《如果德川家康成為總理大臣》戰國群英拯救現代日本 赤楚衛二激瘦6公斤化身最帥坂本龍馬

改編自Amazon 4.2顆星話題小說原作，賣座12億日幣

最強偉人內閣誕生！爆笑喜劇鉅獻《如果德川家康成為總理大臣》（What if SHOGUN Ieyasu Tokugawa was to become the Prime Minister）(もしも徳川家康が総理大臣になったら)改編自日本作家真邊明人暢銷17萬本的同名經濟小說。

由《飛翔吧！埼玉》、《工作細胞》武内英樹導演攜手《飛翔吧！埼玉》編劇打造，集結《電影版 狂賭之淵》濱邊美波、《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》赤楚衛二、《飛翔吧！埼玉》GACKT、《獨活女子的守則》江口德子、《劇場版信號 長期未解決事件搜查班》池田鐵洋、《信用詐欺師JP》小手伸也、《JOJO的奇妙冒險：不滅鑽石》觀月亞里莎、《甜心大叔》竹中直人、《陰陽師》野村萬齋、《工作細胞》山本耕史等豪華演員陣容精彩共演！

《如果德川家康成為總理大臣》故事敘述2020年的新冠疫情，首相官邸發生群聚感染，總理大臣突然死亡。面對前所未有的危機，政府採取的最後手段是利用AI技術讓歷史上的偉人們復活，組成最強內閣。由創立江戶幕府的傳奇人物德川家康（野村萬齋 飾）擔任總理大臣，集結織田信長（GACKT 飾）、豐臣秀吉（竹中直人 飾）等偉人的夢幻內閣終於誕生！其極具氣勢的魅力和執行能力讓全日本都為之瘋狂，夢想成為主播的電視臺新職員西村理沙（濱邊美波 飾），為了獲得獨家新聞而接近擔任政府發言人的坂本龍馬（赤楚衛二 飾）。

對於這次扮演「坂本龍馬」的感想，赤楚衛二表示：「我所飾演的『龍馬』，是濱邊美波演員所飾的『理沙』與偉人們之間的橋梁，我將重點放在該如何傳達偉人們的想法。為了詮釋『龍馬』這個角色、他是怎麼樣的人物、他是帶著什麼樣的想法生存的，在與武內導演討論後，漸漸塑造出角色的模樣。」赤楚衛二還透露武内英樹導演希望他所飾演的「坂本龍馬」看起來狂野帥氣，很有男子氣概，他表示：「我在前作《六個說謊的大學生》的臉看起來鼓鼓的，看起來比較年輕一點。但為了本作我開始節食瘦身，大概瘦了6公斤，臉看起來就比較凜然了。我請教過很多人該如何將坂本龍馬演得帥氣一點，GACKT前輩建議我只要改變坐姿，看起來就不一樣了，真的很感謝他！」赤楚衛二還說電影中的鬍子是他自己的，覺得不用天天刮鬍子真的很輕鬆呢！爆笑喜劇鉅獻《如果德川家康成為總理大臣》7月25日（五）全台上映！

《如果德川家康成為總理大臣》赤楚衛二為化身「最帥坂本龍馬」瘋狂節食激瘦6公斤。圖/車庫娛樂提供

「國寶級美女」濱邊美波大膽提問讓「未來國寶」野村萬齋直冒汗？！

「國寶級美女」濱邊美波在《如果德川家康成為總理大臣》中飾演一名菜鳥記者，和偉人們有多場精彩對手戲，武内英樹導演也特別要求濱邊美波能多多了解「德川家康」這個人物，因此她在拍攝前也讀了許多相關書籍。身為本作唯一現代人主演的濱邊美波表示：「在拍攝時一直看著扮演著偉人的前輩們，覺得這陣容很華麗且不可思議，加上都是很難得才有機會共演的演員們，我對此感到非常有趣，一直觀察大家。」

濱邊美波還透露每次拍戲時，原本應該是輩分最小的自己該先到現場準備，但因為其他前輩的扮裝時間很長，所以她就被安排最後再到現場準備就好，這讓她開玩笑地說：「這讓我覺得有一點優越感呢！」另外，在日本傳統藝能狂言界地位崇高，被譽為「未來國寶」的狂言師野村萬齋，在《如果德川家康成為總理大臣》中飾演「德川家康」，對於首度和野村萬齋共演的感想，濱邊美波表示：「拍攝第一天有和野村萬齋前輩說話，但我一緊張就不小心失言了，我詢問前輩：『狂言表演時會流汗嗎？』前輩很認真地回答我：『會喔，只是我頭部不會流汗，只有身體會流汗！』人真的很好呢，讓我覺得這次的拍攝一定會很順利！」

《如果德川家康成為總理大臣》「國寶級美女」濱邊美波大膽提問讓「未來國寶」野村萬齋直冒汗。圖/車庫娛樂提供

濱邊美波揪赤楚衛二大開「女子會」？！赤楚衛二：濱邊長大了呢

《如果德川家康成為總理大臣》是濱邊美波與赤楚衛二繼《交錯的想念》、《六個說謊的大學生》再次共演的作品，濱邊美波表示：「在拍完《六個說謊的大學生》的一到兩週後，我們就進到《如果德川家康成為總理大臣》劇組開始拍攝，看到他突然變瘦的模樣真的嚇了一跳！。赤楚前輩年紀比我大，又是前輩，但他總是以幾乎同齡的感覺和我聊天。」她還透露拍攝進入到後半，前輩們殺青時他們兩人都想在場，於是就邊等邊舉行「女子會」。濱邊美波笑說：「雖然說是『女子會』，但就是邊吃點心邊喝咖啡，聊著作品和導演的話題打發時間，某天甚至需要等到3個小時，而且拍攝地附近沒有能打發時間的場所，所以劇組點心區的點心就成了我們唯一的救贖！」

濱邊美波還感激地說：「如果沒有赤楚前輩的話，我可能會有一點寂寞。當飾演偉人們的前輩在前面聊天時，我不知道自己是否可以加入，赤楚前輩看我那樣，就帶著我一起加入他們，一起聊天，他真的幫了我很多！」而對於再次和濱邊美波合作的感想，赤楚衛二表示：「某天很冷時，有一場濱邊演員在頂樓拍攝的場面，導演一喊『OK』的瞬間，濱邊演員就很有趣地邊大叫邊回到室內，讓現場氣氛變得很好。之前在拍攝《交錯的想念》時，她不像現在這樣會想逗大家笑，讓我心想她真的長大了呢！」濱邊美波對此則笑說：「其實當時並沒有想要炒熱氣氛，而是因為太冷了，如果沒大叫的話好像會受不了呢！」

《如果德川家康成為總理大臣》濱邊美波在本作中飾演夢想成為主播的電視臺新職員西村理沙。圖/車庫娛樂提供

「凍齡美男」GACKT氣場超強讓濱邊美波不敢接近？！赤處衛二爆料：她只敢在背後比「埼玉手勢」

51歲的「凍齡美男」GACKT在《如果德川家康成為總理大臣》飾演經濟產業大臣「織田信長」一角，他表示：「其實一開始收到邀約時，我先拒絕了。後來我問了武內導演他找我演這角色最主要的目的什麼，他說雖然至今在其他電影、電視劇中『織田信長』這個角色出現了很多次，但他希望我所扮演的織田信長會是最帥氣的，於是我就回答他：『那麼說不定有機會呢！』但電影開拍後，我發現武內導演實在太不會誇獎人了，他總是對我說：『沒用的帥氣！』讓我一點也不開心，可以省略『沒用』這兩個字吧？」GACKT還透露飾演「織田信長」這個角色，讓他覺得私下不能和其他演員處得太融洽，要像導演所指示的「保持神祕感」，這樣才能讓他徹底地去感受這個角色。

濱邊美波也透露：「在拍攝現場時確實覺得GACKT前輩有點難以接近，前輩的氣場太強了，覺得無法輕易跟他搭話。期間有好好對話的機會就在快要殺青時，跟前輩說『謝謝』的時候！」赤楚衛二則爆料雖然濱邊美波嘴上這麼說，其實拍攝期間常常偷偷比GACKT在《飛翔吧！埼玉》中常比的「埼玉手勢」，濱邊美波對此笑回：「因為那時候剛看完《飛翔吧！埼玉》，所以一直偷偷比著呢！」爆笑喜劇鉅獻《如果德川家康成為總理大臣》7月25日（五）全台上映！

《如果德川家康成為總理大臣》野村萬齋在本作中飾演創立江戶幕府的傳奇人物德川家康。圖/車庫娛樂提供

《如果德川家康成為總理大臣》GACKT 在本作中飾演織田信長，擔任經濟產業大臣。圖/車庫娛樂提供

《如果德川家康成為總理大臣》江口德子在本作中飾演北條政子，擔任總務大臣。圖/車庫娛樂提供

《如果德川家康成為總理大臣》赤楚衛二在本作中飾演政府發言人坂本龍馬。圖/車庫娛樂提供