2023台北國際書展／疫情間的創作 幾米：預約一個美夢

聯合新聞網／ 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

孩子們的世界原本是在歡樂的公園、遊樂場、大海以及森林，但前些日子受到攪局只能受困於家中，繪本大師今(2/4)日受邀，帶著他在疫情時創作的的幼兒圖畫繪本《明天，我會去到什麼地方？》舉辦作者分享會。而從事廣播兒童節目十餘年的彥如姐姐也到場，用生動的聲音及活潑的肢體動作與小朋友們說故事。

幾米在疫情最嚴峻的時期畫下書中的場景，創作初衷是因為自己以及女兒在睡覺前也常常翻來覆去，腦海裡有著天馬行空的幻想，所以希望透過繪本，讓小朋友們在疫情期間，睡前可以有更多想像。幾米說:「每天預約一個很美的夢，然後第二天你可以在一個神奇的地方醒來」。

彥如姐姐則帶領小朋友們走進書中，幻想著明天可能與房子一起爬上高山、飛入太空中或是變成賽車手。分享會最後，幾米也與小朋友們一同合影，並親自在繪本上簽名留念。

至於幾米最想去的什麼地方? 幾米也開玩笑的表示，身為父母最希望自己的女兒能夠趕快睡覺，不要吵到自己，稱「小孩睡著之後的世界最美好」。

（延伸閱讀：閱讀更多聯合副刊圖輯作家：　幾米之創作）

（延伸閱讀：udn讀書吧推薦　歡迎看更多　幾米的作品）

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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台北國際書展 疫情 幾米

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