣可獲得「純真版」A3限量特典海報，數量有限、售完為止。預售套票販售地點包括光點華山電影館、台中文心秀泰影城與喜樂時代影城高雄總圖店，更多資訊👉甲上娛樂粉絲團

《一一》首周特典社群圖，凡於電影上映首周購買《一一》4K修復版電影票一張，即可兌換陳世川打造的「純真版」A3限量海報。圖/甲上娛樂提供

陳世川操刀設計《一一》4K修復版全新「純真版」特典海報。圖/甲上娛樂提供