橫山書藝館「自由自在」4大展區、59位藝術家 聚焦臺灣百年女性視角

桃園市立美術館(以下簡稱桃美館)為開拓現當代書法藝術發展的多種面向，特別以臺灣百年來的女性書藝家為主軸，並延伸國際女性藝術家做跨文化參照，邀請國立臺灣大學藝術史研究所教授兼所長盧慧紋策劃「自由自在：臺灣當代女性書藝展」，自2025年9月5日(五)至12月1日(一)於橫山書法藝術館(以下簡稱書藝館)展出，展出共59位藝術家、62組(件)作品，從女性的視角出發，開啟書法藝術的性別新向度。

「自由自在：臺灣當代女性書藝展」特展主視覺。圖／橫山書藝館

再現女性身影，書寫百年脈絡

漢字書法有非常悠久而深厚的傳統，而且名家輩出，風格體系成熟。然而綜觀東亞書法的歷史和發展過程，卻極少聚焦女性參與者的身影。桃美館很早即注意到這段臺灣女性書法藝術史的空白，因此在書藝館籌備期間，便舉辦「好墨聲：2020女性書法藝術論壇」，關注臺灣女性書法的研究、創作和教學，隨後委託盧慧紋教授針對臺灣女性書法藝術家進行為期兩年的訪談和研究，再以此為基礎，策劃本次女性書藝的主題特展。

本次展覽作品橫跨臺灣百年來女性書法藝術家的身影，包括日治時期蔡碧吟、張李德和、黃寶珠等以詩文聞名的女書家，以及1949年後來臺的張默君、譚淑、顧瑞華、酆濟榮等書法參與者，一直到今日活躍的女性書法藝術創作者。展覽除了回顧這段書法發展的傳承與變遷，更著重探討她們在其中的角色，並從時代演變的社會脈絡，揭示她們如何透過書法來確立自身定位，乃至於藉此書寫其生命經驗。

開幕式貴賓合影，(左起)桃園市立美術館林詠能館長、文化局長邱正生、桃園市長張善政、策展人盧慧紋。

君舞蹈劇場：關於身體的書寫演出。圖／橫山書藝館

四大策展主題，跨界參與共構女性書藝視野

本展針對臺灣女性書法藝術發展的特色，策劃「網絡與系譜」、「她的身體」、「跨界」與「日常經驗與當代書寫」四個主題單元。首先「網絡與系譜」透過作品的展示爬梳女性書藝發展的網絡與系譜，回顧女性書家在家學、師承與社群中的脈絡，呈現她們如何在有限條件下建立人際連結與展出，逐步累積能見度。其中臺灣女書法家學會十位會員融合多書體、篆刻與仿碑拓手法，拼組出多重層次的墨跡圖像，體現書藝美學於世代之間的共構與再詮釋。

「她的身體」則聚焦書寫行為中的身體感知，呈現筆墨運動作為表達意志與經驗的手法，展現書法與生命感知之間的密切聯結。展覽亮點之一為日本藝術家川尾朋子的《HITOMOJI PROJECT-Women-》系列，藝術家邀請五位臺灣女性以身體姿態入字，融合書藝、攝影與錄像媒材，捕捉她們迎向人生挑戰的姿態。

展場一隅。圖／橫山書藝館

「跨界」呈現女性創作者在創作上，如何利用書法與攝影、錄像、裝置等跨媒材對話，突破書法的傳統形式與語境，展現書藝與當代藝術的融合與延展。中華漢光書道學會以「傳承與時變」為題，透過抽象墨塊、層疊布料與燈光裝置，建構出光影交錯的書藝場景，展現女性書法社群的合作與共創能量。最後回到「日常經驗與當代書寫」，探討女性如何用書藝回應政治變遷與性別議題，以及生活節奏與情感經驗，或探索古典文本與現代語彙之間的詩性碰撞與實踐可能，叩問筆墨精神的當代價值。

策展人盧慧紋表示，本展透過59位藝術家、62組(件)作品的集結，期望讓更多人看見這些曾被忽視卻始終書寫的女性書藝創作者，理解她們如何在傳統中學習與創作、如何被紀錄與評價，並從中開闢出自主的創作空間。展覽亦邀集來自歐洲、東亞地區的女性藝術家參與，作品涵蓋毛筆書寫結合當地媒材的創作，以及女性伊斯蘭書法作品展出，藉由跨文化參照，拓展女性書藝在不同語境中的表達方式與關懷主題。桃美館也期待透過這檔展覽，拓展女性書寫自身與時代敘述的新路徑，以及書法藝術發展的性別維度。

策展人盧慧紋教授為貴賓進行導覽。圖／橫山書藝館

本展自2025年9月5日(五)起至2025年12月1日(一)於橫山書法藝術館展出，展覽期間除了專題講座，亦有女性之夜夜間專場等推廣活動，最新活動消息請至桃園市立美術館官方網站查詢。

展場一隅。圖／橫山書藝館

展覽資訊： 自由自在：臺灣當代女性書藝展

展覽期間｜2025年9月5日(五)至12月1日(一) (週三至週一 09：30-17：00 每週二休館；中秋連假期間照常開館)

展覽地點｜橫山書法藝術館(桃園市大園區大仁路100號)

票價：橫山書法藝術館全票收費100元；桃園市民、18歲以上學生及軍警消享半價優惠；18歲以下65歲以上、持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。

策展人｜盧慧紋（國立臺灣大學藝術史研究所 教授）

指導單位：桃園市政府、桃園市議會、桃園市政府文化局

主辦單位：桃園市立美術館｜橫山書法藝術館 推廣講座 日期：2025年9月21日(日)下午2:00-4:00

講者：川尾朋子(參展藝術家)、盧慧紋(策展人)

地點：橫山書法藝術館E棟2F 書藝講堂

日期：2025年10月25日(六)下午2:00-4:00

講者：盧慧紋(策展人)

地點：橫山書法藝術館E棟2F 書藝講堂 夜間專場活動 「她的身體」專場

日期：2025年10月11日(六)晚上6:00-8:00

地點：橫山書法藝術館B棟1F大廳 「寫她的詩」專場

日期：2025年11月15日(六)晚上6:00-8:00

地點：橫山書法藝術館B棟1F大廳