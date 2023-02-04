2023台北國際書展／波蘭主題國館：《獵魔士》、哥白尼與1:1復刻的蕭邦

（圖／台北書展基金會 提供）

波蘭主題國館是台北國際書展今年的重中之重。波蘭擁有悠久的歷史文化，且與台灣同為近代民主體制快速發展的地區，出版品種類十分多元。今年波蘭出版業者帶來的，不但有創作Netflix熱門影集《獵魔士》的小說家安傑·薩普科夫斯基講座，還呈現了許多波蘭傳統的紙雕藝術品，以及透過藝術加工1:1復刻的許多歷史名書，包括：哥白尼《天體運行論》、蕭邦《鋼琴協奏曲F小調》手稿。

走進波蘭主題國館，立刻會沈浸於擁有百年歷史的「朱紅色」花紋裝飾。它是波蘭的法定顏色，從1919年以來，100多年間波蘭經歷了共和、亡國、共產統治以及民主化等政權更迭、換過11面國旗，但紅色始終是國家的代表色。整個展區的紅色花紋，乘載著波蘭100多年、曲折多變卻不屈不撓的歷史。

館內的作品十分多元，有東歐繪本、旅遊書籍、波蘭諾貝爾文學獎得主策展區，還陳列了諸多波蘭傳統紙雕藝術品。其中話題最熱門的，是Netflix近年收視流量名列前茅的中古世紀冒險影集《獵魔士》展區，小說原作者安傑·薩普科夫斯基也在現場舉辦座談會，與影迷、書迷見面分享寫作心得。

還有一個像是歷史文物區的「世界七大奇蹟」展區，精選出了7本對人類歷史有重大影響的書籍，如：波蘭天文學家哥白尼的《天體運行論》、蕭邦的《鋼琴協奏曲F小調》和古騰堡發明印刷術印出的第一本聖經。「世界七大奇蹟」展區負責人Artur sobolewski是波蘭著名書商與藝術創作者，他表示，自己精選出這些書籍，原稿都要價上百萬歐元。它們有些被比爾蓋茲等世界巨富持有，有些還埋在地底。如今他們用傳真、3D打印等各種方式，要讓民眾都有機會親眼見證歷史、親手觸摸文物，甚至可以用原品數千分之一的價格買下它們。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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