2023台北國際書展／睽違多年再見暢銷作家護玄 粉絲心情激動

暢銷作家護玄以《特殊傳說》系列，一上市即擄獲許多青少年少女的心，詼諧幽默的劇情搭配時不時爆出的笑點和個性鮮明的角色設定，上市以來擁有一票死忠粉絲。今日(2/2)是台北國際書展開展第3天，出版社於台北國際書展藍沙龍舉辦《特殊傳說Ⅲvol.06》新書簽書會，暌違多年再見護玄老師，粉絲難掩激動情緒，有粉絲從新加坡搭機來台，也有粉絲自掏腰包花費上萬只為cosplay成書中角色，也有粉絲頂著微涼的天氣從前一天下午就開始排隊，為的就是要搶到前120個能夠與老師近距離互動的寶貴名額。

粉絲們踴躍舉手搶限量周邊，不難看出這群鐵粉們對書中每個情節倒背如流，不怕被考倒只怕拿不到限量周邊，在主持人的提問下，粉絲們紛紛說出自己喜歡的角色以及要對老師說的話，有粉絲說最愛的角色是冰炎學長，因為學長這個角色被塑造成刀子嘴豆腐心，是她心中的超理想型，也有粉絲為了今天的簽書會，從新加坡搭機來台，並一早匆匆趕往會場，就是怕沒能拿到號碼牌，在見到護玄老師的那一刻，心中難掩激動。

說到粉絲們要對老師說的話，粉絲們說《特殊傳說》陪伴她從小學到大學，她也跟著書中的角色一起經歷過許多人生中的重要時刻，身為護玄老師的粉絲她希望老師能夠身體健康並持續不斷的創作，最好能夠繼續創作至少20年，她也會持續購買老師的創作以及周邊商品，以實際的行動支持護玄老師。

粉絲們清一色的表示，希望護玄老師能夠身體健康，持續創作出更多作品，再寫出更多有趣的情節和角色，才剛剛拿到新書，粉絲們就等不及敲碗下一集，有書中的角色陪伴他們一起成長，就是身為粉絲最大的確幸。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。