「故宮100+」院慶嘉年華來了 10檔展覽、文創紀念品搶先看

倒數一週,即將邁入2025年,明年國立故宮博物院慶賀院慶100週年,同時迎來故宮南院開館十週年的歷史時刻。今(24)日舉辦媒體茶敘,由故宮蕭宗煌院長、黃永泰副院長及余佩瑾副院長率領故宮團隊,提前向媒體致賀新年,並說明新故宮計畫工程最新進度,預告「故宮100+」院慶特展、文創紀念小物、專書出版等院慶系列活動。

故宮蕭宗煌院長表示,故宮百年來的發展,仰賴歷代故宮人,守護世界人類文明重要的文化資產。在慶祝故宮100週年之際,除了回顧1925年故宮在北京成立的歷程,更值得強調的是,這百年的歲月中,有75年是在臺灣落地生根,與臺灣這塊土地深刻對話。如今故宮人傳承至第四代,新的世代秉持博物館專業,從典藏、研究、展示、教育、科技、文創等方面,展現豐沛的創新量能,持續與臺灣在地連結,接軌當代社會脈動,打造世界的故宮,也是全民的故宮。

故宮舉辦媒體茶敘,蕭宗煌院長(前排左5)、黃永泰副院長(前排左6)、余佩瑾副院長(前排左4)及徐孝德主秘(前排左3)率領故宮團隊,提前向媒體致賀新年。圖/國立故宮博物院

展望2025年,是邁向「百年新故宮」的起點。故宮10月院慶大展「甲子萬年」特展於南北院區同步登場,依院史時序呈現故宮文物與時代交會的故事,並著眼於故宮在臺灣75年的發展,特別是鎮院三寶北宋范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉首赴故宮南院展出,將規劃發行南北聯票,與航空、高鐵、旅館業者推出套裝行程,並與外交部、交通部觀光署等跨部會合作,整合資源行銷百年院慶。

國立故宮博物院慶賀院慶100週年,媒體餐敘預告「故宮100+」院慶特展、文創紀念小物、專書出版等院慶系列活動。圖/琅琅悅讀編輯室

回顧2024年南北兩院成果

回顧故宮百年歲月,蕭宗煌院長表示,第一階段是1925年至1948年肇始播遷時期,從1925年10月10日故宮博物院於大陸北京成立,至1948年故宮文物與中央博物院籌備處、中研院史語所、中央圖書館、北平圖書館等機構的文物,歷經萬難遷至臺灣。第二階段是1949年至1965年北溝時期,遷徒來臺的文物,起初借放在臺中糖廠倉庫,1950年臺中霧峰北溝庫房修築完工,全部文物入庫存貯,故宮老前輩們在艱困環境下清點文物、研究出版、陳列展示長達15年。第三階段是1965年至2000年發展時期,1965年故宮新館在臺北外雙溪落成揭幕,全面發展博物館典藏、研究、展示、教育等功能。第四階段為千禧年以來的轉型時期,涵蓋2015年嘉義故宮南院開館、2018年啟動「新故宮計畫」等重要里程碑,秉持專業服務、開放多元、友善共融、永續發展的精神,讓故宮成為國際上典藏華夏文物的專業博物館典範。

對於明年故宮百週年的挑戰,蕭宗煌院長坦言,參觀人數是一大課題。今年故宮榮獲臺北市觀光遊憩績優景點國際組冠軍,為迎接百年院慶,故宮推出「故宮好客」宣傳專案,包含宣傳影片、中英日韓電子觀光手冊,推薦南北院區10大精選旅遊路線,吸引國內外旅客造訪故宮。目前北部院區參觀人次180萬4,698人,預估年底達185萬餘人次;其中外籍旅客89.7萬餘人次,以韓國30.4萬人居首,日本旅客29.5萬人居次。南部院區主要吸引國人觀眾,目前參觀人次達95萬2,751人,年底前可望衝破96萬人次,12月28日、29日慶祝南院開館九週年祭出免費參觀優惠,期待年底前衝一波參觀人數。明年北院參觀人次預計達250萬,南院突破100萬人次,全年度南北院參觀人數以350萬人次為目標。

黃永泰副院長。圖/琅琅悅讀編輯室

新故宮計畫工程順利 捷運預計2025春季開工

有關新故宮計畫工程進度,故宮黃永泰副院長說明,目前故宮北院整(擴)建計畫工程順利進行中,今年底北部院區行政大樓及圖書館新建工程竣工,行政辦公人員將遷至善路以南、力行街的行政園區,其後整建相關空間,以增加文物展覽、研究、典藏、修復及公共服務空間。預計明年第一季,捷運環狀線北環段有望開工,與北環線Y28站連接的故宮無障礙連通道工程也將啟動。2025年6月,將啟用整建後的圖書文獻大樓,作為北部院區第二展覽區。

黃永泰副院長指出,故宮北部院區正館修復及再利用計畫審慎辦理,分別於2022年9月23日及9月24日;2024年3月1日及3月2日、6月27日舉行多場說明會,邀請立法院教育文化委員會委員、里民、各障礙權益促進團體及文資界的學者專家與會討論,積極擴大參與溝通。增建正館入口大廳為改善目前入口動線,整合正館地下一層、一樓及二樓進出動線,增加公共服務空間。本案計畫經過修正,已降低、縮小入口大廳的屋頂量體,減少對歷史建築本體的影響。

黃永泰副院長報告解釋相關工程進度與未來展望。圖/琅琅悅讀編輯室

黃永泰副院長同時也指出,故宮響應政府節能減碳政策,榮獲行政院暨所屬機關節電績優第2名。對於各界擔憂正館玻璃帷幕入口恐有耗能問題,將督促設計單位確實辦理建築物外殼耗能量之檢討,以符合綠建築標章申請。目前正館修復及再利用計畫有待凝聚更大的社會共識,並於審議通過後,接續相關整擴建工程的細部設計。至於南院國寶館新建工程如期如質進行,預定2027年底開館試營運,屆時展示空間將增加約1,160坪,包含國際展廳、國寶廳及數位國寶廳,以及「看得見的典藏空間」、「看得見的修復空間」約3,000坪,提升文物展示、典藏及修護量能。

余佩瑾副院長從回顧故宮歷史開始談起,講說策劃一系列的百年限定特展國際交流內容,並細說其箇中歷史淵源和典故。圖/國立故宮博物院

院慶3關鍵字:目不暇給展覽嘉年華、故宮文物故事、國際對話能量

故宮余佩瑾副院長同時預告,明年院慶特展的三個關鍵字,包含令人目不暇給的展覽嘉年華會,透過文物說故宮成長的故事,以及從國際合作展,展現與全世界對話的能量。10月南北院區院慶大展「甲子萬年」,展覽依院史時序呈現故宮與時代交會的脈動,並著眼於故宮在臺灣75年的發展。北部院區呈現時代演進,回顧典藏沿革、文物詮釋及數位化等方面的發展及迴響,並展出寄存於日本九州國立博物館,由彭楷棟先生捐贈本院之〈北魏釋迦牟尼佛坐像〉與〈絹本著色觀音曼荼羅圖〉兩件重要文化財。南部院區則聚焦於院藏巨碑式北宋山水成為典範的歷程,范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉與李唐〈萬壑松風圖〉三幅鉅作將首度移師南部院區展出;傳世顏真卿手書第一書蹟〈祭姪文稿〉,以及向大阪市立東洋陶磁美術館借展之珍稀元青花作品也將同時展出。「甲子萬年」特展結合院史與時代的交會,且珍品精采紛呈,將為故宮寫下歷史新頁。

萬眾矚目展覽搶先看!

「故宮100+」院慶特展精彩連連,明年1月25日至2月2日農曆春節期間,南北院區天天開館不打烊(除夕1月28日開放至下午4時)。北部院區1月28日應景推出「歲時吉慶-院藏節令文物精粹」特展,展現清宮版節令生活指南。1月23日至4月20日「大美不言—國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹」特展移師嘉義南院與中南部民眾見面,歡迎闔家走春迎新年。明年5月好評再推出「沉浸故宮3.0:神話」,結合沉浸式氛圍、藝術裝置與數位互動,創造全新的新媒體藝術體驗。故宮南院5月「江戶浮世之美」特展,以院藏近百件江戶浮世繪名品搭配院外借展,展現江戶時期東京的繁華樣貌。北部院區7月暑假強檔「碁人弈事:古代圍棋文化展」,是故宮首度以圍棋文化為主題的展覽,帶領親子觀眾認識這項風行東亞文化圈的桌遊。

10月故宮慶生月,北部院區第二展覽區「故宮AI+夢想館」,創新應用AI科技展演故宮文物,展現故宮數位轉型的變革與創新。「皕宋-故宮宋版圖書觀止」特展,探索宋版書的學術與藝術價值。「千年神遇-北宋西園雅集傳奇」特展,透過北宋文人蘇軾、黃庭堅、李公麟、米芾書畫精品千年一遇,再現千年前的雅集風華。至於南部院區旗艦活動「亞洲藝術節」,則以馬來西亞為主題國,舉辦馬來西亞歷史與藝術特展,搭配系列展演活動,呈現馬來西亞豐富的人文特色。

北部院區特展預告:

北院明年展覽期程與規劃。圖/國立故宮博物院

1. 「歲時吉慶-院藏節令文物精粹」

展期:2025年1月25日至2025年4月27日

地點:北部院區

精選院藏善本文獻及書畫、器物等和賀歲及年度節令相關的藏品,以四季和立冬、元旦及萬壽三大節日活動為主軸,透過策展人的詮釋視角,再現時節轉換下的日常,及為表現節令行事和儀式展演所呈現的多元文化。同時亦關照節令背後涉及的環境變遷、人群互動等公共化議題,最重要的臺灣在地的傳統節令,也將通過展覽讓大家明白節日由來的典故。

(左)明 吳彬 月令圖卷 局部

(右)萬壽盛典初集 清康熙56年武英殿刊本

國立故宮博物院

2. 「沉浸故宮3.0-道教三官出巡數位展」

展期:2025年5月16日至2025年8月15日

地點:北部院區

好評不斷地沉浸式展覽再次回歸!本次展出將以院藏國寶《三官出巡圖》為主軸,結合其他動物、水族等文物,打造全新的沉浸劇場,邀請觀眾悠遊三界之奇幻世界。

傳 宋 馬麟 三官出巡圖 軸 國立故宮博物院

3. 「碁人弈事:古代圍棋文化展」

展期:2025年7月12日至2025年10月6日

地點:北部院區

碁,為「棋」的異體字,故宮首度以「圍棋文化」為主題的展覽,從文獻或典藏書畫等文物中找到古人們對弈雅趣,深入介紹這項古代棋盤遊戲。

(左)五代南唐 周文矩 畫明皇會棋圖 局部

(右)五代南唐 周文矩 荷亭奕釣仕女圖

國立故宮博物院

4. 「皕宋-故宮宋版圖書大觀」

展期:第一檔:2025年10月3日至2026年1月4日;第二檔:2026年1月10日至2026年4月12日

地點:北部院區

皕,同音必,即為二百之意。故宮典藏宋版古籍約200部,孤本逾30部,保存狀況大致良好。接續2006年「大觀-宋版圖書特展」之後,再次舉辦宋版書主題特展,介紹宋版書的學術研究價值、藝術賞鑑之美、古物存藏傳奇,以及從珍貴書籍版本的翻刻、影摹、偽贋等方面所反映出的知識、技藝與文化意涵。本展力圖以最大限度呈現院藏宋版書全貌,公開故宮傳藏宋版古籍之編目成果。除了凸顯古籍善本之美,也將搭配珍貴藏品修復實例,推廣紙質文物保存維護觀念

晉 郭璞注 《爾雅》宋國子監刊本 國立故宮博物院

5. 「甲子萬年」

展期:2025年10月4日至2026年1月4日

地點:北部院區、南部院區

依院史時事進程,呈現故宮文物與故宮歷史交會的脈動,特別著眼於在臺75年間的發展演變和貢獻。展覽將於北部及南部兩個院區共同舉行。北部院區呈現時代演進,回顧典藏沿革、文物詮釋及數位化等方面的發展與迴響;南部院區則聚焦於三件北宋山水成為典範的歷程,展覽期間三幅鉅作將首度移至南部院區展出。另外也將再度辦理借展手續將彭楷棟先生捐贈本院的兩件重要文化財借回展出

(左)2025年10月院慶大展「甲子萬年」-宋 郭熙 早春圖

(中)2025年10月院慶大展「甲子萬年」-宋 李唐 萬壑松風圖

(右)2025年10月院慶大展「甲子萬年」-宋 范寬 谿山行旅圖

國立故宮博物院

6. 「千年神遇-北宋西園雅集傳奇」

展期:2025年10月至2026年1月

地點:北部院區

西園雅集是傳說中北宋文藝圈的菁英們,包含蘇軾、黃庭堅、李公麟、米芾等人,在駙馬王詵西園中的一場文藝盛事。這個風雅傳說,千年來不斷為後世傳誦並描繪,也是歷代雅集仿效的重要原型。

以「西園雅集」為題的特展,精選蘇軾、黃庭堅、米芾等人的經典法書,重現這個千年前的雅集傳說。另外,此展同時計畫向東京國立博物館商借李公麟〈五馬圖〉與〈瀟湘臥遊圖〉,也向法國賽努奇博物館借展傳李公麟〈山莊圖〉前段,來與院藏〈山莊圖〉互為對照補充。不僅是難得一見的精彩大展,也將是本院與國際友館互動往來的另一個新篇章!

宋 蘇軾 書前赤壁賦 卷 局部

南部院區預告:

南院明年展覽期程與規劃。圖/國立故宮博物院

1. 「大美不言-國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏」特展

展期:2025年1月23日至2025年4月20日

地點:南部院區

今年度人氣極高、引發熱烈討論的國際大展移師南院展出,北部展出成果斐然,預計參觀人次高達。這項國際級策展歷時7年,五大展區單元設計,展現東西方工藝極致之美,匯聚故宮、巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶珍貴館藏,涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、珠寶等,總數逾260組件藝術瑰寶,共同在展覽中競豔爭輝。

「大美不言」特展展間照,Van Cleef & Arpels梵克雅寶提供。

2. 「江戶浮世之美」特展

展期:2025年5月30日至8月31日

地點:南部院區

展出本院近年典藏的浮世繪版畫,同時也向日本六家相關的博物館館所商借展件,透過展覽帶領觀眾欣賞日本浮世繪版畫之美,並飽覽江戶城(今東京)的城市特色與生活樣貌。

歌川廣重 東海道五十三次 日本橋

3. 「2025故宮亞洲藝術節—馬來西亞月」特展

展期:2025年10月01日至31日

地點:南部院區

故宮南院自2017年起辦理「亞洲藝術節」行之有年,2025年將迎來第八屆以「馬來西亞月」為主題,將透過歷史、美食、服飾、建築、宗教、電影、表演藝術、馬華文學等內容不同層面,深入探索馬來西亞的文化。

4. 「甲子萬年」

展期:2025年10月4日至2026年1月4日

地點:北部院區、南部院區

延續北院該展簡介。

5. 「南院10周年展覽」

展期:2025年12月起

地點:南部院區

南院屆滿10周年之際推出對應展覽,以環境、展覽、服務三大主軸推出回顧,預計地點將在南院著名的景觀橋內展出。

南院著名的景觀橋。圖/國立故宮博物院

9月起跨國館際交流開始 院慶活動與週邊引期待

在國際交流借展方面,2025年9月至12月故宮文物首次赴捷克展出,與捷克布拉格國家博物館攜手合作「故宮文物百選及其故事」特展(100 objects, 100 stories: treasures from the National Palace Museum),精選〈翠玉白菜〉、〈清明上河圖〉等約百件珍品並搭配數位展件,向捷克觀眾呈現能引起共鳴的故宮文物故事和藝術風格。明年11月至2026年3月,故宮攜手法國巴黎凱布朗利博物館(Musée du Quai Branly),赴法展出「龍展」(Dragon: an Exhibition from the National Palace Museum),透過87組件精選展件,吸引法國觀眾認識神秘的東方龍文化。

2025年11月至2026年3月,故宮攜手法國巴黎凱布朗利博物館赴法展出「龍展」-明 永樂 青花穿蓮龍紋天球瓶。

2025年9月至12月,故宮與捷克布拉格國家博物館攜手合作「故宮文物百選及其故事」特展-清院本清明上河圖(局部)。

故宮「100+」院慶活動豐富多元,除了舉辦老照片徵集活動,還推出眾多紀念文創商品,依據院方統計,品牌合作商品72件,合作開發商品136件,包含經典長銷的故宮100週年紀念郵票、紀念幣等,均以喜慶、吉祥寓意為主題持續開發(洽談)中,並攜手臺灣菸酒公司及其他民營單位合作開發紀念酒。另有冰梅紋復古茄芷袋、文物棒棒糖、百財有餘—手工翠白白娃娃等日常文創小物,並攜手經濟部產業發展署,與臺灣百年歷史的創意生活產業合作,以「故宮百年院慶×臺灣百年商店」為主題開發新商品,讓故宮走入日常生活。同時,故宮讓利於民,研議凡在故宮博物院通路銷售的品牌授權院慶文創商品權利金從3%不等,統一調降為2%或更低,以吸引更多民間業者投入開發百年院慶紀念商品。另故宮配合文化部文化禮金明年加碼納入13至15歲年輕族群,南北院區實體商店持續提供使用文化禮金消費滿仟享9折優惠(部分商品除外),2月28日前消費滿佰加贈花卉萬用信封袋或萬用筆記本。

此外,故宮歡慶百週年出版「故宮100+」各類專書,包含與康軒文教攜手合作推出兒童知識漫畫《紅豆妮綠豆兵勇闖故宮院史篇─超時空搜索隊》漫話故宮院史;《故宮人說故宮事》由歷代故宮人分享文物故事與工作逸事,以及《故宮大事錄要續編》、《故宮學術季刊》及《故宮文物月刊》院慶特輯等,紀錄故宮百年風華。

故宮100+文創紀念品搶先看。圖/琅琅悅讀編輯室

故宮100+文創紀念品搶先看。圖/琅琅悅讀編輯室

故宮100+文創紀念品搶先看。圖/琅琅悅讀編輯室

故宮100+文創紀念品搶先看。圖/琅琅悅讀編輯室

今年春節和中秋熱賣的「故宮x滿漢御品 2025春節聯名款 $248」,預計2025年初前也會新款上市!圖/琅琅悅讀編輯室