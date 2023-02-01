2023台北國際書展／最年輕芥川賞得主平野啟一郎新書出版　啟發哲學思維關懷社會

2023台北國際書展今(1/31)日於台北世貿一館正式開始，今年有眾多知名國際作家特別到場進行各種主題演講，除了本屆主打之一的波蘭文學之外，日韓文學也是一大亮點，第一天就請到日本芥川賞得主平野啟一郎與台灣知名作家黃麗群對談《小說家的人性觀察意見：從那個男人到分人》，哲學思維及深刻的心靈描寫為本屆書展日本文學拉開序幕，獲得現場書迷一致好評。

平野啟一郎大學時即獲得芥川賞榮譽，出道後人氣節節高昇，文字細膩華麗，更擅於描繪人性，在書迷間有三島由紀夫轉世的美稱。2019年出版《那個男人》，描述一位妻子在丈夫谷口大佑意外身亡後發現其隱藏身分，在解開謎團的過程中逐漸刻劃出「人只存在於他人的呼喚聲中」，並巧秒安排故事中日韓裔律師帶出兩國的歷史交錯與民族情感。

今年出版的《分人》則是描述個人面對不同角色時所衍生出的多元性格與角度，從《那個男人》的人性定位到《分人》闡述的人際關係多面性，平野啟一郎再次昇華其對人性的理解，他認為在不同關係呈現的不同樣貌，對於個人探索真正自我產生矛盾，因此在這個追尋自我的過程會感到痛苦。

平野啟一郎強調，分人正是一個打破自我不可分裂的新概念，當我們認知每一個自己其實都是真正的自己，這會讓人心裡舒服得多。在構思這個想法時，平野發現日本年輕人在職場中非常壓抑，許多的衝突和壓迫甚至大幅提高自殺率，而這種對社會的關懷激勵他寫出更多探索人性的作品。

平野啟一郎指出，當我們認知到人的多樣性，就不會因為一個「分人」的失利而影響到自己，而陷入不開心的情緒，創造更多正面的分人正是解決這種負面情緒的方法。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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