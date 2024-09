「中山73」9月主打「名人肖像影展」發現藝術家慕夏的秘密

台中市「中山73影視藝文空間」(中山73)9月份「焦點主題」配合秋風送爽時節,轉吹人文風,首推「阿巴斯專題」,聚焦伊朗電影大師阿巴斯(Abbas Kiarostami)榮獲威尼斯影展評審團獎的《風帶著我來》(The Wind Will Carry Us),以及勇奪坎城影展金棕櫚獎的《櫻桃的滋味》(Taste of Cherry)等藝術巔峰代表作;另一個焦點主題「名人肖像影展」,也將一口氣放映古典繪畫大師米開朗基羅、慕夏、林布蘭以及現代音樂大師亞尼克、時尚大師皮爾卡登等跨越六個世紀的五部名人電影,一覽他們在雕塑、繪畫、裝飾藝術、音樂與時尚的成就。在充滿秋意與詩意的日子,歡迎走進中山73,享受在這些堪稱藝術殿堂頂級的名人與電影的特有氛圍。

由台中市政府新聞局補助、台中市影視發展基金會負責營運的中山73,為中部唯一小型藝術電影院,日前因應鬼月不按牌理出牌推出「神鬼傳奇」電影焦點,意外大受觀眾好評之餘,9月份則首開全國影視空間之先河,推出網羅米開朗基羅、林布蘭、慕夏等藝術大師的「名人肖像影展」,電影與藝術跨界結合、內容包羅萬象。其中《米開朗基羅:無盡之詩》(Michelangelo-Infinito)娓娓道出文藝復興巨擎追尋藝術完美境界的傳奇人生;《慕夏狂潮:從崛起到永恆》(Mucha: The Story of an Artist Who Created a Style)一窺風靡全球的裝飾藝術家慕夏迷倒眾生的秘密;藝術時事片《是誰得手林布蘭》(My Rembrandt),則引爆法國羅浮宮與荷蘭阿姆斯特丹國家博物館高達56億台幣價值的搶畫大戰;音樂片《指揮巨星亞尼克》(Ensemble)在八天之內,展開征戰德國多特蒙德、科隆、漢堡,荷蘭阿姆斯特丹、鹿特丹,以及巴黎愛樂廳等連續七場的歐洲巡演;傳奇時尚片《皮爾卡登:迷戀未來的人》(House of Cardin),更讓人窺見這名時尚藝術富豪的夢想、設計、愛情和人生,以及他富可敵國的時尚帝國。部部都是藝術殿堂頂級的電影,品味與藝術無與倫比,觀眾絕對要把握!

「阿巴斯」瞄準生命議題 黃作炎講座「伊朗給我的驚艷」

9月恰逢威尼斯影展舉行,中山73趁勢推出「阿巴斯專題」,將放映他榮獲威尼斯影展評審團獎的《風帶著我來》,並加碼推出勇奪坎城影展金棕櫚獎的《櫻桃的滋味》,兩部電影都關注生命議題。《風帶著我來》看待生命猶如風般瀟灑,並藉生死奧妙、提醒世人珍惜當下;《櫻桃的滋味》自殺議題衝擊伊朗教律,劇情將人生虛實玩到極致,均為阿巴斯藝術登峰之作。配合焦點主題「阿巴斯專題」,9月份也將邀請旅行作家黃作炎主講「伊朗,給我的驚艷」,自旅行文學中導入電影情節和場景,讓讀者仿如置身其中。曾為【行遍天下】、【TOGO旅遊雜誌】擔任寫手的黃作炎,近十多年經常旅行於地中海沿岸、中東及東歐等地,伊朗尤其是他的強項,伊朗究竟帶給他那些驚豔?講座中他將告訴觀眾從不知道的波斯國度。

中山73深受觀眾喜愛的「WOW!動畫」,9月份則將選映日本動畫《漁港的肉子》(Fortune Favors Lady Nikuko)及歐洲動畫《危雞總動員》。《漁港的肉子》改編自同名兒童小說,講述一對居住在漁港的母女故事,充滿童年的味道;《危雞總動員》(Little Eggs: An African Rescue)則出自墨西哥影史最富傳奇性的雞蛋動畫系列,劇情描述雞爸雞媽生了兩顆「金蛋」,卻被竊賊偷走賣給非洲富豪,雞爸雞媽和朋友於是趕去非洲展開搶救。兩部動畫與電影講座均開放觀眾免費參加,影迷朋友務必提早索票以免向隅。

