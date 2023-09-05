「中山73」9月主打「名人肖像影展」發現藝術家慕夏的秘密

台中市「中山73影視藝文空間」(中山73)9月份「焦點主題」配合秋風送爽時節，轉吹人文風，首推「阿巴斯專題」，聚焦伊朗電影大師阿巴斯（Abbas Kiarostami）榮獲威尼斯影展評審團獎的《風帶著我來》（The Wind Will Carry Us），以及勇奪坎城影展金棕櫚獎的《櫻桃的滋味》（Taste of Cherry）等藝術巔峰代表作；另一個焦點主題「名人肖像影展」，也將一口氣放映古典繪畫大師米開朗基羅、慕夏、林布蘭以及現代音樂大師亞尼克、時尚大師皮爾卡登等跨越六個世紀的五部名人電影，一覽他們在雕塑、繪畫、裝飾藝術、音樂與時尚的成就。在充滿秋意與詩意的日子，歡迎走進中山73，享受在這些堪稱藝術殿堂頂級的名人與電影的特有氛圍。

《是誰得手林布蘭？》（My Rembrandt）描述一群名流為搶佔林布蘭畫作而神魂顛倒的 圖／海鵬影業

由台中市政府新聞局補助、台中市影視發展基金會負責營運的中山73，為中部唯一小型藝術電影院，日前因應鬼月不按牌理出牌推出「神鬼傳奇」電影焦點，意外大受觀眾好評之餘，9月份則首開全國影視空間之先河，推出網羅米開朗基羅、林布蘭、慕夏等藝術大師的「名人肖像影展」，電影與藝術跨界結合、內容包羅萬象。其中《米開朗基羅：無盡之詩》（Michelangelo-Infinito）娓娓道出文藝復興巨擎追尋藝術完美境界的傳奇人生；《慕夏狂潮：從崛起到永恆》（Mucha: The Story of an Artist Who Created a Style）一窺風靡全球的裝飾藝術家慕夏迷倒眾生的秘密；藝術時事片《是誰得手林布蘭》（My Rembrandt），則引爆法國羅浮宮與荷蘭阿姆斯特丹國家博物館高達56億台幣價值的搶畫大戰；音樂片《指揮巨星亞尼克》（Ensemble）在八天之內，展開征戰德國多特蒙德、科隆、漢堡，荷蘭阿姆斯特丹、鹿特丹，以及巴黎愛樂廳等連續七場的歐洲巡演；傳奇時尚片《皮爾卡登：迷戀未來的人》（House of Cardin），更讓人窺見這名時尚藝術富豪的夢想、設計、愛情和人生，以及他富可敵國的時尚帝國。部部都是藝術殿堂頂級的電影，品味與藝術無與倫比，觀眾絕對要把握！

《指揮巨星亞尼克》（Ensemble）在八天之內，展開連續七場的歐洲巡演 圖／海鵬影業

「阿巴斯」瞄準生命議題 黃作炎講座「伊朗給我的驚艷」

9月恰逢威尼斯影展舉行，中山73趁勢推出「阿巴斯專題」，將放映他榮獲威尼斯影展評審團獎的《風帶著我來》，並加碼推出勇奪坎城影展金棕櫚獎的《櫻桃的滋味》，兩部電影都關注生命議題。《風帶著我來》看待生命猶如風般瀟灑，並藉生死奧妙、提醒世人珍惜當下；《櫻桃的滋味》自殺議題衝擊伊朗教律，劇情將人生虛實玩到極致，均為阿巴斯藝術登峰之作。配合焦點主題「阿巴斯專題」，9月份也將邀請旅行作家黃作炎主講「伊朗，給我的驚艷」，自旅行文學中導入電影情節和場景，讓讀者仿如置身其中。曾為【行遍天下】、【TOGO旅遊雜誌】擔任寫手的黃作炎，近十多年經常旅行於地中海沿岸、中東及東歐等地，伊朗尤其是他的強項，伊朗究竟帶給他那些驚豔？講座中他將告訴觀眾從不知道的波斯國度。

紀錄電影《皮爾卡登：迷戀未來的人》（House of Cardin）聚焦著名巴黎時裝設計師皮爾卡登（Pierre Cardin）的一生志業與傳奇 圖／海鵬影業

中山73深受觀眾喜愛的「WOW！動畫」，9月份則將選映日本動畫《漁港的肉子》（Fortune Favors Lady Nikuko）及歐洲動畫《危雞總動員》。《漁港的肉子》改編自同名兒童小說，講述一對居住在漁港的母女故事，充滿童年的味道；《危雞總動員》（Little Eggs: An African Rescue）則出自墨西哥影史最富傳奇性的雞蛋動畫系列，劇情描述雞爸雞媽生了兩顆「金蛋」，卻被竊賊偷走賣給非洲富豪，雞爸雞媽和朋友於是趕去非洲展開搶救。兩部動畫與電影講座均開放觀眾免費參加，影迷朋友務必提早索票以免向隅。

《皮爾卡登：迷戀未來的人》（House of Cardin）一窺皮爾卡登富可敵國的時尚帝國 圖／海鵬影業

《米開朗基羅：無盡之詩》（Michelangelo-Infinito）娓娓道來文藝復興巨擎米開朗基羅追尋藝術完美境界的傳奇人生 圖／海鵬影業

《風帶著我來》描述一名工程師、造訪一場即將發生的葬禮的故事 圖／海鵬影業

《櫻桃的滋味》，是阿巴斯從影以來最受爭議的作品 圖／海鵬影業

9月狂吹人文風「中山73」首推伊朗阿巴斯專題 圖／海鵬影業