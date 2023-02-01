2023台北國際書展／波蘭珍本古籍出版社展示蕭邦鋼琴協奏曲F小調復刻版 精緻再現19世紀舊時代的美好

波蘭知名的珍本古籍出版社Manuscriptum於台北國際書展－波蘭主題館展出多樣珍本古籍復刻版，包括死亡之書《埃及通往來生之旅》、李奧納多．達文西《萊斯特手稿》、哥白尼《天體運行論》、蕭邦《鋼琴協奏曲F小調》等珍品，從紙頁的紋路和質感，到各種素材的裝飾及配件的應用，每一件的珍品復刻來自於藝術家的心血結晶，藝術家對細節豪不馬虎的製作，利用特殊技術及墨水做舊，讓每一件珍品能經得起時間的檢視和收藏家挑剔眼光的鑑賞，極具價值。

珍本古籍出版社Manuscriptum工作人員仔細的戴上手套，從精緻木箱中提取出「蕭邦鋼琴協奏曲F小調」復刻版，小心翼翼的不讓任何髒汙弄髒了珍品，充分展現對藝術家及收藏家的尊重。如果您是一個喜歡樂理或身為蕭邦作品的粉絲，您可以在波蘭主題館中近距離細細品鑑「蕭邦鋼琴協奏曲F小調」每一個細節，包括手寫字跡和墨水、封面的素材應用和紙質紋理，甚至是紙質獨有的味道，復刻版的高精緻還原度和高技術含量，讓您在鑑賞的當下，彷彿一秒穿越回19世紀舊時代，重現了當時的復古與美好。

除了「蕭邦鋼琴協奏曲F小調」復刻版，觀展民眾對每一件珍品皆產生了濃厚的興趣，不斷詢問展區工作人員每一個精細復刻本背後的故事，包括該如何重現已然消逝不再的素材，該如何做舊，甚至於最神秘莫測的《伏尼契手稿》裡的無名之地，究竟未知植物是否真實存在？這一些珍品背後的答案，歡迎有興趣的您前來展區，由波蘭的珍本古籍出版社工作人員為您述說一個個珍本背後的故事。

波蘭主題館位於世貿一館，除了珍品展示之外，還有來自波蘭的文學作品、紀錄片、童書和美食饗宴講座，歡迎您於書展期間前來體驗迷人的波蘭。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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