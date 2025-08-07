《我是一片雲》23歲林青霞x31歲秦漢 老派愛情七夕宜蘭免費看

情人節就是要有儀式感的和愛人一起共度！國家電影及視聽文化中心與全聯善美的文化藝術基金會攜手合作，於七夕情人節前夕，結合宜蘭傳藝園區暑期限定「2025魔幻仲夏YA傳藝」，推出「TFAI 經典影展－老派約會戀習」特別活動，精選四部橫跨1970至90年代的臺灣經典愛情電影，放映將在臨水劇場半戶外的展演空間，邀請大家相約好友、家人、伴侶在浪漫佳節中，欣賞台灣經典電影，來一場「老派浪漫約會」吧！

國家電影及視聽文化中心此次與宜蘭傳藝園區舉辦影展，跨界攜手推動文化傳承，希望和更多人分享中心近幾年的數位修復成果：片單包含深刻描繪人性與愛情的《我是一片雲》（1977），展現庶民生活與情感的《小城故事》（1979），以改編自文學作品的《原鄉人》（1980），及呈現跨文化婚姻議題的《囍宴》（1993），透過這四部電影的放映，呈現臺灣不同年代愛情觀的轉變與文化背景的變遷。

《我是一片雲》由瓊瑤原著小說改編，導演陳鴻烈，並集結了當年炙手可熱的銀幕情侶林青霞與秦漢。故事描述出身富裕家庭的段宛露（林青霞 飾），與從香港來台發展的孟樵（秦漢 飾）相戀，卻因誤會而分離。在一次車禍後，段宛露因失憶而與另一位追求者顧友嵐（秦祥林 飾）陷入一段關係。這部電影不僅深刻描繪了複雜的三角戀與人性情感，更透過林青霞與秦漢的精湛演技，將那段轟轟烈烈的愛戀刻畫得淋漓盡致，當年首映時間是1977年2月20日，成為台灣文藝片黃金年代的代表作。

《原鄉人》由鍾理和的短篇小說改編，李行執導、秦漢、林鳳嬌主演。故事取材鍾理和的自身經驗，戰火下鍾理和與自家女工鍾平妹的同姓婚姻令人動容，搭配鄧麗君演唱本片主題曲，讓故事的懷舊氛圍更為雋永。《原鄉人》當年首映時間是1980年8月16日，本次「TFAI 經典影展－老派約會戀習」也特別選在8月16日放映《原鄉人》，相隔45週年的紀念限定場別具意義！

放映地點宜蘭傳藝園區臨水劇場，其半開放式的空間擷取傳統「演藝大棚」的竹構作為設計巧思，也呼應放映片單「台灣社會時代記憶」的主題，是相當難得、且富有情調的觀影體驗。將經典修復電影帶入民眾休閒育樂的場域的同時，影視聽中心更希望觀眾能在熟悉與懷舊的影像中，再次感受愛情的溫度與電影的魅力，體驗獨一無二的台式浪漫。

「TFAI 經典影展－老派約會戀習」

時間：8/16(六)-8/17(日)、8/23(六)-8/24(日)，連續兩週週末共四天

地點：宜蘭傳藝園區 臨水劇場 （宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號）

「TFAI 經典影展－老派約會戀習」將放映深刻描繪人性與愛情的《我是一片雲》（1977）。圖/國家影視聽中心提供

「TFAI 經典影展－老派約會戀習」選在8月16日放映的《原鄉人》，相隔45週年的紀念限定場別具意義！圖/國家影視聽中心提供

國家電影及視聽文化中心希望和更多人分享數位修復成果。圖為《小城故事》（1979）劇照。圖/國家影視聽中心提供

「TFAI 經典影展－老派約會戀習」選片也見李安導演的《囍宴》（1993）。圖/國家影視聽中心提供

國家電影及視聽文化中心與全聯善美的文化藝術基金會攜手合作，於七夕情人節前夕推出「TFAI 經典影展－老派約會戀習」特別活動。圖/宜蘭傳藝園區提供