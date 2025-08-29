北師美術館「亂流：半睡飛行夢」集結9位韓港台當代藝術家 流動意識間尋自由

北師美術館秉持對人才培育及策展實踐的支持，與國家文化藝術基金會「策展人培力＠美術館」合作，推出由新生代年輕策展團隊 Nn̄g Project 策畫的「亂流：半睡飛行夢」展覽。展期自2025年8月29日至11月2日，美術館將化身為機場航廈大廳。策展人張文豪、黃羿瑄及黃銘樂以「天空、飛行、航空、機場」為出發點，邀集來自南韓、香港與台灣的九位藝術家，透過影像、聲音裝置、雕塑、繪畫、文件等媒材，探討當代飛行經驗如何體現於個人的身體、情感及記憶，同時也思索航空科技如何重塑社會景觀與在地文化。為量身打造機場情境，展覽中特別委託四件作品，並有多件藝術家新作首度發表。

北師美術館外觀。北師美術館提供，攝影：dulub studio

在開幕典禮上，北師美術館創辦人兼名譽教授林曼麗表示，「策展人培力＠美術館」計畫自國藝會專案而生，核心在於如何支持藝術創作者，並與美術館形成緊密合作。她指出，展覽是一個複雜的工程，需要策展人、藝術家與美術館團隊的長期協作，今天能夠看見成果相當難得，也期許該專案能持續向下延伸，讓更多年輕策展人發揮專長，「百聞不如一見，直接走進展場就知道了。」

北師美術館創辦人兼名譽教授林曼麗致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）則以自己的詩〈亂〉開場，並回顧「策展人培力＠美術館」自2001年起的歷程，長年致力於培養年輕策展人與藝術經紀人，將創新與實驗的想法帶入各地美術館。他高度肯定三位策展人將「天空與飛行」的主題延伸至「真實與想像」「自由與監控」「未醒與半醒」的多重辯證，透過九位藝術家的多元創作呈現「亂流」的隱喻，也映照出當代社會在科技與資本浪潮下的矛盾處境。他勉勵觀眾與創作者一同思考如何與亂流共處，並在其中開創屬於自己的天空。

國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

策展主軸與論述

本次展覽的靈感源於後疫情時代。策展人之一張文豪代表致詞時提到，兩年多前天空大停擺，飛行受限，人與人之間的關係被重新定義，所有的相聚都變得格外不易。正因如此，我們更加感受到周遭環境的劇變與挑戰，也由此開展了這檔展覽的策畫。

策展人（左起）黃銘樂、張文豪、黃羿瑄由張文豪代表開幕致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

策展團隊將這樣的經驗連結至一句英文諺語 “The Sky’s the Limit”（無可限量、一切皆有可能），象徵人類對天空無盡的想像與追求自由、進步的渴望。然而策展團隊反轉這句樂觀口號為 “The Limit’s the Skies”（極限就是天空），提出新疑問：「在全球流動成為日常的此刻，我們是否仍能以不同視角凝望同一片天空？」當下的天空除了天氣變化，更佈滿各國科技監控與網路傳輸，那張無形的資訊之網如何蔓延於空中，並影響著地面上的我們？

北師美術館「亂流：半睡飛行夢」主視覺。圖／北師美術館

美術館化身機場，反思「飛行」的意義

策展團隊與藝術家以「機場」作為展覽出發情境，展開一段可能遭遇「亂流」的未知旅程。「機場」是我們熟悉卻鮮少凝視的移動空間，既是不同區域交匯的運輸節點，乘載著無數旅客情感記憶的往返、貨物的流通，也是許多法律與管理程序的執行地。本展四件委託製作均圍繞著「流動」為主軸，展出不同敘事。

01. 張庭甄，台灣

樓層位置：1樓、樓梯間、2樓

展覽自一樓大廳台灣藝術家張庭甄的《祝福是不幸的尾巴》系列作品開始，作品《出發——抵達》如同機場的航班顯示器上，不停滾動的其實是虛構的太空垃圾起降時間，結合聲音裝置《空中的黑皮歌》與虛擬報刊《月界日報》，創造出一個類機場的平行時空。作品靈感源自於藝術家生日收到一段非洲黑人的歌唱影片，進而反思情感狀態與消費文化之間交互牽引所衍生出的複雜關係。

入口處第一件作品是張庭甄《出發——抵達》，超擬真受時刻表為大家轉換心情，一秒沉浸搭機體驗。圖／琅琅悅讀編輯室

樓梯也有展出作品。北師美術館提供，攝影：dulub studio

張庭甄《祝福是不幸的尾巴》系列，北師美術館提供，攝影：dulub studio.

張庭甄 CHANG Ting-Chen，《祝福是不幸的尾巴》系列：《月界日報》 Blessings Are the Tail of Affliction Series：The Lunar Edge，2025，錄像裝置、聲音裝置、數位印刷，尺寸依場地而定 Dimensions variable

02.李鈺淇，香港

樓層位置：2樓

香港藝術家李鈺淇的動畫裝置《把我的眼睛沉入你的眼睛》結合飛機窗景與多頻道動畫，從第一人稱視角重現飛機窗外的流動景象，並將飛行過程中個人的情感流動加以視覺化，動畫中時而速寫場景、時而色彩斑斕的抽象畫面，模糊了外在現實與內在情緒的界線。

李鈺淇《把我的眼睛沉入你的眼睛》，北師美術館提供，攝影：dulub studio

李鈺淇 Florence Yuk Ki LEE，《把我的眼睛沉入你的眼睛》Where Sights Sinks into Starlit Eyes，2025，動畫裝置 Animation installation，尺寸依場地而定 Dimensions variable

03.徐皓霖，香港

樓層位置：2樓

香港藝術家徐皓霖的錄像《親愛的微風》記錄城市女子味如嚼蠟的夏日生活，結合底片攝影、數位影像拼貼等創作手法，檢視資本主義如何透過航空廣告與旅遊影像激發慾望、操縱消費。

2樓展場空間。北師美術館提供，攝影：dulub studio

徐皓霖 TSUI Hou Lam，《親愛的微風Dear Breeze》，2025，單頻道影像Single-channel video with sound，尺寸依場地而定 Dimensions variable

04.曾彥翔，台灣

樓層位置：2樓

走到二樓展場底端，一座既像是許願池又像塔台風向儀的雕塑，是藝術家曾彥翔打造的空間裝置《Wet Edge of A Circle》，錯落的圓形與多邊形的立體結構，隱然呼應著機場內的人造物造型，延續藝術家對自然與人造空間的探索，於靜態中持續延展「流動」，創造觀者與空間的相遇。

曾彥翔《Wet Edge of the Circle》（作品局部），北師美術館提供，攝影：dulub studio

2樓展場空間。北師美術館提供，攝影：dulub studio

曾彥翔 Sean TSENG，《Wet Edge of a Circle》，2025，複合媒材 Mixed Media，尺寸依場地而定 Dimensions variable

05.林彥翔，台灣

樓層位置：3樓

林彥翔的兩組作品分別以成田與桃園兩座機場為起點，交織出個人視角與區域地緣、歷史記憶與當代空間再造之間的張力。他從田野過程中凝視日常物件與身體感知的細節，讓「飛行」不再是一段抽象旅程，而是與土地正面碰撞的現實經驗。他的新作《來自塔的預言》取材自東京駐村經驗，從機場附近的老舊塔基座為開端，牽涉到過往成田機場的抗爭歷史，在虛實交錯的影像中進行時間、飛行、權力與抵抗的複雜辯證，並參雜著與內在情感的絮語。

3樓展場空間。北師美術館提供，攝影：dulub studio

3樓展場空間。北師美術館提供，攝影：dulub studio

3樓展場空間。北師美術館提供，攝影：dulub studio

林彥翔 LIN Yan-Xiang，《來自塔的預言》The Prophecy of the Tower，2025，攝影、4K單頻道錄像，10’29’’

06.洪辰煊，南韓

樓層位置：3樓

首次來台展出的南韓藝術家洪辰煊以影像裝置《午安，晚上好，晚安v2.0》重現其自行架設的網站 destroy.com，在現今被社群平台演算法所主宰的社群網絡中另闢蹊徑，讓網站使用者可匿名上傳、訂閱與觀看被過濾刪選的影片。裝置結構參考塔特林《第三國際紀念塔》的螺旋結構，並搭配1986年美國「挑戰者號」太空梭爆炸的影像，將冷戰時期開始的科技競賽歷史與當代網路資訊爆炸的情境並置。

圖／琅琅悅讀編輯室 洪辰煊 HONG Jin-Hwon，《午安，晚上好，晚安 v2.0》Good afternoon, Good evening and Good night v2.0，以及3樓展示空間。北師美術館提供，攝影：dulub studio

07.勞麗麗，香港

樓層位置：2樓

在香港過著「半農半x」生活的藝術家勞麗麗在錄像作品《飛行備忘》中以候鳥與田野影像，描繪飛行與落地間的反覆協商，尋找生活與情感的棲所。

2樓展場空間。北師美術館提供，攝影：dulub studio

勞麗麗 Natalie Lai Lai LO，《飛行備忘》A Messenger – Passerby in Our Battlefields，2022-2023，雙頻道錄像裝置、LED燈管，尺寸依場地而定 Dimensions variable

勞麗麗《飛行備忘》與《隱花色素》，北師美術館提供，攝影：dulub studio

勞麗麗，《隱花色素》。圖／琅琅悅讀編輯室

08.李秉璈，台灣

樓層位置：2樓

李秉璈的繪畫《滯緩與神遊：空船》則彷彿旅程中的隨筆紀錄，取材於手機截圖、拾得紙張與廣告片段，在畫面上呈現出既具象又抽離的漫遊時空。

圖／琅琅悅讀編輯室

李秉璈 LI Bing-Ao，滯緩與神遊：空船Shunt running and fugue：Empty ship，2023，壓克力、無酸樹脂、畫布，145.0x145.0cm（x5）,28.8x184.0cm,25.0x160.0cm（x2）

09.羅懿君，台灣

樓層位置：2樓

台灣藝術家羅懿君的作品融合經濟作物甘蔗、農業工具與當代健身設備，《蔗渣飛彈》與《滑輪下拉機——紫電號》重現當代對身體的矛盾情緒之餘，更涉及經濟作物背後資源爭奪的國際角力，因應時代需求成為對空作戰的重要原料之一，展現物質與飛行之間的能量交換，以及國際局勢的恐怖平衡。

2樓展場空間。北師美術館提供，攝影：dulub studio

羅懿君 LO Yi-Chun，《蔗渣飛彈》Bagasse Missile，2024，混合媒材裝置，190×18×18cm

羅懿君《蜜糖酒精櫥》，北師美術館提供，攝影：dulub studio

圖／琅琅悅讀編輯室

10.加碼：研究閱讀室

樓層位置：2樓

此外，2樓展場還有兩處精心規劃的展區，呼應展場主題以《書寫天際：關於飛行與連結的想像史》為主軸，由頻道影像論文、小誌、選書等檔案資訊，觀眾可以參閱的同時，進一步理解「飛行」與「連結」如何穿越語言與歷史，在不同的文化背景中產生作用與意義。

2樓展場空間。北師美術館提供，攝影：dulub studio

策展人黃銘樂為大家導覽「研究閱讀室」展區。圖／琅琅悅讀編輯室

「亂流：半睡飛行夢」即日起於北師美術館展出，免票入場。8月30日（六）下午舉辦開幕座談，九位藝術家與三位策展人都將現身分享。展期內亦安排多場跨域講座與放映活動，詳情請見北師美術館官方社群。透過策展人與藝術家的創作及策展實踐，本展邀請觀眾仰望天空，在半夢半醒之際，啟程進入亂流的灰色地帶、重新丈量身體與情感的邊界，發掘感知的未竟之地。更多展演最新動態，請關注北美術館官方網站與臉書粉絲團。

展覽資訊： 「亂流：半睡飛行夢」

時間：2025/8/29-11/2

地點：北師美術館 2-3樓

票價：免費參觀 策展人 Curators ｜Nn̄g Project

張文豪 CHANG Wen-Hao、黃羿瑄 HUANG Yi-Hsuan、黃銘樂 Danson WONG 藝術家 Artists｜

張庭甄 CHANG Ting-Chen、李鈺淇 Florence Yuk Ki LEE、洪辰煊 HONG Jin-Hwon、李秉璈 LI Bing-Ao、林彥翔 LIN Yan-Xiang、羅懿君 LO Yi-Chun、勞麗麗 Natalie Lai Lai LO、曾彥翔 Sean TSENG、徐皓霖 TSUI Hou-Lam 主辦單位 Organizers｜

北師美術館、國藝會策展人培力@美術館

開幕座談 講座免費，需提前報名，詳情見北美術館官方臉書查詢

時間：2025.08.30（六） 14:00-18:00

地點：北師美術館一樓講座區 第一場｜天空的物質性敘事與交織的時空觀｜14:00-15:00

在這場講座中將重新思考我們看待天空的視角與相互間的變動關係：從20世紀全球化的初期談起，揭示天空如何因殖民、戰爭、貿易而改變；接著走進旅遊業蓬勃的年代，看天空與文化體驗如何被資本與慾望重新詮釋；到數位時代探討雲端資訊在數位資本主義與「星系寓言」所交織出的物質性與脆弱性。

｜主持｜張文豪 ∕ 策展人

｜與談｜羅懿君、張庭甄、徐皓霖 ∕ 藝術家 第二場｜飛越地面的美學策略：眼睛、身體與地景｜15:30-16:30

自天空俯瞰的視角改變了我們對世界的認識與想像，特別是人口密集的城市樣貌，原本立體巨大且迫近的空間感轉變為充滿距離的微小圖樣，視覺與體感的細微轉變也在過程中產生出不同的感官體驗。自藝術家的拼貼作品、裝置、動態影像等創作手法與個人觀察，分享移動中的身體如何再次感受視覺地景的差異與其中情感記憶的流動。

｜主持｜ 黃銘樂 ∕ 策展人

｜與談｜李鈺淇、曾彥翔、李秉璈 ∕ 藝術家 第三場｜顯影：空域媒介化｜17:00-18:00

無邊無際的天空背後，隱含著與土地政策、城市發展、政權地緣與科技監控緊密交織的空域權力網絡，皆在這些看不見的制度與博弈中生成。對藝術家而言，空域並非僅是航行的空間，更是一種媒介：它承載著權力、歷史與情感的流動，也折射出人與大氣環境與土地之間的連結與張力。在既定規範與不可控的現實上，他們將觀察轉化為作品，讓觀者得以重新感知天空，並在其中開啟對社會與世界的新想像。

｜主持｜黃羿瑄 ∕ 策展人

｜與談｜洪辰煊、勞麗麗、林彥翔 ∕ 藝術家