《毒魔》小惡魔化身「致命拖把」俠 懲惡揚善帥到爆

《沙丘》《哥吉拉與金剛》傳奇影業打造全新超級英雄電影《毒魔》（英文片名：The Toxic Avenger）將於8月29日在台上映，本片由《權力遊戲》「小惡魔」彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）領銜主演，故事描述溫斯頓（彼得汀克萊傑 飾）是一位落魄的化學工廠警衛，因為意外落入有毒廢棄物之中，變成擁有超人力量的畸形怪物「毒魔」，他決定利用這股力量對抗威脅兒子、朋友及社區的惡勢力……《毒魔》將於8月29日全台戲院與全美同步上映。

「致命拖把」打擊犯罪、尿液有腐蝕性，瘋狂劇情讓影評大讚：下一個《死侍》

《毒魔》曾被美國規模最大的奇幻電影節「奧斯汀奇幻電影節」選為開幕片，在該影展舉行世界首映之後，以充滿創意又刺激的內容，獲得許多影評的讚賞。《Bounding Into Comics》表示：「梅肯布萊爾的《毒魔》應該會成為下一個《死侍》。」《Mashable》說：「超級英雄疲勞的完美解藥。」《The Blogging Banshee》表示：「就算裡面的幽默和超尺度大屠殺未必適合所有觀眾，觀賞《毒魔》仍然保證是一段難忘的觀影體驗。」《United Press International》強調：「這正是後漫威時期最需要的超級英雄電影。」如果你已經看膩一成不變的超級英雄電影，那麼《毒魔》將會再度點燃你對超級英雄的喜愛！

「小惡魔」彼得汀克萊傑在《毒魔》裡化身面惡心善的超級英雄「毒魔」，對抗曾經欺壓他的邪惡企業。毒魔在片中的超能力相當多元，除了可以把人「爆頭」的致命拖把之外，他的血液可以治癒傷口，他的尿液甚至具有腐蝕性。導演梅肯布萊爾（Macon Blair）受訪時表示，為了讓電影節奏保持流暢，他刻意避免在片中向觀眾解釋毒魔的能力，「誰會在意這種事情？他滿身肌肉，流著紫色的血，或許講清楚會有幫助，但我不想讓電影變得太瑣碎，只想讓故事繼續前進。」

凱文貝肯化身邪惡企業執行長，瘋狂、暴力、幽默，觀眾為之瘋狂

美國知名男星凱文貝肯（Kevin Bacon）在《毒魔》裡飾演邪惡化工廠的執行長「羅伯特」，是片中的大反派。導演梅肯布萊爾表示，凱文貝肯是現在越來越罕見的真正「電影明星」，過去大家常常把他跟嚴肅的劇情片做連結，但他認為凱文貝肯其實很風趣幽默，於是他把《毒魔》的劇本寄過去，希望能邀請凱文貝肯飾演狂妄自大的羅伯特。

梅肯布萊爾原本以為要跟凱文貝肯溝通很久，結果對方僅僅一天就回覆了，讓他相當驚喜，而凱文貝肯的表現也讓他非常滿意，「很多鏡頭我就是放手讓他們自由去演，在攝影機後面看著他表演真的很容易笑出來。真的太棒了。能夠找他加入是我們的一大勝利。」

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

今年聖地牙哥國際動漫展的《毒魔》劇組見面會上，雖然凱文貝肯本人沒有到現場，但是仍然錄製影片向影迷打招呼：「這是一部很有趣的電影。我很鼓勵大家走出家門，前往電影院，觀賞這樣的電影。如果你喜歡這類型的內容，那你應該去電影院支持這部片，支持這些工作人員。我覺得這部片是一段搞笑、瘋狂、有趣、血腥的旅程。」

當被問到如果《毒魔》推出續集，希望毒魔去對抗什麼樣的敵人，導演梅肯布萊爾表示：「大概是銀行之類的地方吧，我不確定。」他說：「我們曾經想過要放進時間旅行的元素，讓彼得回到變身前的模樣，整個故事會變得很複雜。」《毒魔》將於8月29日全台戲院與全美同步上映。

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供