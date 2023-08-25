宮﨑駿迷別錯過！吉卜力原版交響音樂會10月來台開唱

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
宮崎駿動畫令人回味無窮。圖／飛兔娛樂提供
宮崎駿動畫令人回味無窮。圖／飛兔娛樂提供

日本原裝原版交響會走過疫情和退票風波，由全新的主辦單位飛兔娛樂接手，確定將在10月份來台開唱，本次全台演出南北至少共有3場，讓台灣宮崎駿迷都能同樂。

宮崎駿動畫是大家共同的兒時回憶，主辦單位飛兔娛樂執行經理陳君榮表示，這次音樂會來台演出，除了陣容龐大外，更強調原汁原味的原版呈現，將為視、聽眾們帶來最親切熟悉的感受。

本次音樂會將由宮崎駿歷年動漫電影主題曲「御用歌姬」井上杏美及其女兒Yuyu，攜手島本須美與木村弓親臨獻唱，4大實力唱將聯袂日本知名室內交響樂團「NHK交響樂丹玉管弦樂團」共同演繹「霍爾的移動城堡」、「龍貓」、「天空之城」等多部吉卜力經典動畫電影原聲。

這4大實力女藝人將與NHK交響樂丹玉管弦樂團聯手，一起呈現跨越國界的音樂對話。飛兔娛樂陳君榮表示，為解決先前原主辦單位所產生的票務問題，特別計畫了票務優購。除了在KKTIX提供預定售票系統外，相關內容、最新曲目及售票等演出資訊，都會在飛兔娛樂粉絲專頁公告。

宮崎駿吉卜力原版交響音樂會確定在台演出。圖／飛兔娛樂提供

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