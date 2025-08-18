《6DAYS》DAY6獻上未公開的全新歌曲 不插電版本一次滿足

《6DAYS》正式預告曝光 DAY6試映會現場真情吐露拍攝甘苦

南韓人氣樂團「DAY6」在5月完成《Forever Young》世界巡迴演唱會，巡演橫跨全球23座城市，共計45場演出，尤其在首爾奧林匹克體操競技場的演出，更刷新該場地單一巡演歷代最多觀眾紀錄，穩固他們作為全球樂團的地位。尤其今年適逢團體出道十週年，近期他們更公佈將在8月底開跑《The DECADE》十週年巡演，消息一出，更是讓粉絲大呼期待。而在巡演前夕，他們的首部大銀幕音樂電影《6DAYS》也將在8月22日於台灣正式上映，片商並順勢公開正式預告，展現出更多電影精采畫面。尤其本片日前在首爾舉辦試映會，成員們也共同出席，並分享精采拍攝花絮，以及對本片上映時的期許，成員之一的晟鎮更笑稱：「我正式以電影演員出道了！」

《6DAYS》正式預告曝光登熱搜 粉絲激動喊話：「一定五刷起跳！」

DAY6迎來出道十週年，透過音樂公路電影《6DAYS》首度登上大銀幕。不同於一般單純的演唱會實錄或旅遊紀錄，本片採半紀錄式劇情片的創新架構，讓四位成員晟鎮、Young K、元弼、度云在音樂流淌在陌生城市街道上，透過彼此的眼神交流，蘊含著十年青春的悸動與深刻情誼。透過電影，不僅呈現一場場動人的旋律集合，更是一段段直擊人心的故事篇章。觀眾將聽見敲擊靈魂的節奏、自然流露的即興對話、真摯交織的笑聲與煩惱，見證這趟充滿戲劇張力的六日之旅，如何化為DAY6與My Day（官方粉絲名）之間，永生難忘的青春印記。

在台灣片商釋出的正式預告當中，從逆襲全球串流排行榜的代表作〈Time of Our Life〉起始，揭開一段意想不到的旅程序幕。元弼在預告中說：「我們想嘗試之前沒做過的事。」晟鎮也隨即興奮表示：「應該會有很多有趣的事情吧？畢竟我們是DAY6啊。」畫面中，成員們徜徉在自由奔放的氣氛中，盡情享受屬於青春歲月的假期。當度云驚訝呼喊：「那台不是我們的車嗎？」預示故事即將出現意外反轉。

而Young K一句：「如果錯過這次，將會錯過人生的重要機會。」更讓人對這趟旅程的深意產生無限遐想。DAY6以全新姿態展現的絢麗色彩與視覺美感，唯有透過大銀幕才能全面感受，也因此獲得My Day們的熱烈支持，紛紛在社群上留言大呼：「興奮到心臟都快炸出來了！」「一定五刷起跳！」「好想快點看到！」「真正的沙漠出現了，浪漫合格！」等熱烈迴響，甚至一度登上X（Twitter）即時熱門話題榜，未演先轟動。

《6DAYS》本片收錄DAY6成員們在沙漠中開越野車飆車的歡樂橋段。圖/采昌國際多媒體提供

DAY6分享拍攝花絮 晟鎮沙漠飆車嗨喊：我以電影演員出道了

值得一提的是，《6DAYS》日前舉辦VIP試映會，導演鄭有錫與黃在錫特別率領DAY6四位成員親自出席站台。Young K表示：「能夠體驗電影這種全新領域，真的感到非常榮幸。我們在拍攝現場與工作人員一起投入滿滿熱情，真的非常期待看到最終成果。」晟鎮則笑說：「我正式以電影演員出道了，還親自駕駛越野車在沙漠上奔馳，真的非常新鮮有趣。」元弼也回憶難忘場景：「我們在拍攝現場忍不住驚呼，因為天空中的星星實在太密集、太美了，這段回憶至今仍深深烙印在我心中。」度云則分享拍攝現場的挑戰與感動：「這是我人生中首次有這樣的經歷，真的一點都不容易。

尤其是拍攝時氣溫變化劇烈，一下熱、一下又冷，熱的時候甚至高達38度，看著所有工作人員在酷暑中默默堅守崗位，不僅讓我深刻體會拍攝的辛苦，也學習到作為專業人士應有的態度與精神。」聽完成員們的真情分享後，導演黃在錫也忍不住讚賞：「在多變的天氣與陌生的拍攝環境中，總是成為眾人中心的晟鎮、既聰明又有Sense且對工作一清二楚的Young K、總是掛著『謝謝』兩字的溫柔元弼，以及明明非常有男子氣概卻又充滿反差魅力的忙內度云，讓DAY6成為一個真的很棒的團體！真的非常感謝你們，辛苦了！」

《6DAYS》DAY6迎接出道十週年，推出大銀幕音樂電影，為粉絲獻上一大禮物。圖/采昌國際多媒體提供

迎接出道十週年的超人氣實力樂團「DAY6」，首部音樂公路電影《6DAYS》，即將在8月22日於全台上映。本片描述為了慶祝出道十週年，DAY6四位成員——晟鎮、Young K、元弼與度云——在圓滿結束世界巡演後，展開一場為期六天的美國公路之旅。這趟旅程沒有明確計劃，只有一台車、一群夥伴，以及無盡的前方。

起初，旅程像是一場輕鬆假期，隨興彈唱、自在駕車，甚至在沙漠中駕著越野車奔馳，感受自由氣息。沿途偶遇音樂人，與其暢談音樂，以及意想不到的挑戰接踵而來。他們逐漸在陌生風景中彼此靠近，進行真誠對話，並回望這十年來的心路歷程。這場宛如Man in a Movie般的電影之旅，紀錄下DAY6與My Day一同走過的燦爛時光——而這場融合音樂、友情與青春的冒險，都將凝聚為他們生命中最重要的旋律。

《6DAYS》DAY6在為期六天的公路冒險當中，捕捉他們意想不到的邂逅與動人時刻。圖/采昌國際多媒體提供

《6DAYS》憑藉DAY6的火紅人氣，本片國際版權狂銷亞洲、歐洲近30個國家與地區。圖/采昌國際多媒體提供

《6DAYS》聯合製作方MBC看準DAY6的魅力，表示他們是詮釋本片最合適的團體。圖/采昌國際多媒體提供

《6DAYS》人氣樂團DAY6的首部大銀幕電影作品。圖/采昌國際多媒體提供

《6DAYS》。圖/采昌國際多媒體提供