《邊境風暴》勇奪20座國際大獎 身處異鄉的孤立與掙扎

由八個國家聯合製作、走遍全球逾百個影展並橫掃二十多項大獎，揭露巴勒斯坦難民生存真相的電影《邊境風暴》，將在8月22日在台上映。電影以雅典為背景，講述兩名巴勒斯坦表兄弟為了偷渡到德國，捲入偷竊、詐騙與生存掙扎的故事。本片在幕前幕後皆是一場驚心動魄的戰役，出身難民營的導演馬赫迪弗萊費爾（Mahdi Fleifel）秉持「不妥協」原則，耗時兩年半選角，甚至不惜開拍前三天臨時換角，只為找到能承載影片靈魂的阿拉伯演員。

《邊境風暴》並非直接描寫戰火或是政治現況，而是透過細膩刻畫，呈現巴勒斯坦人在異鄉的孤立與掙扎，在國際間引發熱烈迴響。故事靈感源自導演長期追蹤的真實難民經歷。弗萊費爾分享，他們有人成功抵達德國、有人抵達後失蹤，也有人在希臘因吸毒過量喪命；更有人為達目的不惜陷害同胞，驚悚過程宛如犯罪片，令他忍不住直呼：「我的天啊！這是什麼《猜火車》還是《第三集中營》的情節啊？」

從構思到搬上大銀幕，《邊境風暴》歷時 12 年，光是選角就花費兩年半，範圍遍及黎巴嫩、敘利亞、約旦、巴勒斯坦及希臘等地。在每個角色身上，導演弗萊費爾進行了數百次試鏡：「我真的很希望跟有過難民經驗的新演員合作，但事實證明在技術與經濟上都不容易，因為巴勒斯坦人分散世界各地。」

飾演與毒癮搏鬥的「雷塔」的阿拉姆沙巴（Aram Sabbah）原是職業滑板運動員，開拍前三天因原定約旦演員簽證受阻而臨危受命。巧合的是，他的家人在1948年逃離以色列後便住進難民營，從未演戲的他，將自己對流亡與漂泊的切身體會注入角色，並以滑板技巧為角色增添真實感。

為融入角色，沙巴在開拍前便混跡雅典移民社區觀察真實難民，並反覆觀看導導演拍攝的毒癮議題紀錄片。他形容這個經歷特別感人：「我們拍攝的地方幾乎都是移民聚集地，許多臨時演員本身也是滯留在雅典的流亡者。」他也形容巴勒斯坦人的處境：「你想離開，卻可能永遠到不了目的地。」

《邊境風暴》。圖/佳映娛樂提供

另一名飾演「查帝拉」的馬哈茂德巴克里（Mahmoud Bakri）則是出身巴勒斯坦演藝世家。最初並未打動導演，直到他剃光頭自拍試鏡影片，才扭轉導演印象。開拍前三周，他便住進雅典難民社區與當地居民交流，甚至打破自己過往「劇本至上」的習慣，在弗萊費爾的片場中自由發揮，成為本片重要的情感支柱。

此外，飾演孤身抵達雅典的男孩穆罕默德阿爾蘇拉法（Mohammed AlSurafa ）則被導演視為「天賜之物」。當時年僅 13 歲的他，原本不在選角名單內，只是陪同哥哥參加試鏡，卻被導演一眼相中。得知他來自加薩後，弗萊費爾深感震撼：「當我發現這個男孩真的來自加薩時，戰爭已經爆發了，他將自身經驗融入角色中，為影片製作上創造奇蹟。」《邊境風暴》將於本週五8月22日在台上映，更多預售票及上映相關訊息請鎖定👉【佳映娛樂】FB 粉絲專頁

《邊境風暴》。圖/佳映娛樂提供

《邊境風暴》。圖/佳映娛樂提供

《邊境風暴》。圖/佳映娛樂提供

《邊境風暴》。圖/佳映娛樂提供

《邊境風暴》。圖/佳映娛樂提供

《邊境風暴》。圖/佳映娛樂提供

《邊境風暴》。圖/佳映娛樂提供