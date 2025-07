《如果德川家康成為總理大臣》戰國群英拯救現代日本 赤楚衛二激瘦6公斤化身最帥坂本龍馬

改編自Amazon 4.2顆星話題小說原作,賣座12億日幣

最強偉人內閣誕生!爆笑喜劇鉅獻《如果德川家康成為總理大臣》(What if SHOGUN Ieyasu Tokugawa was to become the Prime Minister)(もしも徳川家康が総理大臣になったら)改編自日本作家真邊明人暢銷17萬本的同名經濟小說。

由《飛翔吧!埼玉》、《工作細胞》武内英樹導演攜手《飛翔吧!埼玉》編劇打造,集結《電影版 狂賭之淵》濱邊美波、《電影版 如果30歲還是處男,似乎就能成為魔法師》赤楚衛二、《飛翔吧!埼玉》GACKT、《獨活女子的守則》江口德子、《劇場版信號 長期未解決事件搜查班》池田鐵洋、《信用詐欺師JP》小手伸也、《JOJO的奇妙冒險:不滅鑽石》觀月亞里莎、《甜心大叔》竹中直人、《陰陽師》野村萬齋、《工作細胞》山本耕史等豪華演員陣容精彩共演!

《如果德川家康成為總理大臣》故事敘述2020年的新冠疫情,首相官邸發生群聚感染,總理大臣突然死亡。面對前所未有的危機,政府採取的最後手段是利用AI技術讓歷史上的偉人們復活,組成最強內閣。由創立江戶幕府的傳奇人物德川家康(野村萬齋 飾)擔任總理大臣,集結織田信長(GACKT 飾)、豐臣秀吉(竹中直人 飾)等偉人的夢幻內閣終於誕生!其極具氣勢的魅力和執行能力讓全日本都為之瘋狂,夢想成為主播的電視臺新職員西村理沙(濱邊美波 飾),為了獲得獨家新聞而接近擔任政府發言人的坂本龍馬(赤楚衛二 飾)。

對於這次扮演「坂本龍馬」的感想,赤楚衛二表示:「我所飾演的『龍馬』,是濱邊美波演員所飾的『理沙』與偉人們之間的橋梁,我將重點放在該如何傳達偉人們的想法。為了詮釋『龍馬』這個角色、他是怎麼樣的人物、他是帶著什麼樣的想法生存的,在與武內導演討論後,漸漸塑造出角色的模樣。」赤楚衛二還透露武内英樹導演希望他所飾演的「坂本龍馬」看起來狂野帥氣,很有男子氣概,他表示:「我在前作《六個說謊的大學生》的臉看起來鼓鼓的,看起來比較年輕一點。但為了本作我開始節食瘦身,大概瘦了6公斤,臉看起來就比較凜然了。我請教過很多人該如何將坂本龍馬演得帥氣一點,GACKT前輩建議我只要改變坐姿,看起來就不一樣了,真的很感謝他!」赤楚衛二還說電影中的鬍子是他自己的,覺得不用天天刮鬍子真的很輕鬆呢!爆笑喜劇鉅獻《如果德川家康成為總理大臣》7月25日(五)全台上映!

《如果德川家康成為總理大臣》赤楚衛二為化身「最帥坂本龍馬」瘋狂節食激瘦6公斤。圖/車庫娛樂提供

「國寶級美女」濱邊美波大膽提問讓「未來國寶」野村萬齋直冒汗?!

「國寶級美女」濱邊美波在《如果德川家康成為總理大臣》中飾演一名菜鳥記者,和偉人們有多場精彩對手戲,武内英樹導演也特別要求濱邊美波能多多了解「德川家康」這個人物,因此她在拍攝前也讀了許多相關書籍。身為本作唯一現代人主演的濱邊美波表示:「在拍攝時一直看著扮演著偉人的前輩們,覺得這陣容很華麗且不可思議,加上都是很難得才有機會共演的演員們,我對此感到非常有趣,一直觀察大家。」

濱邊美波還透露每次拍戲時,原本應該是輩分最小的自己該先到現場準備,但因為其他前輩的扮裝時間很長,所以她就被安排最後再到現場準備就好,這讓她開玩笑地說:「這讓我覺得有一點優越感呢!」另外,在日本傳統藝能狂言界地位崇高,被譽為「未來國寶」的狂言師野村萬齋,在《如果德川家康成為總理大臣》中飾演「德川家康」,對於首度和野村萬齋共演的感想,濱邊美波表示:「拍攝第一天有和野村萬齋前輩說話,但我一緊張就不小心失言了,我詢問前輩:『狂言表演時會流汗嗎?』前輩很認真地回答我:『會喔,只是我頭部不會流汗,只有身體會流汗!』人真的很好呢,讓我覺得這次的拍攝一定會很順利!」

《如果德川家康成為總理大臣》「國寶級美女」濱邊美波大膽提問讓「未來國寶」野村萬齋直冒汗。圖/車庫娛樂提供

濱邊美波揪赤楚衛二大開「女子會」?!赤楚衛二:濱邊長大了呢

《如果德川家康成為總理大臣》是濱邊美波與赤楚衛二繼《交錯的想念》、《六個說謊的大學生》再次共演的作品,濱邊美波表示:「在拍完《六個說謊的大學生》的一到兩週後,我們就進到《如果德川家康成為總理大臣》劇組開始拍攝,看到他突然變瘦的模樣真的嚇了一跳!。赤楚前輩年紀比我大,又是前輩,但他總是以幾乎同齡的感覺和我聊天。」她還透露拍攝進入到後半,前輩們殺青時他們兩人都想在場,於是就邊等邊舉行「女子會」。濱邊美波笑說:「雖然說是『女子會』,但就是邊吃點心邊喝咖啡,聊著作品和導演的話題打發時間,某天甚至需要等到3個小時,而且拍攝地附近沒有能打發時間的場所,所以劇組點心區的點心就成了我們唯一的救贖!」

濱邊美波還感激地說:「如果沒有赤楚前輩的話,我可能會有一點寂寞。當飾演偉人們的前輩在前面聊天時,我不知道自己是否可以加入,赤楚前輩看我那樣,就帶著我一起加入他們,一起聊天,他真的幫了我很多!」而對於再次和濱邊美波合作的感想,赤楚衛二表示:「某天很冷時,有一場濱邊演員在頂樓拍攝的場面,導演一喊『OK』的瞬間,濱邊演員就很有趣地邊大叫邊回到室內,讓現場氣氛變得很好。之前在拍攝《交錯的想念》時,她不像現在這樣會想逗大家笑,讓我心想她真的長大了呢!」濱邊美波對此則笑說:「其實當時並沒有想要炒熱氣氛,而是因為太冷了,如果沒大叫的話好像會受不了呢!」

《如果德川家康成為總理大臣》濱邊美波在本作中飾演夢想成為主播的電視臺新職員西村理沙。圖/車庫娛樂提供

「凍齡美男」GACKT氣場超強讓濱邊美波不敢接近?!赤處衛二爆料:她只敢在背後比「埼玉手勢」

51歲的「凍齡美男」GACKT在《如果德川家康成為總理大臣》飾演經濟產業大臣「織田信長」一角,他表示:「其實一開始收到邀約時,我先拒絕了。後來我問了武內導演他找我演這角色最主要的目的什麼,他說雖然至今在其他電影、電視劇中『織田信長』這個角色出現了很多次,但他希望我所扮演的織田信長會是最帥氣的,於是我就回答他:『那麼說不定有機會呢!』但電影開拍後,我發現武內導演實在太不會誇獎人了,他總是對我說:『沒用的帥氣!』讓我一點也不開心,可以省略『沒用』這兩個字吧?」GACKT還透露飾演「織田信長」這個角色,讓他覺得私下不能和其他演員處得太融洽,要像導演所指示的「保持神祕感」,這樣才能讓他徹底地去感受這個角色。

濱邊美波也透露:「在拍攝現場時確實覺得GACKT前輩有點難以接近,前輩的氣場太強了,覺得無法輕易跟他搭話。期間有好好對話的機會就在快要殺青時,跟前輩說『謝謝』的時候!」赤楚衛二則爆料雖然濱邊美波嘴上這麼說,其實拍攝期間常常偷偷比GACKT在《飛翔吧!埼玉》中常比的「埼玉手勢」,濱邊美波對此笑回:「因為那時候剛看完《飛翔吧!埼玉》,所以一直偷偷比著呢!」爆笑喜劇鉅獻《如果德川家康成為總理大臣》7月25日(五)全台上映!

《如果德川家康成為總理大臣》野村萬齋在本作中飾演創立江戶幕府的傳奇人物德川家康。圖/車庫娛樂提供

《如果德川家康成為總理大臣》GACKT 在本作中飾演織田信長,擔任經濟產業大臣。圖/車庫娛樂提供

《如果德川家康成為總理大臣》江口德子在本作中飾演北條政子,擔任總務大臣。圖/車庫娛樂提供

《如果德川家康成為總理大臣》赤楚衛二在本作中飾演政府發言人坂本龍馬。圖/車庫娛樂提供