威尼斯影展11部作品入圍：舒淇《女孩》蔡明亮《回家》謝文明《螳螂》沉浸式單元更是歷年之最

臺灣影視作品持續在世界舞台展現創作能量，2025 年在三大影展之一「義大利威尼斯國際影展」入圍共計十一部作品。演員舒淇首度執導長片《女孩》入圍「第 82 屆威尼斯影展主競賽單元」，導演謝文明動畫短片《螳螂》更是創下臺灣首度入圍「地平線競賽單元」紀錄，蔡明亮導演新片《回家》、數位修復版《愛情萬歲》也分別入圍「非競賽單元」和「經典單元」。

臺灣作品在沉浸式單元表現亦相當亮眼，《之間》、《Dark Rooms》、《Sense of Nowhere》、《雲在兩千米》、《影子》、《La Magie Opéra》六部作品入圍「沉浸式競賽單元」，《快樂的陰影》入選非競賽的「威尼斯學院沉浸式單元」。為進一步促進臺灣文化科技內容與國際電影團隊交流，文化內容策進院（文策院）將前往參與 8 月 27 日至 9 月 9 日的威尼斯影展，協辦「Meet The Creators」活動，邀請臺灣沉浸式作品的主創團隊分享創作、提升國際能見度。

繼蔡明亮導演的《郊遊》獲 2013 年威尼斯影展主競賽評審團大獎，臺灣電影憑藉演員舒淇的《女孩》再入圍威尼斯影展主競賽單元、角逐金獅獎，舒淇演而優則導，首度自編自導長片即入圍三大影展最高榮譽獎項，舒淇表示，「在我的演員生涯中，我很榮幸能夠多次參與國際影展的評審工作，而欣賞這些優秀作品的過程激發了我的創作欲，於是我開始編寫《女孩》的劇本。」

舒淇首部自編自導長片《女孩》入圍威尼斯影展最高榮譽獎項。圖/華文創提供

蔡明亮對於新作《回家》、數位修復版《愛情萬歲》雙雙入圍，表示自己仍是以創作者的初心出發，「我有很長一段時間不寫劇本了，但我並沒有停止拍電影。我正努力擺脫電影工業的層層束縛，朝更大的自由去發展我自己的電影，我稱之為『手工電影』。」謝文明執導的新作《螳螂》創下臺灣動畫短片首度入圍該單元的紀錄，謝文明表示，「很榮幸能帶著新作來到這個電影殿堂，感謝一路合作打拚的夥伴們，這份榮耀是我們大家努力的成果。」

臺灣沉浸式作品自威尼斯影展設立沉浸式單元以來，持續展現創作實力，今年共六部作品入圍沉浸式競賽單元，為歷屆最多。回顧作品製作階段，文策院為積極推動臺灣文化科技內容發展，透過各項未來內容國際合資合製計畫支持開發《快樂的陰影》、《Dark Rooms》、《之間》、《影子》、《Sense of Nowhere》五部作品，也與《雲在兩千米》團隊於文策院「IP 內容實驗室（IP Lab）」合作拍攝。

謝文明動畫短片《螳螂》創下臺灣首度入圍「地平線競賽單元」紀錄。圖/謝文明提供

展會期間，大會將舉辦沉浸式創作者交流活動「Meet The Creators」，邀請《之間》、《Sense of Nowhere》、《雲在兩千米》三部沉浸式作品的主創團隊與參展的國際 XR 產業人士進行分享，現場也將由威尼斯影展沉浸式單元策展人主持對談。

而《碎為微塵之後》、《THE AMAZON GOLD》和《POETICS OF SOIL: THE WOOD WIDE WEB》三部開發中的作品亦入選威尼斯影展的市場展（Venice Production Bridge），製作團隊將在現場進行商務洽談與專案簡報，以爭取更多國際製作資源。相信憑藉此次入圍佳績和專業交流，能將更多臺灣電影、動畫以及沉浸式作品帶到國際級藝術殿堂，並在全球電影產業鏈穩健立足。了解更多👉2025年威尼斯影展沉浸式市場展【台灣精選】

陳芯宜執導沉浸式作品《雲在兩千米》入圍「沉浸式競賽單元」。圖/行者影像提供

《女孩》。圖/甲上娛樂提供

《螳螂》。圖/謝文明提供