《凌晨兩點的惡魔》潤娥晚上變惡魔 安普賢為愛冒險

潤娥再次攜手《極限逃生》導演打造懸疑喜劇《凌晨兩點的惡魔》

《凌晨兩點的惡魔》（Pretty Crazy）是《極限逃生》李相槿導演最新力作，由《極限逃生》、《神鬼海底撈》、《辣手警探》製作公司打造，集結《極限逃生》林潤娥、《今生也請多指教》安普賢、《無價之保》成東鎰、《非常律師禹英禑》朱賢英等演員精彩共演！

《凌晨兩點的惡魔》故事敘述離職後整天關在家裡的失業青年吉九（安普賢 飾），對搬來樓下的善智（林潤娥 飾）一見鍾情。然而，隔天凌晨，吉九在電梯遇見了打扮奇特的善智，善智兩種截然不同的模樣讓吉九陷入衝擊與混亂中。從那天起，吉九對於善智的真面目感到好奇又畏懼，後來從她的父親章洙（成東鎰 飾）那得知關於他們家的祕密，那就是善智在白天是個溫柔又平凡的女孩，但一到凌晨內心的惡魔就會甦醒，完全變成另外一個人！章洙於是向吉九提出一個危險的兼職提議，他希望吉九能在凌晨時負責保護智善。究竟吉九能否逃出惡魔善智的詛咒呢？

《凌晨兩點的惡魔》是林潤娥與《極限逃生》導演李相槿二度合作的電影，之前《極限逃生》締造了韓國觀影人次942萬名的驚人成績，令人相當期待他們二度合作的作品！林潤娥也分享和李相槿導演二度合作的感想，她表示：「和導演合作《極限逃生》時有許多美好的回憶，也覺得若能再和這個團隊合作一定會很幸福，且導演這次給了我如此可愛的角色，因此我很快就答應參演！

這次的合作默契也非常好，也努力掌握導演想呈現的角色模樣！」而對於會請林潤娥參演本作的原因，李相槿導演表示：「和林潤娥演員有許多美好的回憶，而且她透過許多活動展現各種模樣，我覺得她能完美消化『善智』這個角色。林潤娥是很好的演員、很好的人，一直很想再和她合作！」懸疑喜劇鉅獻《凌晨兩點的惡魔》8月29日（五）在臺上映！

《凌晨兩點的惡魔》潤娥參考導演笑聲塑造惡魔角色？圖/車庫娛樂提供

《凌晨兩點的惡魔》潤娥參考導演笑聲塑造惡魔角色？

林潤娥在《凌晨兩點的惡魔》中飾演的「善智」一角在白天經營一家平凡的麵包店，凌晨體內的惡魔則會甦醒，但她卻毫不知情。為了完美展現「白天天使、晚上惡魔」的模樣，林潤娥在這部作品中嘗試了兩種截然不同的外型風格。林潤娥表示：「『善智』這個角色白天看起來很清純漂亮，但變成惡魔時，就讓她變成捲髮造型，加入看似強烈的元素，像是指甲彩繪和彩色隱形眼鏡等，展現完全不同的模樣。而且我還參考了導演的笑聲塑造我在電影中的惡魔笑聲，很努力地練習！」

另外，對於塑造「吉九」一角的過程，安普賢表示：「在和導演討論時，覺得『吉九』跟導演很像，所以我就努力理解導演的心思，好好地跟著他所說的去詮釋角色。」而對於和林潤娥首度合作的感想，安普賢表示：「我們一起跳了漢江和彈跳床，拍攝期間總是待在一起，在這樣相處之下，我們實際的好默契應該也收錄在畫面中了！林潤娥演員非常隨和灑脫，她這樣的個性讓她很融入整個拍攝中，營造出很好的拍攝氣氛！」

《凌晨兩點的惡魔》潤娥在本作中飾演一到半夜就會變成惡魔的女子。圖/車庫娛樂提供

潤娥加入「國民爸爸」成東鎰「女兒陣容」！稱像考到證照一樣開心

《無價之保》成東鎰這次在《凌晨兩點的惡魔》中飾演林潤娥的爸爸，過去他以《請回答1997》、《請回答1994》、《請回答1988》等作，和劇中女兒鄭恩地、高雅拉、李惠利等演員展現絕佳的父女演技默契，被喻為「國民爸爸」，這次林潤娥也加入了成東鎰的「女兒陣容」，展現「惡魔女兒」的魅力，成東鎰對此表示：「惡魔女兒確實很有魅力，其實以身為爸爸的立場而言，不管是惡魔女兒或正常的女兒，壓力都很大。我自己也有兩個女兒，真的沒有能令人放心的孩子呢！」林潤娥也很高興這次能和成東鎰飾演父女，她表示：「能進入成東鎰前輩的女兒系譜中，彷彿像考到證照一樣開心！」成東鎰則笑說：「我還有其他幾位『少女時代』的女兒呢，她們還說要辦個聚會呢！」

特別的是，6年前以《極限逃生》締造觀影人次942萬名的絕佳票房的林潤娥和曹政奭，今年夏天將分別以《凌晨兩點的惡魔》和《我和我的殭屍女兒》與觀眾見面，林潤娥對此表示：「覺得心情很好！6年前透過《極限逃生》一起度過夏天的夥伴，透過不同的作品再次於夏天和觀眾見面，覺得別具意義！希望大家先觀賞政奭哥的《我和我的殭屍女兒》後，也能看我們的《凌晨兩點的惡魔》！」懸疑喜劇鉅獻《凌晨兩點的惡魔》8月29日（五）在臺上映！

《凌晨兩點的惡魔》安普賢和潤娥一起跳漢江！大讚她非常隨和灑脫。圖/車庫娛樂提供

《凌晨兩點的惡魔》潤娥加入「國民爸爸」成東鎰「女兒陣容」，稱像考到證照一樣開心。圖/車庫娛樂提供

《凌晨兩點的惡魔》》安普賢在本作中飾演保護潤娥的角色。圖/車庫娛樂提供

《凌晨兩點的惡魔》。圖/車庫娛樂提供

《凌晨兩點的惡魔》。圖/車庫娛樂提供

《凌晨兩點的惡魔》。圖/車庫娛樂提供

《凌晨兩點的惡魔》。圖/車庫娛樂提供