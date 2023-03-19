「遊戲室：慢熟的療癒」 當代青年工藝首次登場臺南藝博

國立臺灣工藝研究發展中心首次帶領青年工藝家參加2023臺南藝術博覽會，展現青年工藝創作的藝術性與當代精神。本次以〈遊戲室：慢熟的療癒〉為題，回首孩提時期如何尋找能充當玩具的器物，在房間中各種隨手可得的器物堆疊組合、解構中，創造及啟蒙出屬於自己的藝術性和想像力；長大後又如何延續這份破壞與創造兼具的療癒過程，轉化成面對當代生活的反思，今（16）日起至19日將於臺南晶英酒店710室登場。

工藝中心張仁吉主任指出，工藝創作在於手接觸材料、將思想觀念透過手，形之於物。過去經常有工藝與藝術差別的刻板思維，但是一百年前的包浩斯已經呼喊「建築師、畫家、雕塑家，都必須回歸工藝」，所以，工藝是一切藝術創作的根本。扶植青年工藝家是工藝中心近年很重要的政策，從青年旗艦計畫、國際駐村、青年購藏到參加國內外展會等，建構完整的支持體系。參加臺南藝術博覽會是一個新的開始，這次策展主題〈遊戲室：慢熟的療癒〉，以「藝術治療（Art Therapy）」背後的心理學脈絡發想，以孩提時遊戲玩物的自由、破壞與再造的精神，打造療癒的遊戲場域。11位青年工藝家風格迥異，除了在材質、技藝上各有其專精的表現，最重要的是看到他們具有工藝職人的精神、美學的觀點以及對當代議題的回應與反思。例如用年輕人無俚頭的人設角色表達面對當代生活的厭世感，反以詼諧的方式合理化「躺平現象」；或以後現代的「擬仿」探討自身與物質之間的符號指涉和生活現象；以及從生物推演與機械結構的類遊戲組構中，看見生態文明的發展…等。

本次參加藝術家有李善愔、杜瑀婕、廖建清、蔡旻翰、王峻偉、陳柏宇、柯婷婷、彭冠銘、曾翊捷、曾于真、廖偉忖等11位約80後的青世代，成長於數位時代，面臨多元資訊充斥、社經環境複雜多變的當代生活，即便被貼上厭世代、魯蛇世代、青貧族、佛系青年的刻板標籤，這群青年工藝家仍各有自己的價值思維與風格面貌，每個人都是自媒體，透過工藝創作思與行的藝術轉化過程，為自我發聲、為當代議題提出見解和反思。工藝中心表示，近年臺灣青年工藝家於國際間屢獲佳績，臺灣當代工藝有強烈的文化辨識度，以及面對國際當代的高度藝術性，潛力無窮，工藝中心積極鼓勵青年工藝家參與藝術博覽會，並媒合藝廊開拓國內外藝術市場。

陳柏宇-片刻沉思（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

彭冠銘-趨夢（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

廖建清-伴生（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

第十一屆 ART TAINAN 2023台南藝術博覽會 710 展間-采采藝廊 展覽時間：2023/3/17-19 12：00-19：00(3/19開放至18：00) 地點：台南晶英酒店 (700台南市中西區和意路1號)