2023台北國際書展／認識波蘭詩人 瑪珍娜·博古米拉·基拉爾 Marzanna Bogumila Kielar

聯合新聞網／ 台北國際書展
瑪珍娜·博古米拉·基拉爾 Marzanna Bogumila Kielar 圖／波蘭書協（Polish Book Institute)
瑪珍娜·博古米拉·基拉爾 Marzanna Bogumila Kielar 圖／波蘭書協（Polish Book Institute)

2023年主題國，邀請瑪珍娜·博古米拉·基拉爾Marzanna Bogumiła Kielar，與讀者一起探討寫作的本質。

作家小檔案—瑪珍娜·博古米拉·基拉爾Marzanna Bogumiła Kielar

1963出生，哲學教授，住在華沙和布魯塞爾，評論家美譽為「波蘭薩芙」的詩人。詩作已被翻譯成 22 種語言。

認識波蘭詩人—瑪珍娜·博古米拉·基拉爾Marzanna Bogumiła Kielar

2月3日（五）16:45-17:45

台北國際書展．世貿一館．紅沙龍

2023台北國際書展「傾聽異音」主題之夜

2月3日（五）20:00-21:30

台北國際書展．世貿一館．主題廣場

波蘭—詩人的國度？讓我們來談談波蘭的詩歌！

2月4日（六）16:45-17:45

台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國館（D127）

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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台北國際書展 波蘭 詩人

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