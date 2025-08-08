《南方時光》入圍西班牙國際影展 曹仕翰導演用影像紀錄高雄人特有的率直

台灣電影再創國際佳績！由高雄導演曹仕翰執導、百景映畫製作出品的電影《南方時光》（Before the Bright Day），榮獲2025年西班牙聖賽巴斯提安國際影展（San Sebastián International Film Festival, SSIFF）新導演競賽單元入選，成為今年唯一入圍該單元的台灣作品。這項榮耀不僅象徵台灣電影實力足以躍上國際舞台，更為國爭光，備受影壇高度期待。

四大影展肯定 台灣原創力量再登高峰

聖賽巴斯提安影展是歐洲僅次於坎城、柏林、威尼斯的第4大影展，長年以來是亞洲新銳導演嶄露頭角的重要舞台。過去包括蔡明亮的《青少年哪吒》、奉俊昊的《殺人回憶》等國際名導的早期作品都曾在此獲獎，與華語電影淵源深厚。繼去年《春行》榮獲銀貝殼獎之後，《南方時光》再次讓台灣電影在國際影壇發光發熱，彰顯台灣電影人的創作實力與文化能量。

動盪時代的青春告白 高雄原創團隊全力出擊

《南方時光》以1996年台海飛彈危機與台灣首次總統直選為背景，細膩描繪一名高雄少年在家庭、愛情、友誼與社會動盪中的成長歷程。電影全片於高雄取景，由金馬影帝吳慷仁、金曲歌后孫淑媚、陳玄力、黃迪揚、鄭有傑等實力派演員主演，展現高雄人特有的率直與自由。導演曹仕翰自小在高雄左營成長，深刻體會威權尾聲、民主初萌、戰爭陰影與自由渴望交織的時代氛圍，將自身記憶轉化為動人影像。

《南方時光》。圖/百景映畫提供

導演曹仕翰感言：獻給不曾放棄追求自由的世代

導演曹仕翰表示：「我們這一代生於威權時代尾聲，成長於自由民主萌芽，對於威權帶來的恐懼，有深刻感觸。我希望透過《南方時光》呈現台灣如何一步步走向自由民主，即使戰爭未爆發，但武力威脅與恐懼的陰影，如何無聲滲透人民生活。感謝台灣這塊土地給予的養分與自由，讓我完成這部電影。希望能在國際首映時，讓世界看見台灣。」

備受期待 國際影壇矚目台灣新生代創作力

《南方時光》自2019年起開發，歷經HAF Film Lab、金馬創投等多個國際平台孵化，終於在2024年完成拍攝，2025年正式問世。此次榮獲聖賽巴斯提安影展新導演競賽單元入圍，不僅是台灣原創電影的國際肯定，也為台灣影壇注入新生力量。全片細膩重現90年代高雄的生活樣貌，喚醒一代人的集體記憶，帶領觀眾重新思索自由與希望的意義。《南方時光》由百景映畫製作，文策院、高雄人、三餘創投聯合出品，將於2025年聖賽巴斯提安影展國際首映，敬請各界拭目以待！

《南方時光》。圖/百景映畫提供

《南方時光》。圖/百景映畫提供

《南方時光》。圖/百景映畫提供

《南方時光》導演曹仕翰。圖/百景映畫提供

《南方時光》導演曹仕翰。圖/百景映畫提供

《南方時光》。圖/百景映畫提供