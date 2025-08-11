《侏羅紀世界：重生》全球票房230億 《哥吉拉》名導操刀重現史匹柏經典風格

《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World: Rebirth）全球票房突破7.7億美金（約台幣230億），集結人氣女星史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson、奧斯卡得主馬赫夏拉阿里Mahershala Ali、以及英國男神喬納森拜利Jonathan Bailey帶觀眾忠實回歸最初《侏羅紀公園》系列的冒險初衷，更將恐龍的刺激與恐怖感推向新高峰，驚悚感被譽為全系列之最，8月16日即將在CATCHPLAY+影音平台飆速上架。

為了打造身歷其境的緊張震撼，劇組特地前往泰國取景，然而開拍第一天就狀況連連，但也讓喬納森對首度合作史嘉蕾留下深刻的印象，直呼她像女英雄一樣帥氣。他回憶：「我們在泰國的第一天拍攝就遇到土石流，當時土石一直拍打上岸，我們只有四個小時可以拍攝。我看著史嘉蕾切斷電網，然後轉過身跟我們說：『我們會沒事的。』那一刻的她實在是太帥了！讓我全身瞬間起雞皮疙瘩。」

除了驚險場面之外，在《侏羅紀世界：重生》中飾演古生物學家的喬納森拜利，也有一場關鍵戲要表現出與恐龍的第一次接觸，他形容當下的悸動，宛如體驗到「童年夢想成真」的奇妙時刻：「那是在泰國喀比的草地上，我伸手摸到了泰坦巨龍的腿，那感覺就像我五歲時第一次看《侏羅紀公園》一樣。」不過他也笑說，那條「恐龍腿」其實是一根藍色巨型管子，裡面還藏著大汗淋漓、努力喘息的工作人員。「雖然看起來有點荒誕，但這就是電影的魔法，能讓人忘記現實、相信眼前的一切。」

《侏羅紀世界：重生》由《哥吉拉》、《俠盜一號》名導蓋瑞斯愛德華Gareth Edwards操刀逼真特效與刺激動作場面，重現史蒂芬史匹柏經典冒險風格，為《侏羅紀》系列注入全新生命。故事描述臥底行動專家佐菈奉命率隊前往與世隔絕的熱帶生物圈，試圖取得三隻史上最大恐龍的基因樣本，研發足以改變人類命運的藥物，卻意外揭開一段深埋數十年的禁忌祕密。立即線上看👉《侏羅紀世界：重生》

《侏羅紀世界：重生》。圖/CATCHPLAY+ 提供

