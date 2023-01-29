2023台北國際書展／認識波蘭詩人 瑪珍娜·博古米拉·基拉爾 Marzanna Bogumila Kielar

2023年台北國際書展波蘭主題國，邀請詩人瑪珍娜·博古米拉·基拉爾Marzanna Bogumiła Kielar，與讀者一起探討寫作的本質。

作家小檔案—瑪珍娜·博古米拉·基拉爾Marzanna Bogumiła Kielar

1963出生，哲學教授，住在華沙和布魯塞爾，評論家美譽為「波蘭薩芙」的詩人。詩作已被翻譯成 22 種語言。

認識波蘭詩人—瑪珍娜·博古米拉·基拉爾Marzanna Bogumiła Kielar

2月3日（五）16:45-17:45

台北國際書展．世貿一館．紅沙龍

2023台北國際書展「傾聽異音」主題之夜

2月3日（五）20:00-21:30

台北國際書展．世貿一館．主題廣場

波蘭—詩人的國度？讓我們來談談波蘭的詩歌！

2月4日（六）16:45-17:45

台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國館（D127）

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。