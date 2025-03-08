北藝中心化身巨型樂器！郭貝爾領軍亞洲首演《每件發生了，還要發生的事》打破歷史書寫權威 重構百年歐洲史

德國當代音樂劇場領軍人物海恩納．郭貝爾（Heiner Goebbels），以一次世界大戰為起點，跨越百年歐洲史的作品《每件發生了，還要發生的事》（Everything that Happened and Would Happen ）3月8日、9日於臺北表演藝術中心大劇院進行亞洲首演。本劇打破傳統歷史書寫權威，將詮釋權交回觀眾手中，由每個觀眾自由選擇對歷史事件的看法，從不同角度重新審視過去與未來。

舞台上的一切，如物件的碰撞、裝置的運作、環境的聲響、人聲的呢喃、影像的流動，乃至於文本的意涵，都被視為「樂音」的一部分。（臺北表演藝術中心提供）

劇場化身巨型樂器 聲音實驗震撼感官

繼《白紙黑字》、《史迪夫特的事物》、《進擊的狂想》及《代孕城市》後，郭貝爾再次以其獨特的劇場語彙震撼臺灣觀眾。新作《每件發生了，還要發生的事》亞洲首演，引領觀眾走入一座由聲音、影像、物件、裝置、文本、演奏共構的巨型「樂器」中，體驗前所未有的沉浸式劇場。

郭貝爾表示：「所有劇場與音樂劇場媒材在我看來都像作曲」。這句話，不僅是他創作的核心理念，更是理解《每件發生了，還要發生的事》的關鍵。不同於傳統音樂對旋律與和聲的既定印象，郭貝爾運用如同約翰·凱吉（John Cage）的作法，將「聲響」視為音樂創作的本質。本作舞台上的一切——物件的碰撞、裝置的運作、環境的聲響、人聲的呢喃、影像的流動，乃至於文本的意涵，都被視為「樂音」的一部分。

海恩納．郭貝爾個人照（臺北表演藝術中心提供）

這些「樂音」的隨機拼湊，是經過郭貝爾精心編排。他汲取捷克作家派屈克・奧雷尼克 （Patrik Ouředník）《20世紀極簡歐洲史》中並置歷史事件與個人片段的手法，以及「歐洲新聞頻道」（Euronews）《不予置評》中抽離詮釋、直面事件的純粹影像，將這些元素解構、重組，轉化為劇場中的聲響與視覺符號。

因此，《每件發生了，還要發生的事》的演出現場，本身就是一個巨大的、不斷變化的聲音裝置。觀眾不再只是被動的聆聽者，而是置身於「樂器」之中，親身感受各種聲響的流動、碰撞、交織，主動建構屬於自己的聆聽經驗與意義詮釋。

《20世紀極簡歐洲史》原文書書封"Europeana: A Brief History of the Twentieth Century"。圖片來源：knihobot.cz

郭貝爾邀觀眾在劇場「聆聽」歷史、改寫未來。（臺北表演藝術中心提供）

劇場也成歷史場域 臺灣多元敘事展現多層次

曾多次來臺，郭貝爾觀察到臺灣的歷史具有多層次性，不同的視角交織形成多元的歷史敘述，並與藝術創作緊密相連，他認為歷史如何從不同的權力位置被建構或重新書寫，是目前臺灣藝術場景中特別值得關注的議題。

借鑑《20世紀極簡歐洲史》的敘事方式，將歷史與當代事件交織在一起，演出中包括即時新聞畫面，且每場演出所使用的新聞素材都不同，郭貝爾認為觀眾可能會聯想到當前烏克蘭戰爭，甚或川普試圖購買格陵蘭等事件，但表演本身不對新聞內容做評論，而是讓觀眾自行思考和詮釋。

不為作品下定義 邀觀眾改寫未來

為呈現史詩般的《每件發生了，還要發生的事》首次將大劇院全面展開，全長 50米的景深已是一座奧運標準泳池規格；舞台上所有吊桿均配以靜音馬達，在全然寂靜的空間，演出者在舞台上拖拉工業和劇場道具，讓聲響成為演出的一環，表演者之間的關係，包括與道具之間的關係——如何拿取、如何懸掛，如何移動，既是自由也是詮釋；既是重建也是解構世界史。

郭貝爾強調，自己並不設定「某個主題」，他始終無法回答「這作品是關於什麼？」，他希望作品就是作品，是他們本身，也期待臺灣的觀眾不用思考「這是關於什麼」。

但這場演出不僅是一場聽覺與視覺的盛宴，更是一場對歷史、身分與未來的深刻提問。在全球化浪潮下，人類社會不斷變動，郭貝爾藉由這部作品，邀請觀眾打破時間的線性敘事，反思歷史如何形塑現在，並在「並置而非敘事」的劇場體驗中，與藝術家共同思考、想像人類的過去、現在與未來，進而參與未來的書寫。

郭貝爾《每件發生了，還要發生的事》打破傳統歷史書寫權威，將詮釋權交回觀眾手中。（臺北表演藝術中心提供）

郭貝爾《每件發生了，還要發生的事》以獨特的劇場語彙振撼臺灣觀眾。（臺北表演藝術中心提供）

郭貝爾《每件發生了，還要發生的事》打破傳統歷史書寫權威，將詮釋權交回觀眾手中。（臺北表演藝術中心提供）

郭貝爾《每件發生了，還要發生的事》打破傳統歷史書寫權威，將詮釋權交回觀眾手中。（臺北表演藝術中心提供）

展演資訊： 《每件發生了，還要發生的事》

時間：2025年3月8日至9日

地點：北藝中心 大劇院