獨立書店「天曉得」長期支持藝術家 「江翊民」探索胸中丘壑

「天曉得」不僅是一家獨立書店，還是一間咖啡館、一間餐廳、一間閱覽室、一個小型展覽空間。你可以隨心所欲地稱呼它，因為這裡沒有固定的框架。

它位於師大路的一條小巷裡，是繁華都市中的一處靜謐之所，是一個肆意自由的藝術空間。長期用行動支持台灣的藝術家，不定期舉辦各種小品展覽，除了跟客人分享之外，也提供台灣年輕人展現才華的平台。

這裡每段時間都會有新的畫展，八月展出藝術家「江翊民」小品展《寫 我胸中丘壑》。

「天曉得」舉行《寫 我胸中丘壑》江翊民小品展。(圖/江翊民)

江翊民畢業於國立臺灣藝術大學，擅長運用各種東西方媒材，並於攻讀碩士階段赴日本大量吸收水墨、日本畫、書道、浮世繪⋯⋯等藝術，他的畫中有一種不受約束的野性，浪漫優雅中又帶有神秘的特質，與我們日常見到的大自然迥異。

江翊民說：「這些看似風景的畫，其實是我想探索其中蘊含的意義與精神價值，一種靈魂與自然的對話狀態，如同臥遊般的靈性旅程，用心眼描繪內化後的胸中丘壑。」

他不只是寫景，而是寫境，把自己的感受和思考融入畫中，讓風景有了生命和靈性。他更不只是寫境，而是寫心，把自己的心靈和自然連結起來，讓畫面有了深度和廣度。他把簡單的景帶入更深的層次，讓觀者也能跟隨他的心眼，看到他胸中的丘壑。

江翊民《氣息》27x27cm，2023，礦物顏料。(圖/江翊民)

江翊民《氣息II》58x76cm，2023，綜合媒材。(圖/江翊民)

展覽資訊 《寫 我胸中丘壑》江翊民小品展 展期：2023/08/02~08/31 AM11:30~PM21:00(週一公休） 地點：天曉得 台北市師大路105巷9號 02-2362-6415