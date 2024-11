2023台北國際書展／形式追隨自由：現代波蘭建築的奧妙

2023台北國際書展迎來開展後的第二天,上午就擠滿了觀展人潮。今(2/1)日波蘭主題國展區特地邀請到波蘭建築學家、克拉科夫國際文化中心遺產學院教育部主任米豪.維希涅夫斯基(Michał Wiśniewski)博士前來參與講座,講座主題名為「形式追隨自由:現代波蘭建築」,和讀者分享波蘭建築的奧妙與設計理念。

維希涅夫斯基( Michał Wiśniewski) 畢業於克拉科夫亞捷隆大學(Uniwersytet Jagielloński)藝術史專業和克拉科夫技術大學建築專業,著有多篇關於 19和 20 世紀克拉科夫和波蘭建築的研究出版物,也是《Building the World. Around the Work of Tomasz Mańkowski》一書的作者。

維希涅夫斯基今日透過各式波蘭建築照片,帶聽眾了解波蘭歷史,他指出,波蘭將近 150 個城市在第二次世界大戰的暴行之後不得不面對重建問題,那是一段非常艱困的時期,波蘭多年以來正在重建他的過去,建築是理解這種現象的一種非常重要的方式。

羅馬天主教的信仰、多元的民族組成如猶太人、德國佔領的歷史等都深深影響波蘭建築的發展,而50年代中期由於資本主義進入城市,波蘭大量開發大型公寓,1956年後,波蘭開始嘗試塑造城市的現代建築,這是當地建築史一個歷史性的轉折。

波蘭的建築和國家的歷史及政策是息息相關的,例如在許多城市中都仍然有以色列文化的建築,其中最經典的就是華沙的波蘭猶太人歷史博物館,當中記錄了猶太人千年來的歷史。走過二戰與蘇聯解體的歷史進程,國家改革的形式也不時與波蘭的一些標誌性歷史建築產生摩擦。

維希涅夫斯基指出,兩次被德國佔領的歷史及與現代建築旗幟衝突的共產主義時代,美麗但哀傷的波蘭史也孕育了許多被聯合國教科文組織認定的世界文化遺產,這是波蘭建築能引人注目的特色。走過歷史,在 1990 年代和 2000 年之後,我們在波蘭看到了巨大的經濟轉型時期,那是工業時代製造商倒閉的時代,一些最工業化的建築不得不變成了博物館。

現代建築之外,充滿歷史記憶的地方也成為國家的新標誌,數百年的猶太社區在波蘭的民族中是重要的存在,如今也是波蘭建築的亮點之一。而現在波蘭最重要的目標是努力探索在全球網絡中修復和建立當今國際關係的新方法,開啟波蘭的新時代。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期:2023年1月31日(二)至2月5日(日) 展覽時間: ●2023.1.31(二)-2.5(日) 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 (五、六)延長至22:00 展覽地點:世貿一館(台北市信義路五段五號1樓) 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 (18歲以下憑身分證件免費入場)

