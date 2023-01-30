2023台北國際書展／認識波蘭作家維特多．沙博爾夫斯基 Witold Szabłowski

2023年台北國際書展波蘭主題國，邀請作家維特多．沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）端出挑戰味蕾與真相認知的報導新作—《克里姆林宮的餐桌》來與台灣的讀者見面！

作家小檔案—維特多．沙博爾夫斯基 Witold Szabłowski

波蘭最優秀的報導文學作家之一，曾以土耳其長篇報導《來自杏城的刺客》（暫譯）獲波蘭最重要的尼克文學獎(Nike Award)提名。《跳舞的熊》、《獨裁者的廚師》（衛城出版）等作品中皆可見其關注中歐和東歐國家從共產走向民主自由的過程中，人們所經歷的種種轉型不易。

認識波蘭作家—維特多．沙博爾夫斯基Witold Szabłowski

2月3日（五）18:00-19:00

台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國館（D127）

講者：維特多．沙博爾夫斯基Witold Szabłowski

《克里姆林宮的餐桌》新書發表會＆作者維特多．沙博爾夫斯基見面會

2月4日（六）15:30-16:30

台北國際書展．世貿一館．主題廣場

講者：張惠菁（衛城出版總編輯）、維特多．沙博爾夫斯基Witold Szabłowski

在煙硝的世界裡寫作：沙博爾夫斯基與報導者們的對談

2月5日（日）14:00-16:00

國家圖書館．國際會議廳

講者：維特多．沙博爾夫斯基Witold Szabłowski、李雪莉（《報導者》總編輯）、陳映妤（獨立跨國報導人）

本活動需事先報名，網址:https://bit.ly/3ZzBys8

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。