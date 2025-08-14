《毒魔》經典重啟 超能力綠色怪物行俠仗義

《沙丘》《哥吉拉與金剛》傳奇影業打造全新超級英雄電影《毒魔》（英文片名：The Toxic Avenger）將於8月29日在台上映，本片由《權力遊戲》「小惡魔」彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）領銜主演，是1984年上映的電影《毒魔復仇》的重拍版。

《毒魔》是1984年上映的電影《毒魔復仇（英文片名：The Toxic Avenger）的重拍版，故事描述溫斯頓（彼得汀克萊傑 飾）是一位落魄的化學工廠警衛，因為意外落入有毒廢棄物之中，變成擁有超人力量的畸形怪物「毒魔」，他決定利用這股力量對抗威脅兒子、朋友及社區的惡勢力……《毒魔》將於8月29日全台戲院與全美同步上映。

《權力遊戲》「小惡魔」彼得汀克萊傑主演，化身畸形怪物打擊犯罪

美國男星彼得汀克萊傑在《毒魔》裡飾演長相恐怖，但擁有超人力量的超級英雄「毒魔」。年輕時看過1984年版《毒魔復仇》的他開玩笑表示，相較其他經典的超級英雄，他從來沒有夢想能夠演出這個角色，但他仍然很高興能夠雀屏中選，「這完全合情合理，因為我是在紐澤西州出生和長大的（註：《毒魔復仇》的故事背景是紐澤西州）。」另外，他認為舊版談論的環境保護議題，在現代依然很重要，「我認為談論嚴肅議題最好的方式就是透過諷刺和喜劇，因為更容易讓人接受。」

彼得汀克萊傑透露，《毒魔》是他演藝生涯答應得最爽快的演出邀約之一，因為這部片跟他之前的作品截然不同，「我以前從未拍過這樣的電影，也沒有演過這樣的角色，劇本裡面的感性成份，以及了解導演會如何處理這部份，對我而言至關重要。」彼得汀克萊傑表示，演出每部電影對他而言都是困難的決定，「你要去遠離孩子的地方拍電影，在地球的另一端。尤其隨著年齡增長之後，你必須確保這部電影值得你為之付出。」

《毒魔》導演梅肯布萊爾（Macon Blair）在受訪時，被問到為什麼會選擇彼得汀克萊傑擔任主角，他表示他傾向跟自己喜歡、有幽默感的人合作，而他已經跟彼得汀克萊傑有多次合作經驗，「到了要拍這部片的時候，我知道我們需要一位實力派演員來支撐這部電影，這部電影雖然有些天馬行空，但核心仍然需要一些情感和真實性，否則會變得太誇張不切實際。」而彼得汀克萊傑就是他最先想到的人選。

《毒魔》彼得汀克萊傑。圖/車庫娛樂提供

美國男星伊利亞伍德（Elijah Wood）以《魔戒三部曲》裡的「佛羅多」一角聞名全球，而他在《毒魔》裡飾演的反派角色「佛里茲」既禿頭又駝背，外型十分猥瑣，與勇敢又善良的佛羅多截然不同，從造型在網路上曝光起就引發影迷熱烈討論。伊利亞伍德自己也深受到這個角色吸引，甚至還嘗試改變自己的嗓音。「這次演出經驗太棒了。」他說：「這部電影給了我們一個非常酷炫的可控環境，讓我們在裡面盡情發揮。」

彼得汀克萊傑曾參與過《X戰警：未來昔日》和《復仇者聯盟：無限之戰》兩部漫威電影，當被問到有沒有興趣演出DC電影時，他表示自己是DC的粉絲，但似乎沒有想演的角色。彼得汀克萊傑開玩笑道：「我很喜歡超人，但我現在有點太老了，不適合這個角色，而且服裝的比例會很好笑。」《毒魔》8月29日全台戲院與全美同步上映。

《毒魔》伊利亞伍德。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》彼得汀克萊傑。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》伊利亞伍德。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》凱文貝肯。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供

《毒魔》。圖/車庫娛樂提供