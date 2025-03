北藝中心化身巨型樂器！郭貝爾領軍亞洲首演《每件發生了，還要發生的事》打破歷史書寫權威 重構百年歐洲史

德國當代音樂劇場領軍人物海恩納.郭貝爾(Heiner Goebbels),以一次世界大戰為起點,跨越百年歐洲史的作品《每件發生了,還要發生的事》(Everything that Happened and Would Happen )3月8日、9日於臺北表演藝術中心大劇院進行亞洲首演。本劇打破傳統歷史書寫權威,將詮釋權交回觀眾手中,由每個觀眾自由選擇對歷史事件的看法,從不同角度重新審視過去與未來。

舞台上的一切,如物件的碰撞、裝置的運作、環境的聲響、人聲的呢喃、影像的流動,乃至於文本的意涵,都被視為「樂音」的一部分。(臺北表演藝術中心提供)

劇場化身巨型樂器 聲音實驗震撼感官

繼《白紙黑字》、《史迪夫特的事物》、《進擊的狂想》及《代孕城市》後,郭貝爾再次以其獨特的劇場語彙震撼臺灣觀眾。新作《每件發生了,還要發生的事》亞洲首演,引領觀眾走入一座由聲音、影像、物件、裝置、文本、演奏共構的巨型「樂器」中,體驗前所未有的沉浸式劇場。

郭貝爾表示:「所有劇場與音樂劇場媒材在我看來都像作曲」。這句話,不僅是他創作的核心理念,更是理解《每件發生了,還要發生的事》的關鍵。不同於傳統音樂對旋律與和聲的既定印象,郭貝爾運用如同約翰·凱吉(John Cage)的作法,將「聲響」視為音樂創作的本質。本作舞台上的一切——物件的碰撞、裝置的運作、環境的聲響、人聲的呢喃、影像的流動,乃至於文本的意涵,都被視為「樂音」的一部分。

海恩納.郭貝爾個人照(臺北表演藝術中心提供)

這些「樂音」的隨機拼湊,是經過郭貝爾精心編排。他汲取捷克作家派屈克・奧雷尼克 (Patrik Ouředník)《20世紀極簡歐洲史》中並置歷史事件與個人片段的手法,以及「歐洲新聞頻道」(Euronews)《不予置評》中抽離詮釋、直面事件的純粹影像,將這些元素解構、重組,轉化為劇場中的聲響與視覺符號。

因此,《每件發生了,還要發生的事》的演出現場,本身就是一個巨大的、不斷變化的聲音裝置。觀眾不再只是被動的聆聽者,而是置身於「樂器」之中,親身感受各種聲響的流動、碰撞、交織,主動建構屬於自己的聆聽經驗與意義詮釋。

《20世紀極簡歐洲史》原文書書封"Europeana: A Brief History of the Twentieth Century"。圖片來源:knihobot.cz

郭貝爾邀觀眾在劇場「聆聽」歷史、改寫未來。(臺北表演藝術中心提供)

劇場也成歷史場域 臺灣多元敘事展現多層次

曾多次來臺,郭貝爾觀察到臺灣的歷史具有多層次性,不同的視角交織形成多元的歷史敘述,並與藝術創作緊密相連,他認為歷史如何從不同的權力位置被建構或重新書寫,是目前臺灣藝術場景中特別值得關注的議題。

借鑑《20世紀極簡歐洲史》的敘事方式,將歷史與當代事件交織在一起,演出中包括即時新聞畫面,且每場演出所使用的新聞素材都不同,郭貝爾認為觀眾可能會聯想到當前烏克蘭戰爭,甚或川普試圖購買格陵蘭等事件,但表演本身不對新聞內容做評論,而是讓觀眾自行思考和詮釋。

不為作品下定義 邀觀眾改寫未來

為呈現史詩般的《每件發生了,還要發生的事》首次將大劇院全面展開,全長 50米的景深已是一座奧運標準泳池規格;舞台上所有吊桿均配以靜音馬達,在全然寂靜的空間,演出者在舞台上拖拉工業和劇場道具,讓聲響成為演出的一環,表演者之間的關係,包括與道具之間的關係——如何拿取、如何懸掛,如何移動,既是自由也是詮釋;既是重建也是解構世界史。

郭貝爾強調,自己並不設定「某個主題」,他始終無法回答「這作品是關於什麼?」,他希望作品就是作品,是他們本身,也期待臺灣的觀眾不用思考「這是關於什麼」。

但這場演出不僅是一場聽覺與視覺的盛宴,更是一場對歷史、身分與未來的深刻提問。在全球化浪潮下,人類社會不斷變動,郭貝爾藉由這部作品,邀請觀眾打破時間的線性敘事,反思歷史如何形塑現在,並在「並置而非敘事」的劇場體驗中,與藝術家共同思考、想像人類的過去、現在與未來,進而參與未來的書寫。

郭貝爾《每件發生了,還要發生的事》打破傳統歷史書寫權威,將詮釋權交回觀眾手中。(臺北表演藝術中心提供)

展演資訊: 《每件發生了,還要發生的事》

時間:2025年3月8日至9日

地點:北藝中心 大劇院