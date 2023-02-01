2023台北國際書展／泰雅族快閃！南投發祥國小透過歌曲傳遞泰雅文化

身穿泰雅服飾，手持鈴鼓鼓棒，1月31日2023台北國際書展現場出現一個個小小可愛身影！南投縣發祥國小的小朋友為書展的民眾準備了一連串的快閃合唱表演，隨著孩子們一首首哼唱著泰雅組曲，吸引許多正在觀展的民眾，現場氣氛溫馨熱鬧。

快閃的表演者是發祥國小的全體師生，南投發祥國小的教導主任方竣憲表示，學校的民族教育課程當中有一個叫做歌謠傳唱，會利用每天20分鐘的下課時間練習，希望小朋友能透過歌謠認識自己的文化、學習自己的母語。然而，由於發祥國小全校學生只有14名，因此要讓所有的孩子不管歌喉好壞都能上台是過程中較辛苦的地方。

方竣憲表示，由於山上的孩子很少有機會能夠到這樣的展場去看各種圖書的推薦，因此想讓孩子們藉著這一次書展的機會到現場去看看，也希望讓孩子一整個學期的努力，能透過這場表演讓大家看見我們的族群、特色。「以後不見得能靠傳統文化謀一口飯吃，但至少在血液體裡頭去認同自己的族群」方竣憲希望透過這樣的生活型態呼應現代社會所強調的多元文化的期待。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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