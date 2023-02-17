匯聚臺灣文學時代性刊物 「臺灣文學知識庫應用論壇」開放報名！

聯合新聞網／ 報時光
「臺灣文學應用論壇」邀請六位專家學者探討資料庫的應用與文學傳承，活動採免費報名制，將於3/8在國立臺北教育大學進行。（圖／聯合知識庫提供）
「臺灣文學應用論壇」邀請六位專家學者探討資料庫的應用與文學傳承，活動採免費報名制，將於3/8在國立臺北教育大學進行。（圖／聯合知識庫提供）

聯合知識庫推出「臺灣文學知識庫」，收錄臺灣文學報刊資源，整合性數位資料庫的獨創定位，深獲業界與學界一致肯定。為了讓更多的文史研究愛好者透過前資深編輯與學者專家的觀點與視角，深入70-90年代思潮與社會萬象，3月8日將舉辦「臺灣文學知識庫應用論壇」活動，由國立臺北教育大學主辦，聯合知識庫協力策畫。為期一天的論壇活動全程免費內容精彩，歡迎學校老師、員、文史研究員與對文史有興趣的民眾參與，即日起開放報名。

活動集結黃金講師陣容，邀請到前《》主編、前《中國論壇》總編輯也是台北文化局局長、前《自立晚報》副刊主編向陽、《聯合文學》總編輯、《文訊》封德屏社長與台師大國文系教授講授《書評書目》，而活動還有應用座談會，由前臺灣文學館李瑞騰、北教大圖書館館長翁聖峰以及北教大語創系副教授楊宗翰3位進行討論 。解除報禁與戒嚴後的媒體萬花齊放，也成為推動社會人文議題的重要空間，作為重要推手的編輯群如何省思與創新，是一場不容錯過的精彩盛會。

聯合知識庫「臺灣文學知識庫」中的「聯副七十」資料庫，收錄版面已回溯至聯合副刊創刊（1951年）以來，讀者可一次瀏覽1951年至今的聯副報紙原刊。（圖／聯合知識庫提供）

中國論壇為聯合知識庫2023年最新推出的資料庫內容，其創刊於1975年，共385期，記錄台灣民主化進程，同時匯聚1950年代知識份子的文藝思想。（圖／聯合知識庫提供）

為期一天的論壇活動講題扎實，主辦單位期待透過論壇帶給聽眾新視野與啟發，歡迎學校老師、圖書館員、文史研究員與對文史有興趣的民眾參與。

⭐臺灣文學知識庫應用論壇

報名連結與活動詳情：http://s.accupass.com/7AsGg9

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