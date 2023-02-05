2023台北國際書展／談薛岳和音樂史 瑪莎：誠實面對自己所愛

台北國際書展第5天（2月4日），著名樂團五月天的Bass手瑪莎在主題展場發表新書《昨天的孩子》座談會，講題「 音樂是我所有的解答」，吸引超過400位讀者和樂迷。書中講述瑪莎從一個在音樂找到生命熱情的男孩，走向世界巡迴舞台的心路歷程。他還談了許多自己兒時最愛的歌曲，包括薛岳與李宗盛，他強調：「音樂很主觀，我只是記下自己所愛，希望有助讀者們也找到自己所愛。」

書名《昨天的孩子》 取自薛岳1993年發行的歌曲。瑪莎說，這是他兒時最愛的歌曲之一，也呼應了他對童年音樂的懷念和感激：「薛岳、李宗盛這些歌手啟發了我。現在我幸運的能以音樂當作職業，我希望能讓更多人知道：我這個世代的人怎麼欣賞這些歌曲？」

瑪莎回憶，小時候所謂的「聽音樂」是空出2小時，打開CD、打開錄音帶，在書桌前一軌一軌專心聆聽：「很不方便、買唱片很花錢，但充滿對音樂的儀式感。」轉眼間，現在打開手機就能在串流平台上「聽到飽」，音樂也漸漸只是生活中的陪襯，但他希望用這本書，紀錄兒時完全沈浸在一張專輯中的那種感動。

瑪莎進一步解釋，自己不會批判現代的音樂收聽習慣和曲風，因為在他看來：「『流行』來自大眾文化，『音樂』只是忠實反應那個時代的生活樣貌而已。」

瑪莎笑著說，寫書的目的是希望所有人都能像當年的自己：找到熱愛的事物，並記得初衷：「就像音樂。音樂很主觀，沒有好壞、只有喜不喜歡。」他希望大家在音樂品味上都不要在意別人喜不喜歡，只要誠實面對自己！

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