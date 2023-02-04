2023台北國際書展／波蘭主題國館：《獵魔士》、哥白尼與1:1復刻的蕭邦

聯合新聞網／ 台北國際書展
波蘭主題國館是台北國際書展今年的重中之重。波蘭擁有悠久的歷史文化，不但有創作Netflix熱門影集《獵魔士》的小說家講座，還呈現了許多波蘭傳統的紙雕藝術品，珍貴復刻手稿。（圖／台北書展基金會　提供）
波蘭主題國館是台北國際書展今年的重中之重。波蘭擁有悠久的歷史文化，不但有創作Netflix熱門影集《獵魔士》的小說家講座，還呈現了許多波蘭傳統的紙雕藝術品，珍貴復刻手稿。（圖／台北書展基金會　提供）

（圖／台北書展基金會　提供）

主題國館是今年的重中之重。波蘭擁有悠久的文化，且與台灣同為近代民主體制快速發展的地區，出版品種類十分多元。今年波蘭出版業者帶來的，不但有創作Netflix熱門》的小說家安傑·薩普科夫斯基講座，還呈現了許多波蘭傳統的紙雕藝術品，以及透過藝術加工1:1復刻的許多歷史名書，包括：哥白尼《天體運行論》、蕭邦《鋼琴協奏曲F小調》手稿。

走進波蘭主題國館，立刻會沈浸於擁有百年歷史的「朱紅色」花紋裝飾。它是波蘭的法定顏色，從1919年以來，100多年間波蘭經歷了共和、亡國、共產統治以及民主化等政權更迭、換過11面國旗，但紅色始終是國家的代表色。整個展區的紅色花紋，乘載著波蘭100多年、曲折多變卻不屈不撓的歷史。

館內的作品十分多元，有東歐繪本、旅遊書籍、波蘭諾貝爾文學獎得主策展區，還陳列了諸多波蘭傳統紙雕藝術品。其中話題最熱門的，是Netflix近年收視流量名列前茅的中古世紀冒險影集《獵魔士》展區，小說原作者安傑·薩普科夫斯基也在現場舉辦座談會，與影迷、書迷見面分享寫作心得。

還有一個像是歷史區的「世界七大奇蹟」展區，精選出了7本對人類歷史有重大影響的書籍，如：波蘭天文學家哥白尼的《天體運行論》、蕭邦的《鋼琴協奏曲F小調》和古騰堡發明印刷術印出的第一本聖經。「世界七大奇蹟」展區負責人Artur sobolewski是波蘭著名書商與藝術創作者，他表示，自己精選出這些書籍，原稿都要價上百萬歐元。它們有些被比爾蓋茲等世界巨富持有，有些還埋在地底。如今他們用傳真、3D打印等各種方式，要讓民眾都有機會親眼見證歷史、親手觸摸文物，甚至可以用原品數千分之一的價格買下它們。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
台北國際書展 波蘭 獵魔士 文物 諾貝爾獎 歷史 影集

逛書店

民宿經營管理實務：經營管理入門操作祕笈

NT$ 400

買房人生課：看過1000間房子，也梳理人生百態，濃縮15年買屋經驗，實戰女神邱愛莉的42個精煉心法大公開！

NT$ 315

大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版．全新案例】

NT$ 294

你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事

NT$ 406

延伸閱讀

2024 Pinkoi Design Fest沉浸式聖誕市集鎖定「怪、速、準」禮物商機！七大主題設計品牌

北美館「2024臺北美術獎」公布！邱子晏《曼德拉記憶》勇奪首獎

懶人包／聖誕節超前部署！2024 Pinkoi瘋設祭11/15-17登場 140+台日韓泰設計品牌陪你交換禮物

斷開18年偶像包袱！舞台劇《男言之隱》王子邱勝翊痛哭流露真性情與演技

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。