2023台北國際書展／九把刀現身簽書 難過柯震東受傷

由九把刀編劇、柯震東執導的《黑的教育》宣布定檔3月10日上映，九把刀今(2/3)日也受邀在2023台北國際書展舉辦簽書見面會，與粉絲分享電影製作的幕後故事。由於之前柯震東受訪時曾說過在片場與九把刀起過口角，九把刀信誓旦旦向粉絲解釋，當天並沒有生氣，只是習慣先離開片場。

九把刀回憶說，《黑的教育》電影其中一幕是演員喝醉在計程車內開窗大叫，那時他建議柯震東可以將這幕改成是：計程車在甩尾時，演員掛在車窗外大叫，畫面會更加有張力，但柯震東身為導演並不允許，因為有安全上以及與演員事先溝通上的考量。九把刀也強調自己當天並沒有生氣，看到電影完成時也十分開心。

柯震東去(2022)年底遇片場意外導致破相，九把刀表示在《黑的教育》拍攝時，柯震東就是一位非常重視片場安全的導演，一聽到他受傷的消息也十分難過。九把刀說:「不管他（柯震東）後來怎麼透過努力去克服過來，在心理上或生理上，只有你們有看過（柯受傷）照片都會覺得這是一個很『認真』的意外」。

至於粉絲非常關心「何時推出《蟬堡3》」，九把刀則表示，過去寫小說續集總希望將前面的劇情繼續衍伸，但這次將會換個方式。他說:「如果我開始寫《蟬堡3》，我應該不會用我之前寫的那些東西，我會直接從Hydra或迪米特的角度開始寫蟬堡」。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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