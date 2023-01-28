2023台北國際書展／波蘭主題國展覽看點：7大古籍復刻本，見證世界文明史

由波蘭國家圖書館與波蘭知名珍本古籍出版社Manuscriptum策畫展出系列珍貴手稿與珍本古籍復刻版，其中由珍本古籍出版社企劃「世界文明史珍本古籍復刻版」展覽，上至古埃及至歐洲文藝復興、與哥倫布發現新大陸等關鍵文明發展轉捩點，可以同時於波蘭主題國館中，一覽各階段撼動文明、型塑當代科學與科技根基的文本。

珍本古籍復刻版焦點： 死亡之書《埃及通往來生之旅》 伏尼契手稿-《發現新大陸》哥倫布航海日誌 古騰堡聖經 李奧納多．達文西《萊斯特手稿》 哥白尼《天體運行論》 蕭邦《鋼琴協奏曲F小調》 特別展出：卜彌格《中國植物誌》 *蕭邦《鋼琴協奏曲F小調》與卜彌格《中國植物誌》均為2023台北國際書展搶先曝光的手稿

這趟珍本古籍展邀請讀者一同邁入閱讀的多重宇宙，見證世界文明史的七大關鍵時刻。一覽遠古時代到18世紀的印刷品，在手稿中一睹埃及象形文字、達文西鏡像文字，以及神祕未知的語言風貌。還可以見證紙莎草紙、使用千年前技術所製程的紙張，與中世紀的羊皮紙。

第一重珍本古籍的閱讀宇宙，將由古埃及拉美斯二世時代、最為人所知的《死亡之書》展開，接著透過哥倫布的航海日誌與探險紀錄文件，帶領讀者踏上撼動近代文明的航程。

在有史以來最神祕莫測的《伏尼契手稿》中，讀者可以踏入無名之地，見證充滿未知植被、神秘的女性圖案以及天文學符號。接著透過史上最高價的《萊斯特手稿》，一窺達文西眼中美麗的15世紀佛羅倫斯風景。

波蘭書協（Polish Book Institute)

這趟驚奇的珍本古籍閱讀宇宙行程尚未結束，還有哥白尼所瞭望的法蘭博克星空，讓哥白尼提出地球繞行太陽的《天體運行論》，成為近代最具代表性的科學理論。

最後多重珍本古籍宇宙帶領讀者來到19世紀的巴黎與華沙，與蕭邦共譜家喻戶曉的《鋼琴協奏曲F小調》。

波蘭書協（Polish Book Institute)

書展期間也將特別展出，由中世紀波蘭傳教士卜彌格（Michała Boyma） 所著、同時也是歐洲近代史上第一本關於東方的植物生態專書《中國植物誌》珍本古籍。

波蘭書協（Polish Book Institute)

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