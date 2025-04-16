當舒伯特組曲遇上台語？詩人鴻鴻執導《末日前的冬之旅》 爵士品讀經典歌劇與孤寂

混亂時代人們總渴望一個精神定錨。村上春樹在《國境之南、太陽之西》中多次提到舒伯特的《冬之旅》——即使聽不懂德語，那份穿越語言的孤寂與情感仍能深切觸動人心。由詩人鴻鴻與黑眼睛跨劇團於4月19、20日，在臺北表演藝術中心球劇場帶來的《末日前的冬之旅》，20日晚場的古典版是鴻鴻對《冬之旅》逾40年的深情致意，19、20日午場的爵士版也是一首給當代世界的情詩——願舒伯特交織著悲傷與甜蜜的音樂，為這混沌世界帶來一絲慰藉與希望之光。

德國浪漫主義詩人威廉．穆勒《冬之旅》的24首詩，在舒伯特的重新編排與作曲下，成為鋪陳情感層次豐富的聲音旅程——一位失戀旅人在冬日流浪，靜靜向內窺視傷痕與存在的深淵。《冬之旅》不僅被無數音樂家重新詮釋，也跨界成為舞蹈與戲劇的靈感泉源。而黑眼睛跨劇團此次將《冬之旅》改編為音樂意象劇場《末日前的冬之旅》，並挑戰同台雙戲的「絕世復刻經典場」與「末日重生爵士場」兩個版本，讓初次接觸的觀眾既能欣賞原汁原味的古典版，也同時品味能與時代交織，包容、延伸變奏所有音樂的爵士版。

《末日前的冬之旅》重寫舒伯特的孤獨與希望。黑眼睛跨劇團提供_攝影_林政億。圖／臺北表演藝術中心

從荒島唱片到劇場夙願 雙版本詮釋經典與當代

黑眼睛跨劇團藝術總監鴻鴻表示，這就像是一部電影，畫面不變卻配上兩套聲軌，不僅演出兩種語版，連音樂也是南轅北轍的兩種風格。他也指出，《冬之旅》堪稱是自己的「荒島唱片」，自大學時代第一次聽到全曲錄音至今已40年，仍是百聽不厭。想要做舒伯特《冬之旅》的劇場版是自己的夙願。回顧過去製作、導演過的《浮士德的天譴》、《茶花女》、《唐懷瑟》、原創的《天中殺》等歌劇，想來彷彿都在為《末日前的冬之旅》做準備。

將《冬之旅》的幽微詩意，以完整的舞台敘事搬演，不僅是對經典的回應，也是一場寓言的建立。鴻鴻希望點出「末日前」，是企圖把這套組曲與今日的世界連結起來，彼此對照。酷愛音樂的部落客「爵士殺手」指出，《冬之旅》這樣的作品不該只是放進音樂廳訴諸純聽覺，而是要在劇場中讓身體參與、讓影像對話。鴻鴻將它視為音樂意象劇場，用聲音說故事、用空間建構寓言，透過影像和舞台的更迭，演員的角色扮演、余彥芳的編舞，讓舞台成為一個歷經文明洗劫後的空間，詩意、夢境、綠意與殘瓦在其中交錯，觀眾宛如坐在遺跡中、見證一個真實的生命如何存活下來的過程。

《末日前的冬之旅》企圖把舒伯特的《冬之旅》組曲與今日的世界連結起來，彼此對照。黑眼睛跨劇團提供_攝影_林政億。圖／臺北表演藝術中心 《末日前的冬之旅》古典版是鴻鴻對《冬之旅》逾40年的深情致意。黑眼睛跨劇團提供_攝影_林政億。圖／臺北表演藝術中心

《末日前的冬之旅》分為古典版──「絕世復刻經典場」，由男中音趙方豪搭配蘇映竹的鋼琴伴奏，演唱舒伯特原汁原味的德語版，中譯歌詞選用了聲樂家金慶雲協韻而富詩意的譯本《冬旅》，如第一首〈晚安〉的譯筆：「陌生的我來到這裡，陌生的我又離去，五月曾何等親密，迎我以繁花如許」；爵士版──「末日重生爵士場」由爵士女歌手林理惠演唱謝明諺全新編曲，詩人鄭順聰重新填詞的臺語版，將舒伯特轉化為狂野的爵士樂，演唱者也彷彿以流浪者的身份，浪跡時代的劇變、心緒的轉換與語言、音樂的過渡，有如一名穿梭古今的說書人，不僅是對經典的重新詮釋，也是一場臺文文學與音樂的跨界冒險。

從歐陸冰雪到台灣風景 把經典唱給下一代聽

鴻鴻形容臺語版歌詞既口語又不失典雅，其說是翻譯，不如說是重寫。用臺語的聲韻填德語的旋律甚是高難度，鄭順聰也分享創作過程中自己的詞既要保持與歌劇的距離感，又要代入劇場呈現的畫面，因而有了如〈考試〉這樣的橋段：「考試是無通閃的人生，無標準答案的上歹添，主考官就是彼跤時鐘」以學子的考試寓意人生試鍊，也讓爵士版在《冬之旅》的底蘊上，彷彿將場景從歐陸的冰雪荒原轉換為台灣風景。鄭順聰指出在轉譯過程中自己代入許多臺語歌曲的「悲戀」情境，甚至打趣自己想像著「半夜被老婆趕出門」的心情進行填詞。

「爵士殺手」指出，如果你從未聽過《冬之旅》，《末日前的冬之旅》會是一道入門的破口；若你早已熟稔它，那這將會是一場熟悉旋律的陌生旅程。「音癒系」作家瓦力也指出，或許你從來沒有完整聽過《冬之旅》，但你肯定聽說這裡面有一首知名〈菩提樹〉，儘管小學課本的〈菩提樹〉早就被民謠化了，歌詞也被更動，但完全無損幼年時剛聽到這首曲子時，內心深處的一條絃是怎樣地被撩撥的。

舒伯特的《冬之旅》是一封獻給生命的終極情書，撫慰世間最寂寞的人；鴻鴻《末日前的冬之旅》亦像是他獻給當下的情詩，他也期盼著臺語爵士版日後錄製成專輯，讓孩子們除了耳熟能詳的中文版〈菩提樹〉，也能傳唱這套完整的臺語版《冬之旅》，將一首來自兩百年前的生命情書，延續到更遙遠的未來。

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