2023台北國際書展／認識波蘭插畫家彼歐茲．索哈 Piotr Socha

2023年台北國際書展波蘭主題國，邀請繪本插畫家彼歐茲．索哈 Piotr Socha，與孩童們一起透過繪筆探索自然的奧祕。

認識創作者—彼歐茲．索哈 Piotr Socha

1966年生，為波蘭多家報紙、雜誌繪製插圖和漫畫，是波蘭《Mchina》月刊的首席插畫家。2007年，作品獲得義大利Pieve di Soligo市圖書館選為最美的書。2011年，獲得波蘭瓦維爾城堡舉辦的瓦維爾城堡傳奇插畫競賽第一名。代表作有《蜜蜂》、《樹》（小天下）。

彼歐茲．索哈繪者工作坊—《蜜蜂》創意畫

2月3日（五）10:30-12:00

台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國館（D127）

歡迎6到12歲學童參加

彼歐茲．索哈繪者工作坊—《樹》創意畫

2月4日（六）10:30-11:30

台北國際書展．世貿一館．兒童沙龍

歡迎6到12歲學童參加

彼歐茲．索哈談知識圖文書創作歷程

2月5日（日）14:15-15:15

台北國際書展．世貿一館．主題廣場

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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