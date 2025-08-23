《拒絕聯考的小子》數位修復世界首映 新加坡影協主席：這部片影響我的人生

由徐進良導演執導的台灣學生電影經典《拒絕聯考的小子》（1979），經國家電影及視聽文化中心（下稱影視聽中心）2K數位修復後，於8月20日在新加坡嘉華怡豐城 （Golden Village VivoCity）602座席豪華影廳舉行世界首映，當晚徐進良導演、駐新加坡代表處童振源大使，影視聽中心褚明仁董事長、杜麗琴執行長皆蒞臨參與！該作直指教育體制與社會價值觀的衝突，呈現青少年的成長掙扎，當年電影上映後廣獲好評，更被選為1980年十大華語佳片之一，堪稱台灣的《麥田捕手》。

《拒絕聯考的小子》世界首映場由新加坡電影協會及影視聽中心共同主辦，本片修復後首次於國際觀眾面前正式亮相，當晚吸引近五百位觀眾出席，眾人透過豪華影廳22.5公尺的巨幕沉浸時代氛圍。本片改編自吳祥輝於1975年出版的自傳體小說《拒絕聯考的小子》，講述建中學生吳祥輝在升學壓力下，企圖走出屬於自己人生道路的故事。故事觸動當年受聯考制度煎熬的莘莘學子，銷量突破五十萬冊，引發廣大迴響。

1979年，導演徐進良攜手編劇吳念真與古亞榮將小說搬上大銀幕，在台北實地取景並延續小說影響力，更大膽啟用新人演員，讓主演的王復室與彭雪芬因此成名。其具寫實風格與體制反思的鮮明特質，使之成為當時最具叛逆精神的青春電影代表，亦在台灣影壇開創學生電影風潮。

《拒絕聯考的小子》底片由導演徐進良親自寄存於國家電影資料館（影視聽中心前身），團隊於2025年啟動2K修復工程，並特別感謝本片女主角彭雪芬女士慷慨贊助，支持本中心對於保存、數位修復，及推廣經典電影的使命，成就影片的重生！有趣的是，推動本次首映的靈魂人物，竟然是當年進戲院多刷本片高達43次、自稱「鐵粉」的新加坡電影協會主席陳繼賢。因緣際會能讓愛片重返大銀幕，陳主席心情激動不已，回憶自己當年正面臨一年後即將到來的新加坡會考，這部電影影響了他日後人生方向。陳主席表示：「如果你一生只能看一部電影，那絕對不能錯過《拒絕聯考的小子》。」

《拒絕聯考的小子》觸動當年受聯考制度煎熬的莘莘學子，引發廣大迴響。（國家影視聽中心提供）

影視聽中心董事長褚明仁表示：「去年聽聞陳主席受這部電影啓蒙，最後奉獻投入電影產業的動人故事，覺得能夠將這部片修復別具意義！多年來本片的電影膠卷底片由中心妥善保存，並在文化部的支持下開始進行數位修復，我們相信修復工程不只是讓電影重現，也是還原一個時代的靈魂。從片中可以看到當時還是使用轉盤式電話，男女主角寫信、打公用電話，以及校園民歌的流行，擠聯考窄門的種種壓力，都讓觀眾感受到時代的變遷及情懷。《拒絕聯考的小子》是影視聽中心完成的第99部修復片，也是第一部完成修復後，立即在台灣以外院線放映的作品！」

在世界首映後，《拒絕聯考的小子》數位修復版將在九月起重回新加坡售票放映！駐新加坡台北代表處童振源大使亦出席首映活動，相當重視此次台灣及新加坡合作推動台灣經典電影的院線放映，八個影城、共十七個影廳，將持續一整年的黃金時段排映活動，相信會在學生族群間引起話題。此外也安排本片接續在國際影展亮相，預計下一站將登上2025年大阪亞洲電影節，於9月1日、9月3日共放映2場特別場次，期待更多觀眾重新認識這部具有里程碑意義的台灣青春電影。更多資訊👉國家電影及視聽文化中心官網

熱情影迷與《拒絕聯考的小子》導演徐進良（右二）一同合影。（新加坡電影協會提供）

《拒絕聯考的小子》數位修復版於新加坡世界首映。左起：駐新加坡代表處童振源大使、影視聽中心褚明仁董事長、徐進良導演、新加坡電影協會主席陳繼賢。（新加坡電影協會提供）

《拒絕聯考的小子》數位修復版將在九月起重回新加坡售票放映。（新加坡電影協會提供）

《拒絕聯考的小子》數位修復首映的靈魂人物，是當年進戲院多刷本片高達43次的新加坡電影協會主席陳繼賢。（新加坡電影協會提供）